Imke Wübbenhorst freut sich auf den Saisonstart. Bild: Keystone

Am Samstag startet die Women's Super League. blue Sport hat vor dem Saisonstart mit YB-Meistertrainerin Imke Wübbenhorst über Ziele und ihr Engagement als EM-Expertin gesprochen.

YB krönte sich in der vergangenen Saison erstmals seit 14 Jahren zum Schweizer Meister. Die Entscheidung im Playoff-Final gegen GC fiel erst im Elfmeterschiessen. Vor dem Saisonstart dämpft Meistertrainerin Imke Wübbenhorst nun die Erwartungen.

Imke Wübbenhorst, am Samstag starten Sie als Meistertrainerin in die neue Saison. Wie gross ist die Vorfreude, dass es wieder losgeht?

Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht, egal ob als Meistertrainerin oder als «normale» Trainerin. Es macht einfach am meisten Spass, wenn es um etwas geht. Das ist auch bei den Spielerinnen so. Denn die Anspannung ist eine andere als in den Testspielen.

Sie waren während der EM als TV-Expertin im Einsatz. Konnten Sie da etwas mitnehmen für den Job als Trainerin?

Es hat mega viel Spass gemacht, sich mal aus einer anderen Perspektive mit dem Fussballspiel zu beschäftigen. Es war auch interessant zu sehen, was die Leute hinter den Mikrofonen leisten. Und man guckt schon: Wie lösen die das gegen eine Dreierkette, wie laufen sie an, wie verteidigen sie Standards, wie reagieren die Coaches in der Halbzeit … Das ist für mich schon immer spannend zu sehen und da nimmt man immer was mit.

Mit Iman Beney (Man City) und Naomi Luyet (Hoffenheim) haben zwei Aushängeschilder den Verein verlassen. Wie sehr schmerzt das? Oder sind Sie eher stolz, dass zwei Ihrer Spielerinnen diesen Schritt geschafft haben?

Ich glaube, für den Verein ist es extrem cool und ich freue mich für die Mädels. Wir setzen viel auf junge Talente und entwickeln sie. Wenn sie dann den Sprung zu so namhaften Klubs schaffen, lockt das auch andere Talente an. Aber es ist schon so, dass uns mit den beiden individuelle Qualität fehlt. Es ist schwieriger für uns, Torchancen zu erspielen. Wir müssen das als Team auffangen und uns mehr einfallen lassen. Die beiden kannst du nicht eins zu eins ersetzen.

Iman Beney und Naomi Luyet haben YB im Sommer verlassen. Facebook: YB Frauen

Ist YB trotzdem ein Meisterkandidat oder sehen Sie andere Teams in der Favoritenrolle?

Rein von der individuellen Qualität schätze ich aktuell Servette und GC als sehr stark ein. Aber ich glaube an meine Spielerinnen und ich sehe das riesige Potenzial. Wir haben viele junge, interessante Spielerinnen geholt. Aber die brauchen erstmal ein bisschen Zeit, um in der Liga anzukommen. Im Winter können wir darüber sprechen, was realistische Ziele sind. Dadurch, dass wir Playoffs spielen, ist alles möglich, wenn wir bis dann zwei, drei Schritte weiter sind.

Im Sommer haben wir alle das riesige Potenzial des Frauenfussballs gesehen. Glauben Sie, das strahlt auf die Liga aus?

Ich glaube schon, dass viele Leute gesehen haben, dass sich der Frauenfussball extrem entwickelt hat und wir nicht mehr belächelt werden. Und dass sie sagen, das wollen wir uns jetzt auch mal in der Liga angucken. Bei uns oder auch beim FC Basel wurden ja viel mehr Dauerkarten verkauft. Ich finde auch, die Nahbarkeit ist eine andere als im Männerfussball und man hat gesehen, dass es sehr friedlich ist rund um die Spiele. Ich denke, das ist auch für Familien sehr attraktiv und hoffe, dass wir so neue Zuschauende dazugewinnen.

Noch ist unklar, ob Pia Sundhage Nati-Trainerin bleibt oder nicht. Geht es um mögliche Nachfolge-Kandidatinnen, fehlt Ihr Name nie. Würde Sie der Job reizen?

Es ist schön zu sehen, dass es Leute gibt, die mir so eine grosse Aufgabe zutrauen. Aber das sind alles Spekulationen, da halte ich mich raus. Ich bin sehr glücklich bei YB.

