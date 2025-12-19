  1. Privatkunden
Benefiz-Programm der Frauen-EM UEFA schüttet 9 Millionen an Klubs aus

SDA

19.12.2025 - 14:12

Rund 2,4 Millionen Euro gehen an die Klubs im Land des Europameisters England
Rund 2,4 Millionen Euro gehen an die Klubs im Land des Europameisters England
Keystone

Die UEFA schüttet aus ihrem Benefiz-Programm der Frauen-EM 2025 in der Schweiz neun Millionen Euro an 103 Klubs mit beteiligten Spielerinnen aus.

Keystone-SDA

19.12.2025, 14:12

19.12.2025, 15:06

Dies sei doppelt so viel wie nach der EM 2022 in England, teilte er europäische Verband mit.

Die Schweizer Vereine erhalten insgesamt 131'400 Euro – der FC Basel mit 60'225 Euro am meisten. Auch Servette erhält einen zweistelligen Betrag, nämlich 41'610 Euro. Die Young Boys, GC und St. Gallen bekommen jeweils 9855 Euro zugesprochen.

Am meisten profitierten von den Ausschüttungen die Vereine im Land des Europameisters: Sie erhalten rund 2,4 Millionen Euro. England hatte im Final Weltmeister Spanien im Penaltyschiessen besiegt.

