Juve schlägt die AS Roma Wälti und Calligaris gewinnen den italienischen Supercup

SDA

11.1.2026 - 17:00

Lia Wälti (hier in der Champions League gegen Bayern München) gewinnt mit Juventus Turin den italienischen Supercup
Lia Wälti (hier in der Champions League gegen Bayern München) gewinnt mit Juventus Turin den italienischen Supercup
Keystone

Double-Sieger Juventus Turin sichert sich auch den Supercup. Das Team mit den Schweizer Nationalspielerinnen Lia Wälti und Viola Calligaris schlägt Titelverteidiger AS Roma mit 2:1.

Keystone-SDA

11.01.2026, 17:00

11.01.2026, 17:06

Der Meister und Cupsieger aus Turin drehte die Partie gegen den aktuellen Tabellenführer der Serie A in Pescara. Den entscheidenden Treffer erzielte die 35-jährige Cristiana Girelli fünf Minuten vor dem Ende sehenswert per Absatz.

Alayah Pilgrim sorgte nach ihrer Einwechslung für Schwung in der Offensive der Römerinnen. Ein Treffer wollte der Schweizer Nationalspielerin jedoch nicht gelingen.

Für Juventus Turin mit Wälti in der Startelf und Calligaris auf der Bank war es der fünfte Sieg im Supercup nach 2019, 2020, 2021 und 2023.

