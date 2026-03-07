Die Schweizer Startelf gegen Malta. Keystone

Die Schweizer Frauen-Nati steht nach zwei WM-Quali-Spielen mit dem Punktemaximum da. Hier sind die Noten zum 4:1-Sieg gegen Malta.

3 Livia Peng

Malta kommt zwei, drei Mal gefährlich vors Tor, schiesst aber nur einmal auf den Kasten von Peng. Und dieser Ball landet dann auch prompt in den Maschen. Kein Goaliefehler, aber wohl nicht unhaltbar. Ein undankbares Spiel für die Chelsea-Torhüterin, da sie sich nie auszeichnen kann.

3 Leila Wandeler

Wandeler rückt in die Startelf, allerdings auf ungewohnter Position. Die 19-Jährige spielt normalerweise einen offensiven Part, gegen Malta spielt sie rechts hinten. Das Experiment fruchtet nicht, beim Gegentor unterläuft sie den Ball und kann dann nur noch zuschauen, wie Maria Farrugia das Leder in die Maschen zirkelt. In der 62. Minute wird sie ausgewechselt.

Wandeler: «Deshalb sind wir jetzt nicht am Party machen» 07.03.2026

4 Viola Calligaris

Calligaris macht ihre Sache ordentlich, übernimmt aber im Spielaufbau weniger Verantwortung als noch gegen Nordirland.

4.5 Noelle Maritz

Nach ihrer Sperre kehrt sie zurück in die Startelf und übernimmt den Part als Innenverteidigerin. Kurz vor der Pause unterbindet sie einen Konter und verhindert so den möglichen Anschlusstreffer Maltas zum 2:3.

Maritz: «Spielerisch können wir sicher viel mehr bieten» 07.03.2026

4 Nadine Riesen

Gegen Nordirland spielte Riesen als Rechtsverteidigerin, gegen Malta kommt sie über links. Sie kommt deutlich weniger zur Geltung, auch weil die Schweizerinnen öfter den direkten Weg durch die Mitte suchen als noch vor vier Tagen.

Riesen: «Es hat sich angefühlt, als hätten wir zehn Tore schiesse müssen» 07.03.2026

4.5 Géraldine Reuteler

Besonders in der ersten Halbzeit ist Reuteler sehr engagiert, lässt auch mal ihre Gegenspielerin stehen und geht in den Abschluss. Das nötige Wettkampfglück ist ihr nicht hold, ansonsten hätte sie sich mit einem Treffer belohnt.

4 Lia Wälti

Über weite Strecken erledigt sie ihren Job unaufgeregt, ohne gross aufzufallen. Das 4:1 bereitet sie dann aber mit einem langgezogenen Ball vor, der die ganze Abwehr schachmatt setzt.

5 Sydney Schertenleib

Schertenleib bereitet das 1:0 und das 3:1 vor, und auch beim zwischenzeitlichen 2:0 hat sie in der Entstehung die Füsse im Spiel. In der zweiten Halbzeit ist sie weniger auffällig und wird in der 74. Minute ausgewechselt.

5 Alisha Lehmann

Lehmann rückt in die Startelf und erzielt in der 10. Minute mit ihrer zweiten guten Chance das 2:0. Auch in der Folge hat sie mehrere gute Offensivaktionen. Es ist das beste Spiel von Lehmann seit Langem. In der 62. Minute macht sie ihrer guten Freundin Riola Xhemaili Platz.

4.5 Svenja Fölmli

Gegen Nordirland erzielte sie als Joker das 2:0, gegen Malta trifft sie vor der Pause zum 3:1. Nach der Pause kehrt sie nicht auf den Platz zurück. Rafel Navarro erklärt nach dem Spiel, dass dies auf Wunsch der Spielerin geschehen sei und nicht aufgrund der Leistung.

5.5 Manchester City Iman Beney

Iman Beney spielt in der ersten Halbzeit ganz gross auf. In der 8. Minute trifft sie sehenswert zum 1:0 und kurz darauf bereitet sie das Tor von Lehmann mit einem Zuckerpass vor. Auch danach haben ihre Aktionen Hand und Fuss, es macht Spass ihr zuzuschauen. Nach der Pause weniger auffällig, aber auch nicht schlecht.

Eingewechselte Spielerinnen

5 Aurélie Csillag

Csillag kommt wird zur Pause für Fölmli eingewechselt und sie drückt gleich ordentlich aufs Gaspedal. Kaum auf dem Platz, trifft sie den Pfosten. Stark dann, wie sie den Ball zum 4:1-Endstand ins Tor wuchtet.

Csillag: «Ich hatte ein paar unnötige Ballverluste» 07.03.2026

4 Ana-Maria Crnogorcevic

Crnogorcevic kommt in der 62. Minute für Wandeler ins Spiel. Die Rekordnationalspielerin erledigt ihren Job.

3 Riola Xhemaili

Xhemaili kommt in der 62. Minute für Lehmann ins Spiel, bleibt aber blass.

– Lia Kamber

Ab 74. Minute für Schertenleib. Zu kurz für eine Benotung.

– Freiburg Leela Egli

Ab 85. Minute für Beney. Zu kurz für eine Benotung.