Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.
🏴 England
Chelsea
Livia Peng
Chelsea feiert einen 2:0-Sieg gegen die London City Lionesses. Peng sitzt beim Tabellenersten auf der Bank.
Manchester City
Iman Beney
Gegen West Ham wird Beney in der 76. Minute beim Stand von 1:0 ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.
Aston Villa
Noelle Maritz
Es läuft die 8. Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, da bereitet Maritz das 1:1 vor. In der 54. Minute sieht sie dann Gelb und wird knapp 10 Minuten später beim Stand von 2:1 ausgewechselt. Am Ende steht es 3:3.
West Ham United
Leila Wandeler
Wandeler wird gegen Manchester City eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 0:1 eingewechselt. Sie kann die siebte Niederlage im siebten Spiel aber nicht mehr verhindern.
West Ham United
Seraina Piubel
Die 25-Jährige steht beim Schlusslicht verletzungsbedingt nicht im Kader.
Tottenham
Luana Bühler
Die 29-Jährige fällt noch immer verletzt aus.
🇩🇪 Deutschland
Frankfurt
Nadine Riesen
Frankfurt feiert einen 4:0-Auswärtssieg gegen den HSV. In der 83. Minute bereitet sie den letzten Treffer vor – die Torhüterin sieht dabei uralt aus.
Frankfurt
Géraldine Reuteler
Reuteler wurde im Testspiel gegen Schottland angeschlagen ausgewechselt. Gegen den HSV sitzt sie deshalb ausnahmsweise auf der Bank.
Frankfurt
Noemi Ivelj
Ivelj wird in der 84. Minute beim Stand von 4:0 eingewechselt, dabei bleibt es.
Wolfsburg
Smilla Vallotto
Die 21-Jährige wird in der 87. Minute eingewechselt und lässt die Wölfinnen kurz darauf jubeln. Gegen Hoffenheim trifft sie in der Nachspielzeit sehenswert zum 2:1-Endstand.
Hoffenheim
Naomi Luyet
Luyet fällt noch immer verletzt aus.
Freiburg
Julia Stierli
Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.
Freiburg
Svenja Fölmli
Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.
Freiburg
Aurélie Csillag
Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.
Freiburg
Alena Bienz
Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.
Freiburg
Leela Egli
Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.
RB Leipzig
Elvira Herzog
RB Leipzig spielt am Montag auswärts gegen Freiburg.
RB Leipzig
Lara Marti
RB Leipzig spielt am Montag auswärts gegen Freiburg. Marti fällt noch länger aus.
Union Berlin
Nadine Böhi
Böhi steht bei der 0:3-Niederlage gegen Wolfsburg nicht im Kader.
Werder Bremen
Amira Arfaoui
Die 26-Jährige wird in der 66. Minute beim Stand von 2:0 eingewechselt. Beim dritten Treffer ohne direkte Torbeteiligung.
1. FC Köln
Irina Fuchs
Nachdem Herzog für die Länderspiele absagen musste, wurde Irina Fuchs nachnominiert. In der Nati kam sie nicht zum Zug, im Verein sieht das anders aus. Gegen Nürnberg hält die 20-Jährige die Null, wird allerdings auch nicht gross gefordert.
1. FC Köln
Lydia Andrade
Köln gewinnt gegen Nürnberg 3:0. Andrade wird wenige Minuten vor Schluss eingewechselt.
1. FC Köln
Ella Touon
Sitzt gegen Nürnberg auf der Bank.
1. FC Nürnberg
Lara Meroni
Endlich kann sie wieder spielen. Bei der 0:3-Niederlage kommt sie in der 83. Minute ins Spiel.
Carl Zeiss Jena
Elena Mühlemann
Die 22-Jährige wird gegen Leverkusen in der 56. Minute gleichzeitig mit zwei Teamkolleginnen eingewechselt.
🇮🇹 Italien
Juventus Turin
Lia Wälti
Die Nati-Kapitänin spielt beim 2:1-Sieg gegen Ternana Calcio durch. Den Siegtreffer erzielt Juve in der 89. Minute.
Juventus Turin
Viola Calligaris
Gegen Kanada spielte sie durch, gegen Schottland sass sie auf der Bank und bei Juve steht sie am Wochenende nicht im Kader.
AS Rom
Alayah Pilgrim
Gegen Kanada schiesst sie das einzige Tor der Partie, wird dann aber in der Pause leicht angeschlagen ausgewechselt und verpasst das Testspiel gegen Schottland. Am Wochenende sitzt sie beim 3:0-Sieg gegen Inter Mailand immerhin auf der Bank.
Como
Alisha Lehmann
Como Calcio gewinnt 2:1 gegen Genua. Lehmann versauert auf der Bank.
US Sassuolo
Noemi Benz
Torhüterin Noemi Benz ist bei Sassuolo nicht die erste Wahl und sitzt abermals auf der Bank.
🇪🇸 Spanien
Barcelona
Sydney Schertenleib
Schertenleib steht gegen Real Sociedad in der Startelf. In der 60. Minute wird sie beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Bei diesem Resultat bleibt es und das kommt einer dicken Überraschung gleich, denn Barça verliert in der heimischen Liga so gut wie nie.
RCD Espanyol
Laia Ballesté
Ballesté fehlte in den letzten Wochen verletzt, gegen Real Madrid steht sie nun aber wieder im Kader. Sie sieht von der Bank aus, wie ihre Teamkolleginnen 0:1 verlieren.
🇫🇷 Frankreich
Dijon
Meriame Terchoun
Gegen Nantes schiesst Terchoun in der 49. Minute das 1:1. Davor und danach bereitet sie gute Torchancen vor, die nicht genutzt werden. Dennoch gewinnt Dijon am Ende 2:1.
RC Strassburg
Eseosa Aigbogun
Am Freitag spielt Strassburg gegen Olympique Marseille 0:0. Aigbogun spielt bis zur 75. Minute in der Abwehr, danach macht sie Platz für Mairot.
🇳🇱 Niederlande
PSV Eindhoven
Riola Xhemaili
Beim 2:0-Sieg gegen AZ Alkmaar erzielt Xhemaili den ersten Treffer und bereitet den zweiten vor.
🇺🇲 USA
Seattle Reign
Ana-Maria Crnogorcevic
Beim 1:1 gegen Orlando Pride steht sie nicht im Aufgebot.
Tampa Bay Sun
Sandrine Mauron
Tampa Bay Sun hat ein spielfreies Wochenende. Die nächste Partie steht am 9. November an.
🇳🇴 Norwegen
Valerenga
Naina Inauen
2:0 gewinnt Valerenga gegen LSK Kvinner. Inauen wird in der 58. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt, holt sich eine Verwarnung ab und jubelt über die beiden späten Treffer ihres Teams.