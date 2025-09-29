Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.
🏴 England
Chelsea
Livia Peng
Beim 4:0-Auswärtssieg gegen West Ham United abermals nur Ersatz.
Manchester City
Iman Beney
Unter der Woche steht Beney im League Cup gegen Everton (3:1) in der Startelf und bereitet den dritten City-Treffer vor. Am Sonntag beim 4:1-Sieg gegen die London City Lionesses fehlt die 19-Jährige im Aufgebot.
Aston Villa
Noelle Maritz
Unter der Woche sieht Maritz im League Cup gegen Tottenham in der 83. Minute nach einem Monster-Tackling die Rote Karte – anschliessend verliert Aston Villa im Elfmeterschiessen. Am Samstag fehlt Maritz gegen Arsenal (1:1) gesperrt.
West Ham United
Leila Wandeler
Am vergangenen Mittwoch gibt Wandeler ihr Startelf-Debüt für West Ham. Und was sie auf dem Weg zum 5:1-Sieg gegen Charlton Athletic im League Cup zeigt, ist beeindruckend: Die 19-jährige Nati-Spielerin trifft traumhaft zum 3:1 und bereitet das 5:1 vor. Am Sonntag folgt ein Mini-Einsatz gegen Chelsea – Wandeler wird in der Nachspielzeit beim Stand von 0:4 eingewechselt.
West Ham United
Seraina Piubel
Piubel steht im Cup ebenfalls in der Startelf und lässt eine Top-Torchance liegen. Gegen Chelsea wird Piubel in der 78. Minute eingewechselt. Die vierte Pleite im vierten Liga-Spiel ist da längst besiegelt.
Tottenham
Luana Bühler
Bühler fehlt Tottenham weiterhin verletzt.
🇩🇪 Deutschland
Frankfurt
Nadine Riesen
Beim 4:3-Sieg vor einer Woche spielt Riesen bis 30 Minuten vor dem Ende, drei Tage später sitzt sie bei der 1:2-Niederlage auf der Bank. Am Sonntag beim 3:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Viktoria Berlin darf Riesen dann wieder von Beginn an ran. Nach gut einer Stunde wird die 25-Jährige verletzt ausgewechselt.
Frankfurt
Géraldine Reuteler
Vor einer Woche bereitet Reuteler beim Sieg gegen Leipzig zwei Tore vor, gegen Leverkusen (1:2) kann sie dem Spiel nicht den Stempel aufdrücken. Im Pokal erhält der Nati-Star dann für einmal eine kleine Ruhepause, wobei sie zur Halbzeit dann doch noch eingewechselt wird.
Frankfurt
Noemi Ivelj
Ivelj kommt in den beiden Bundesliga-Spielen nicht zum Einsatz, darf dann aber im Pokal bis zur 90. Minute mitwirken. In der 3. Minute vergibt sie die erste Torchance, dafür leitet sie in der 70. Minute das 3:1 mit einem Pass in die Tiefe ein.
Wolfsburg
Smilla Vallotto
Am vergangenen Mittwoch beim 4:2-Sieg in der Bundesliga gegen Werder Bremen erneut mit einem Teileinsatz. Beim 11:0-Sieg im Pokal gegen ATS Buntentor erzielt Vallotto dann das 9:0.
Hoffenheim
Naomi Luyet
Luyet ist noch immer nicht bei 100 Prozent und fehlt im Kader von Hoffenheim.
Freiburg
Julia Stierli
Am Dienstag bei der 0:4-Klatsche gegen Bayern München spielt sie durch. Am Sonntag sitzt sie beim 4:0-Sieg im Pokal gegen Hannover 96 auf der Bank.
Freiburg
Svenja Fölmli
Fölmli fällt derzeit aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk aus.
Freiburg
Aurélie Csillag
Gegen Bayern wird Csillag in der 61. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Sie leitet aber nicht die Wende ein, stattdessen schlägt es hinten noch drei Mal ein. Am Wochenende markiert sie im Pokal das frühe 1:0. Nach einer Stunde verlässt sie den Platz verletzt.
Freiburg
Alena Bienz
Gegen Bayern kommt sie nicht zum Zug, gegen Hannover spielt sie durch. In der 12. Minute hat sie Pech, dass sie mit ihrem direkt getretenen Freistoss nur die Latte trifft.
Freiburg
Leela Egli
Gegen Bayern wird Egli nach einer Stunde beim Stand von 0:1 ausgewechselt, im Pokal-Spiel sitzt sie auf der Bank.
