Noten zum 4:1-Sieg gegen Malta Vier Nati-Stars ragen heraus, drei andere fallen durch

Patrick Lämmle

7.3.2026

Die Schweizer Startelf gegen Malta.
Die Schweizer Startelf gegen Malta.
Keystone

Die Schweizer Frauen-Nati steht nach zwei WM-Quali-Spielen mit dem Punktemaximum da. Hier sind die Noten zum 4:1-Sieg gegen Malta.

Patrick Lämmle

07.03.2026, 23:43

08.03.2026, 00:00

  3

Livia Peng

Malta kommt zwei, drei Mal gefährlich vors Tor, schiesst aber nur einmal auf den Kasten von Peng. Und dieser Ball landet dann auch prompt in den Maschen. Kein Goaliefehler, aber wohl nicht unhaltbar. Ein undankbares Spiel für die Chelsea-Torhüterin, da sie sich nie auszeichnen kann.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
  3

Leila Wandeler

Wandeler rückt in die Startelf, allerdings auf ungewohnter Position. Die 19-Jährige spielt normalerweise einen offensiven Part, gegen Malta spielt sie rechts hinten. Das Experiment fruchtet nicht, beim Gegentor unterläuft sie den Ball und kann dann nur noch zuschauen, wie Maria Farrugia das Leder in die Maschen zirkelt. In der 62. Minute wird sie ausgewechselt.

Wandeler: «Deshalb sind wir jetzt nicht am Party machen»

Wandeler: «Deshalb sind wir jetzt nicht am Party machen»

07.03.2026

  4

Viola Calligaris

Calligaris macht ihre Sache ordentlich, übernimmt aber im Spielaufbau weniger Verantwortung als noch gegen Nordirland.

  4.5

Noelle Maritz

Nach ihrer Sperre kehrt sie zurück in die Startelf und übernimmt den Part als Innenverteidigerin. Kurz vor der Pause unterbindet sie einen Konter und verhindert so den möglichen Anschlusstreffer Maltas zum 2:3.

Maritz: «Spielerisch können wir sicher viel mehr bieten»

Maritz: «Spielerisch können wir sicher viel mehr bieten»

07.03.2026

  4

Nadine Riesen

Gegen Nordirland spielte Riesen als Rechtsverteidigerin, gegen Malta kommt sie über links. Sie kommt deutlich weniger zur Geltung, auch weil die Schweizerinnen öfter den direkten Weg durch die Mitte suchen als noch vor vier Tagen.

Riesen: «Es hat sich angefühlt, als hätten wir zehn Tore schiesse müssen»

Riesen: «Es hat sich angefühlt, als hätten wir zehn Tore schiesse müssen»

07.03.2026

  4.5

Géraldine Reuteler

Besonders in der ersten Halbzeit ist Reuteler sehr engagiert, lässt auch mal ihre Gegenspielerin stehen und geht in den Abschluss. Das nötige Wettkampfglück ist ihr nicht hold, ansonsten hätte sie sich mit einem Treffer belohnt.

  4

Lia Wälti

Über weite Strecken erledigt sie ihren Job unaufgeregt, ohne gross aufzufallen. Das 4:1 bereitet sie dann aber mit einem langgezogenen Ball vor, der die ganze Abwehr schachmatt setzt.

  5

Sydney Schertenleib

Schertenleib bereitet das 1:0 und das 3:1 vor, und auch beim zwischenzeitlichen 2:0 hat sie in der Entstehung die Füsse im Spiel. In der zweiten Halbzeit ist sie weniger auffällig und wird in der 74. Minute ausgewechselt.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
  5

Alisha Lehmann

Lehmann rückt in die Startelf und erzielt in der 10. Minute mit ihrer zweiten guten Chance das 2:0. Auch in der Folge hat sie mehrere gute Offensivaktionen. Es ist das beste Spiel von Lehmann seit Langem. In der 62. Minute macht sie ihrer guten Freundin Riola Xhemaili Platz. 

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
  4.5

Svenja Fölmli

Gegen Nordirland erzielte sie als Joker das 2:0, gegen Malta trifft sie vor der Pause zum 3:1. Nach der Pause kehrt sie nicht auf den Platz zurück. Rafel Navarro erklärt nach dem Spiel, dass dies auf Wunsch der Spielerin geschehen sei und nicht aufgrund der Leistung.

  5.5

Manchester City

Iman Beney

Iman Beney spielt in der ersten Halbzeit ganz gross auf. In der 8. Minute trifft sie sehenswert zum 1:0 und kurz darauf bereitet sie das Tor von Lehmann mit einem Zuckerpass vor. Auch danach haben ihre Aktionen Hand und Fuss, es macht Spass ihr zuzuschauen. Nach der Pause weniger auffällig, aber auch nicht schlecht.

Eingewechselte Spielerinnen

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
  5

Aurélie Csillag

Csillag kommt wird zur Pause für Fölmli eingewechselt und sie drückt gleich ordentlich aufs Gaspedal. Kaum auf dem Platz, trifft sie den Pfosten. Stark dann, wie sie den Ball zum 4:1-Endstand ins Tor wuchtet.

Csillag: «Ich hatte ein paar unnötige Ballverluste»

Csillag: «Ich hatte ein paar unnötige Ballverluste»

07.03.2026

  4

Ana-Maria Crnogorcevic

Crnogorcevic kommt in der 62. Minute für Wandeler ins Spiel. Die Rekordnationalspielerin erledigt ihren Job.

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
  3

Riola Xhemaili

Xhemaili kommt in der 62. Minute für Lehmann ins Spiel, bleibt aber blass.

Portrait von Lia Kamber, Spielerin des Schweizer Fussball Nationalteams der Damen, fotografiert am 28. Mai 2024 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Lia Kamber

Ab 74. Minute für Schertenleib. Zu kurz für eine Benotung.

 

Freiburg

Leela Egli

Ab 85. Minute für Beney. Zu kurz für eine Benotung.

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

03.03.2026

 Mehr Frauen-Fussball

Qualifikation zur WM 2027. Die Schweizer Nati trifft in der Gruppe auf Nordirland, die Türkei und Malta

Qualifikation zur WM 2027Die Schweizer Nati trifft in der Gruppe auf Nordirland, die Türkei und Malta

Zwei Spiele, zwei Siege. Schweizer Nati erfüllt in der WM-Quali die Pflicht und schlägt Malta 4:1

Zwei Spiele, zwei SiegeSchweizer Nati erfüllt in der WM-Quali die Pflicht und schlägt Malta 4:1

Nati, aufgepasst!. Maltas Wunderwaffe will die Schweiz ins Elend stürzen

Nati, aufgepasst!Maltas Wunderwaffe will die Schweiz ins Elend stürzen

WM-Qualifikation. Die Schweiz auswärts gegen Malta klar favorisiert

WM-QualifikationDie Schweiz auswärts gegen Malta klar favorisiert

Nati-Gegner im Visier. Mini-Hollywood, Anti-Pinkel-Flaschen und Linksverkehr – alles, was du über Malta wissen musst

Nati-Gegner im VisierMini-Hollywood, Anti-Pinkel-Flaschen und Linksverkehr – alles, was du über Malta wissen musst

Trotz Sieg beim WM-Quali-Auftakt. Djourou: «Viele Spielerinnen waren frustriert – das hat mir gefallen»

Trotz Sieg beim WM-Quali-AuftaktDjourou: «Viele Spielerinnen waren frustriert – das hat mir gefallen»

