Sundhage zur Vertragsverlängerung: «Für mich ist es offensichtlich» 27.10.2025

Pia Sundhage will nach dem 1:0 gegen Kanada auch die «physisch starken» Schottinnen schlagen und weiter Argumente sammeln. Denn über allem steht noch immer die Frage über ihre Zukunft.

In Dunfermline, eine Kleinstadt mit rund 50'000 Einwohnern in der Nähe von Edinburgh, spielt am Dienstagabend die Nati gegen Schottland ihren letzten Test in diesem Zusammenzug.

Wer Kanada, die Weltnummer 9 mit 1:0 schlagen kann, wie das Team von Pia Sundhage vor einigen Tagen in Luzern, will auch in Schottland gewinnen. «Der Sieg gegen Kanada ohne Gegentor war riesig, da konnten wir Selbstvertrauen tanken», sagt Sundhage, «das Resultat spielt auch in Schottland eine grosse Rolle.» Darum will sie auch nicht gross rotieren und mehr oder weniger mit der Stammformation auflaufen.

3'500 Tickets wurden für den Test im Vorfeld verkauft.

Aussenläuferin Nadine Riesen sagt: «Das wird ein hartes Spiel, Schottland hat physisch starke Spielerinnen, aber wir können dagegenhalten.»

Riesen vor dem Schottland-Testspiel: «Es wird ein physisches Spiel werden» 27.10.2025

Der Frage nach der Zukunft der Trainerin und ob sie gerne mit Sundhage weitermachen wolle, weicht sie geschickt aus. «Wir hatten eine richtig coole EM gehabt, jetzt ist der Fokus aufs Sportliche gerichtet. Wir sind froh, dass wir das nicht entscheiden müssen.»

Sundhage hat längst betont, dass sie gerne ihren Vertrag verlängern würde. Und in ihren Augen gibts auch kaum Argumente, die für eine Trennung sprechen würden. Vor dem Schotten-Spiel sagt sie: «Für mich ist es offensichtlich: Wir haben alle einen grossartigen Job gemacht – der Staff und die Spielerinnen. Ich warte jetzt und schaue, was der Verband entscheidet zu tun.»

Beim Verband ist man scheinbar nicht ganz so überzeugt.