Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

Chelsea feiert einen 2:0-Sieg gegen die London City Lionesses. Peng sitzt beim Tabellenersten auf der Bank.

Manchester City Iman Beney

Gegen West Ham wird Beney in der 76. Minute beim Stand von 1:0 ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Aston Villa Noelle Maritz

Es läuft die 8. Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, da bereitet Maritz das 1:1 vor. In der 54. Minute sieht sie dann Gelb und wird knapp 10 Minuten später beim Stand von 2:1 ausgewechselt. Am Ende steht es 3:3.

West Ham United Leila Wandeler

Wandeler wird gegen Manchester City eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 0:1 eingewechselt. Sie kann die siebte Niederlage im siebten Spiel aber nicht mehr verhindern.

West Ham United Seraina Piubel

Die 25-Jährige steht beim Schlusslicht verletzungsbedingt nicht im Kader.

Tottenham Luana Bühler

Die 29-Jährige fällt noch immer verletzt aus.

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Frankfurt feiert einen 4:0-Auswärtssieg gegen den HSV. In der 83. Minute bereitet sie den letzten Treffer vor – die Torhüterin sieht dabei uralt aus.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Reuteler wurde im Testspiel gegen Schottland angeschlagen ausgewechselt. Gegen den HSV sitzt sie deshalb ausnahmsweise auf der Bank.

Frankfurt Noemi Ivelj

Ivelj wird in der 84. Minute beim Stand von 4:0 eingewechselt, dabei bleibt es.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Die 21-Jährige wird in der 87. Minute eingewechselt und lässt die Wölfinnen kurz darauf jubeln. Gegen Hoffenheim trifft sie in der Nachspielzeit sehenswert zum 2:1-Endstand.

Vallotto erzielt kurz nach ihrer Einwechslung den Siegtreffer 03.11.2025

Hoffenheim Naomi Luyet

Luyet fällt noch immer verletzt aus.

Freiburg Julia Stierli

Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.

Freiburg Svenja Fölmli

Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.

Freiburg Aurélie Csillag

Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.

Freiburg Alena Bienz

Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.

Freiburg Leela Egli

Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.

RB Leipzig Elvira Herzog

RB Leipzig spielt am Montag auswärts gegen Freiburg.

RB Leipzig Lara Marti

RB Leipzig spielt am Montag auswärts gegen Freiburg. Marti fällt noch länger aus.

Union Berlin Nadine Böhi

Böhi steht bei der 0:3-Niederlage gegen Wolfsburg nicht im Kader.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Die 26-Jährige wird in der 66. Minute beim Stand von 2:0 eingewechselt. Beim dritten Treffer ohne direkte Torbeteiligung.

1. FC Köln Irina Fuchs

Nachdem Herzog für die Länderspiele absagen musste, wurde Irina Fuchs nachnominiert. In der Nati kam sie nicht zum Zug, im Verein sieht das anders aus. Gegen Nürnberg hält die 20-Jährige die Null, wird allerdings auch nicht gross gefordert.

1. FC Köln Lydia Andrade

Köln gewinnt gegen Nürnberg 3:0. Andrade wird wenige Minuten vor Schluss eingewechselt.

1. FC Köln Ella Touon

Sitzt gegen Nürnberg auf der Bank.

1. FC Nürnberg Lara Meroni

Endlich kann sie wieder spielen. Bei der 0:3-Niederlage kommt sie in der 83. Minute ins Spiel.

Carl Zeiss Jena Elena Mühlemann

Die 22-Jährige wird gegen Leverkusen in der 56. Minute gleichzeitig mit zwei Teamkolleginnen eingewechselt.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Die Nati-Kapitänin spielt beim 2:1-Sieg gegen Ternana Calcio durch. Den Siegtreffer erzielt Juve in der 89. Minute.

Juventus Turin Viola Calligaris

Gegen Kanada spielte sie durch, gegen Schottland sass sie auf der Bank und bei Juve steht sie am Wochenende nicht im Kader.

AS Rom Alayah Pilgrim

Gegen Kanada schiesst sie das einzige Tor der Partie, wird dann aber in der Pause leicht angeschlagen ausgewechselt und verpasst das Testspiel gegen Schottland. Am Wochenende sitzt sie beim 3:0-Sieg gegen Inter Mailand immerhin auf der Bank.

Como Alisha Lehmann

Como Calcio gewinnt 2:1 gegen Genua. Lehmann versauert auf der Bank.

US Sassuolo Noemi Benz

Torhüterin Noemi Benz ist bei Sassuolo nicht die erste Wahl und sitzt abermals auf der Bank.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Schertenleib steht gegen Real Sociedad in der Startelf. In der 60. Minute wird sie beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Bei diesem Resultat bleibt es und das kommt einer dicken Überraschung gleich, denn Barça verliert in der heimischen Liga so gut wie nie.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Ballesté fehlte in den letzten Wochen verletzt, gegen Real Madrid steht sie nun aber wieder im Kader. Sie sieht von der Bank aus, wie ihre Teamkolleginnen 0:1 verlieren.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Gegen Nantes schiesst Terchoun in der 49. Minute das 1:1. Davor und danach bereitet sie gute Torchancen vor, die nicht genutzt werden. Dennoch gewinnt Dijon am Ende 2:1.

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Am Freitag spielt Strassburg gegen Olympique Marseille 0:0. Aigbogun spielt bis zur 75. Minute in der Abwehr, danach macht sie Platz für Mairot.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Beim 2:0-Sieg gegen AZ Alkmaar erzielt Xhemaili den ersten Treffer und bereitet den zweiten vor.

🇺🇲 USA

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Beim 1:1 gegen Orlando Pride steht sie nicht im Aufgebot.

Tampa Bay Sun Sandrine Mauron

Tampa Bay Sun hat ein spielfreies Wochenende. Die nächste Partie steht am 9. November an.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

2:0 gewinnt Valerenga gegen LSK Kvinner. Inauen wird in der 58. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt, holt sich eine Verwarnung ab und jubelt über die beiden späten Treffer ihres Teams.