RB Leipzig
Elvira Herzog
Am Montag kassiert Herzog gegen Frankfurt trotz einiger Paraden vier Gegentore, drei Tage später setzt es eine 0:1-Niederlage gegen den HSV ab. Am Wochenende erhält sie im Pokal gegen Zweitligist SG 99 Andernach eine Pause und sieht, wie ihr Team 7:0 gewinnt.
RB Leipzig
Lara Marti
Lara Marti hat sich kurz vor der EM das Kreuzband gerissen und wird noch länger ausfallen.
Union Berlin
Nadine Böhi
Böhi hat nach ihrem Wechsel zu Union Berlin bislang nur in der Regionalliga gespielt.
Werder Bremen
Amira Arfaoui
«Amira Arfaoui fehlt aus persönlichen Gründen», ist vor dem Pokal-Spiel gegen Victoria Hamburg (7:0) auf der Seite von Werder Bremen zu lesen. Unter der Woche spielt sie beim 2:4 gegen Wolfsburg 65 Minuten.
1. FC Köln
Lydia Andrade
Andrade wird beim 2:1-Sieg gegen SGS Essen zur Pause eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr. Am Wochenende wird sie im Pokal in der 79. Minute beim Stand von 5:0 eingewechselt und setzt dann mit dem Treffer zum 6:0 den Schlusspunkt.
1. FC Köln
Ella Touon
Im Pokal kommt Touon erstmals in dieser Saison zum Einsatz und dann gleich über die volle Distanz.
1. FC Nürnberg
Lara Meroni
Meroni fällt weiterhin verletzt aus.
Carl Zeiss Jena
Elena Mühlemann
Mit einem 5:0-Sieg gegen Chemie Leipzig macht Carl Zeiss Jena den Einzug in den Pokal-Achtelfinal perfekt. Dabei erzielt die 22-jährige Mühlemann das 4:0.
🇮🇹 Italien
Juventus Turin
Lia Wälti
Noch hat Lia Wälti keine Minute für Juventus gespielt. Doch im Cup-Final sitzt sie zum ersten Mal auf der Bank und darf am Ende mit ihren neuen Teamkolleginnen feiern.
Juventus Turin
Viola Calligaris
Im Cup-Halbfinal gegen Inter spielt Calligaris durch, drei Tage später sitzt sie im Final gegen die AS Roma auf der Bank.
AS Rom
Alayah Pilgrim
Anfangs Woche bereitet Pilgrim im Cup-Halbfinal gegen Lazio Rom das 1:0 vor. Im Cup-Final gegen Juventus wird sie dann in der 83. Minute ausgewechselt, zehn Minuten später kassieren die Römerinnen in der Nachspielzeit den alles entscheidenden Gegentreffer.
Como
Alisha Lehmann
Alisha Lehmann blickt auf eine spielfreie Woche zurück. Zum Liga-Auftakt am 5. Oktober gilt es dann gegen Lazio Rom ernst.
US Sassuolo
Noemi Benz
Sassuolo startet am 4. Oktober in die Saison und trifft zum Auftakt auf Juventus Turin.
🇪🇸 Spanien
Barcelona
Sydney Schertenleib
Beim 2:0-Sieg gegen Espanyol Barcelona wird Schertenleib in der 83. Minute für die stark spielende Putellas eingewechselt.
RCD Espanyol
Laia Ballesté
Ballesté ist bei der Derby-Niederlage gegen den grossen FC Barcelona nicht dabei.
🇫🇷 Frankreich
Dijon
Meriame Terchoun
Terchoun wird gegen Strassburg in der 64. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt. Danach kassiert Dijon noch ein weiteres Gegentor.
RC Strassburg
Eseosa Aigbogun
Aigbogun spielt bei Strassburg über die volle Distanz.
🇳🇱 Niederlande
PSV Eindhoven
Riola Xhemaili
Xhemaili befindet sich weiterhin in beneidenswerter Form. Beim 4:0-Sieg gegen Hera United trickst sie ihre Gegengspielerin aus und erzielt in der 25. Minute das 2:0. Nach drei Runden hat Xhemaili bereits vier Tore auf dem Konto.
🇺🇲 USA
Seattle Reign
Ana-Maria Crnogorcevic
Beim 2:1-Sieg gegen North Carolina Courage wird Crnogorcevic in der 83. Minute eingewechselt.
🇳🇴 Norwegen
Valerenga
Naina Inauen
Inauen feiert in der Liga und im Cup-Halbfinal 2:1-Siege. In beiden Spielen wird sie für die letzte halbe Stunde eingewechselt.