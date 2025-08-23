  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

YB-Meistertrainerin Vom Experten-Stuhl zurück auf die Trainerbank – Wübbenhorst freut sich auf den Saisonstart

Patrick Lämmle

23.8.2025

Imke Wübbenhorst freut sich auf den Saisonstart.
Imke Wübbenhorst freut sich auf den Saisonstart.
Bild: Keystone

Am Samstag startet die Women's Super League. blue Sport hat vor dem Saisonstart mit YB-Meistertrainerin Imke Wübbenhorst über Ziele und ihr Engagement als EM-Expertin gesprochen.

Patrick Lämmle

23.08.2025, 10:00

23.08.2025, 10:07

YB krönte sich in der vergangenen Saison erstmals seit 14 Jahren zum Schweizer Meister. Die Entscheidung im Playoff-Final gegen GC fiel erst im Elfmeterschiessen. Vor dem Saisonstart dämpft Meistertrainerin Imke Wübbenhorst nun die Erwartungen.

Imke Wübbenhorst, am Samstag starten Sie als Meistertrainerin in die neue Saison. Wie gross ist die Vorfreude, dass es wieder losgeht?

Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht, egal ob als Meistertrainerin oder als «normale» Trainerin. Es macht einfach am meisten Spass, wenn es um etwas geht. Das ist auch bei den Spielerinnen so. Denn die Anspannung ist eine andere als in den Testspielen.

Sie waren während der EM als TV-Expertin im Einsatz. Konnten Sie da etwas mitnehmen für den Job als Trainerin?

Es hat mega viel Spass gemacht, sich mal aus einer anderen Perspektive mit dem Fussballspiel zu beschäftigen. Es war auch interessant zu sehen, was die Leute hinter den Mikrofonen leisten. Und man guckt schon: Wie lösen die das gegen eine Dreierkette, wie laufen sie an, wie verteidigen sie Standards, wie reagieren die Coaches in der Halbzeit … Das ist für mich schon immer spannend zu sehen und da nimmt man immer was mit.

Mit Iman Beney (Man City) und Naomi Luyet (Hoffenheim) haben zwei Aushängeschilder den Verein verlassen. Wie sehr schmerzt das? Oder sind Sie eher stolz, dass zwei Ihrer Spielerinnen diesen Schritt geschafft haben?

Ich glaube, für den Verein ist es extrem cool und ich freue mich für die Mädels. Wir setzen viel auf junge Talente und entwickeln sie. Wenn sie dann den Sprung zu so namhaften Klubs schaffen, lockt das auch andere Talente an. Aber es ist schon so, dass uns mit den beiden individuelle Qualität fehlt. Es ist schwieriger für uns, Torchancen zu erspielen. Wir müssen das als Team auffangen und uns mehr einfallen lassen. Die beiden kannst du nicht eins zu eins ersetzen.

Iman Beney und Naomi Luyet haben YB im Sommer verlassen.
Iman Beney und Naomi Luyet haben YB im Sommer verlassen.
Facebook: YB Frauen

Ist YB trotzdem ein Meisterkandidat oder sehen Sie andere Teams in der Favoritenrolle?

Rein von der individuellen Qualität schätze ich aktuell Servette und GC als sehr stark ein. Aber ich glaube an meine Spielerinnen und ich sehe das riesige Potenzial. Wir haben viele junge, interessante Spielerinnen geholt. Aber die brauchen erstmal ein bisschen Zeit, um in der Liga anzukommen. Im Winter können wir darüber sprechen, was realistische Ziele sind. Dadurch, dass wir Playoffs spielen, ist alles möglich, wenn wir bis dann zwei, drei Schritte weiter sind.

Im Sommer haben wir alle das riesige Potenzial des Frauenfussballs gesehen. Glauben Sie, das strahlt auf die Liga aus?

Ich glaube schon, dass viele Leute gesehen haben, dass sich der Frauenfussball extrem entwickelt hat und wir nicht mehr belächelt werden. Und dass sie sagen, das wollen wir uns jetzt auch mal in der Liga angucken. Bei uns oder auch beim FC Basel wurden ja viel mehr Dauerkarten verkauft. Ich finde auch, die Nahbarkeit ist eine andere als im Männerfussball und man hat gesehen, dass es sehr friedlich ist rund um die Spiele. Ich denke, das ist auch für Familien sehr attraktiv und hoffe, dass wir so neue Zuschauende dazugewinnen.

