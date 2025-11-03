  1. Privatkunden
Söldnerinnen-Check Vallotto schiesst Last-Minute-Siegtor ++ Xhemaili sackstark ++ Lehmann schmort auf der Bank

Patrick Lämmle

3.11.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

Patrick Lämmle

03.11.2025, 10:49

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

Chelsea feiert einen 2:0-Sieg gegen die London City Lionesses. Peng sitzt beim Tabellenersten auf der Bank.

 

Manchester City

Iman Beney

Gegen West Ham wird Beney in der 76. Minute beim Stand von 1:0 ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Es läuft die 8. Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, da bereitet Maritz das 1:1 vor. In der 54. Minute sieht sie dann Gelb und wird knapp 10 Minuten später beim Stand von 2:1 ausgewechselt. Am Ende steht es 3:3.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

Wandeler wird gegen Manchester City eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 0:1 eingewechselt. Sie kann die siebte Niederlage im siebten Spiel aber nicht mehr verhindern.

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

Die 25-Jährige steht beim Schlusslicht verletzungsbedingt nicht im Kader.

 

Tottenham

Luana Bühler

Die 29-Jährige fällt noch immer verletzt aus.

🇩🇪 Deutschland

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Frankfurt feiert einen 4:0-Auswärtssieg gegen den HSV. In der 83. Minute bereitet sie den letzten Treffer vor – die Torhüterin sieht dabei uralt aus.

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Reuteler wurde im Testspiel gegen Schottland angeschlagen ausgewechselt. Gegen den HSV sitzt sie deshalb ausnahmsweise auf der Bank.

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Ivelj wird in der 84. Minute beim Stand von 4:0 eingewechselt, dabei bleibt es.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Die 21-Jährige wird in der 87. Minute eingewechselt und lässt die Wölfinnen kurz darauf jubeln. Gegen Hoffenheim trifft sie in der Nachspielzeit sehenswert zum 2:1-Endstand.

Vallotto erzielt kurz nach ihrer Einwechslung den Siegtreffer

Vallotto erzielt kurz nach ihrer Einwechslung den Siegtreffer

03.11.2025

 

Hoffenheim

Naomi Luyet

Luyet fällt noch immer verletzt aus.

 

Freiburg

Julia Stierli

Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Freiburg

Aurélie Csillag

Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.

 

Freiburg

Alena Bienz

Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.

 

Freiburg

Leela Egli

Freiburg spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen RB Leipzig.

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

RB Leipzig spielt am Montag auswärts gegen Freiburg.

 

RB Leipzig

Lara Marti

RB Leipzig spielt am Montag auswärts gegen Freiburg. Marti fällt noch länger aus.

 

Union Berlin

Nadine Böhi

Böhi steht bei der 0:3-Niederlage gegen Wolfsburg nicht im Kader.

 

Werder Bremen

Amira Arfaoui

Die 26-Jährige wird in der 66. Minute beim Stand von 2:0 eingewechselt. Beim dritten Treffer ohne direkte Torbeteiligung.

Portrait Irina Fuchs, Torhueterin der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft der Frauen,.fotografiert am 17. September 2023 in Kloten..(SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
 

1. FC Köln

Irina Fuchs

Nachdem Herzog für die Länderspiele absagen musste, wurde Irina Fuchs nachnominiert. In der Nati kam sie nicht zum Zug, im Verein sieht das anders aus. Gegen Nürnberg hält die 20-Jährige die Null, wird allerdings auch nicht gross gefordert.

 

1. FC Köln

Lydia Andrade

Köln gewinnt gegen Nürnberg 3:0. Andrade wird wenige Minuten vor Schluss eingewechselt.

Portrait von Ella Touon, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

1. FC Köln

Ella Touon

Sitzt gegen Nürnberg auf der Bank.

 

1. FC Nürnberg

Lara Meroni

Endlich kann sie wieder spielen. Bei der 0:3-Niederlage kommt sie in der 83. Minute ins Spiel.

 

Carl Zeiss Jena

Elena Mühlemann

Die 22-Jährige wird gegen Leverkusen in der 56. Minute gleichzeitig mit zwei Teamkolleginnen eingewechselt. 

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Die Nati-Kapitänin spielt beim 2:1-Sieg gegen Ternana Calcio durch. Den Siegtreffer erzielt Juve in der 89. Minute.

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Gegen Kanada spielte sie durch, gegen Schottland sass sie auf der Bank und bei Juve steht sie am Wochenende nicht im Kader. 

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Gegen Kanada schiesst sie das einzige Tor der Partie, wird dann aber in der Pause leicht angeschlagen ausgewechselt und verpasst das Testspiel gegen Schottland. Am Wochenende sitzt sie beim 3:0-Sieg gegen Inter Mailand immerhin auf der Bank.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Como

Alisha Lehmann

Como Calcio gewinnt 2:1 gegen Genua. Lehmann versauert auf der Bank.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Torhüterin Noemi Benz ist bei Sassuolo nicht die erste Wahl und sitzt abermals auf der Bank.

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Schertenleib steht gegen Real Sociedad in der Startelf. In der 60. Minute wird sie beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Bei diesem Resultat bleibt es und das kommt einer dicken Überraschung gleich, denn Barça verliert in der heimischen Liga so gut wie nie.

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Ballesté fehlte in den letzten Wochen verletzt, gegen Real Madrid steht sie nun aber wieder im Kader. Sie sieht von der Bank aus, wie ihre Teamkolleginnen 0:1 verlieren.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

Gegen Nantes schiesst Terchoun in der 49. Minute das 1:1. Davor und danach bereitet sie gute Torchancen vor, die nicht genutzt werden. Dennoch gewinnt Dijon am Ende 2:1.

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strassburg

Eseosa Aigbogun

Am Freitag spielt Strassburg gegen Olympique Marseille 0:0. Aigbogun spielt bis zur 75. Minute in der Abwehr, danach macht sie Platz für Mairot.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

Beim 2:0-Sieg gegen AZ Alkmaar erzielt Xhemaili den ersten Treffer und bereitet den zweiten vor.

🇺🇲 USA

 

Seattle Reign

Ana-Maria Crnogorcevic

Beim 1:1 gegen Orlando Pride steht sie nicht im Aufgebot.

 

Tampa Bay Sun

Sandrine Mauron

Tampa Bay Sun hat ein spielfreies Wochenende. Die nächste Partie steht am 9. November an.

🇳🇴 Norwegen

 

Valerenga

Naina Inauen

2:0 gewinnt Valerenga gegen LSK Kvinner. Inauen wird in der 58. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt, holt sich eine Verwarnung ab und jubelt über die beiden späten Treffer ihres Teams.