Noch ist unklar, ob Pia Sundhage Nati-Trainerin bleibt oder nicht. Geht es um mögliche Nachfolge-Kandidatinnen, fehlt Ihr Name nie. Würde Sie der Job reizen?

Es ist schön zu sehen, dass es Leute gibt, die mir so eine grosse Aufgabe zutrauen. Aber das sind alles Spekulationen, da halte ich mich raus. Ich bin sehr glücklich bei YB.

Start in neue Ära. Die Women's Super League ist zurück

Start in neue ÄraDie Women's Super League ist zurück

Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM

Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM

Die Nati-Spielerinnen haben die Schweiz in den letzten Tagen und Wochen begeistert. Mit ihrer nahbaren Art, Leidenschaft und Lebensfreude. blue Sport feiert sie dafür ab und nennt die grössten Gänsehaut-Momente.

19.07.2025

Humm: «Es ist der richtige Moment für einen Trainerwechsel in der Nati»

Humm: «Es ist der richtige Moment für einen Trainerwechsel in der Nati»

Wie weiter mit Nati-Trainerin Pia Sundhage? Fabienne Humm spricht im «Heimspiel bei der Frauen-Nati» Klartext.

19.07.2025

Meistgelesen

Trumps pro-Putin-Auftritt mit Infantino ++ Texas verabschiedet Wahlkreis-Karte ++ Maxwell wäscht Trump rein
Corsica Ferries verärgern Reisende mit häufigen Absagen
Ukraine verliert Mig-29 und Piloten +++ EU überweist Milliardenhilfe an Kiew
«Gemäss meinen Informationen nehmen Fälschungen zu»
«Selenskyj hat zu allem Nein gesagt»

Fussball-News

Mit Modric und Allegri zum Titel?. Ardon Jashari auch in Italien mit breiter Brust

Mit Modric und Allegri zum Titel?Ardon Jashari auch in Italien mit breiter Brust

25 Treffer an einem Abend. Aarau gewinnt Neun-Tore-Spektakel – Vaduz und Yverdon mit Kantersiegen

25 Treffer an einem AbendAarau gewinnt Neun-Tore-Spektakel – Vaduz und Yverdon mit Kantersiegen

Bei YB oft nur Joker. Imeri will seine Karriere in Thun neu lancieren: «Ich brauche Selbstvertrauen»

Bei YB oft nur JokerImeri will seine Karriere in Thun neu lancieren: «Ich brauche Selbstvertrauen»

Transfer-Ticker. Kade wechselt in die Bundesliga ++ Hat Basel bald wieder einen Salah? ++ Roma heiss auf Embolo

Transfer-TickerKade wechselt in die Bundesliga ++ Hat Basel bald wieder einen Salah? ++ Roma heiss auf Embolo

Transfer. Jakub Kadak wechselt von Luzern nach Prag

TransferJakub Kadak wechselt von Luzern nach Prag

Fussball-Videos

Yverdon – Wil 4:0

Yverdon – Wil 4:0

Challenge League | 4. Runde | Saison 25/26

22.08.2025

Xamax – Carouge 2:1

Xamax – Carouge 2:1

Challenge League | 4. Runde | Saison 25/26

22.08.2025

Vaduz – Bellinzona 6:0

Vaduz – Bellinzona 6:0

Challenge League | 4. Runde | Saison 25/26

22.08.2025

Stade Nyonnais – Aarau 4:5

Stade Nyonnais – Aarau 4:5

Challenge League | 4. Runde | Saison 25/26

22.08.2025

Rapperswil-Jona – Stade-Lausanne 1:2

Rapperswil-Jona – Stade-Lausanne 1:2

Challenge League | 4. Runde | Saison 25/26

22.08.2025

Yverdon – Wil 4:0

Yverdon – Wil 4:0

Xamax – Carouge 2:1

Xamax – Carouge 2:1

Vaduz – Bellinzona 6:0

Vaduz – Bellinzona 6:0

Stade Nyonnais – Aarau 4:5

Stade Nyonnais – Aarau 4:5

Rapperswil-Jona – Stade-Lausanne 1:2

Rapperswil-Jona – Stade-Lausanne 1:2

Mehr Videos