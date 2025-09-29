Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

Beim 4:0-Auswärtssieg gegen West Ham United abermals nur Ersatz.

Manchester City Iman Beney

Unter der Woche steht Beney im League Cup gegen Everton (3:1) in der Startelf und bereitet den dritten City-Treffer vor. Am Sonntag beim 4:1-Sieg gegen die London City Lionesses fehlt die 19-Jährige im Aufgebot.

Aston Villa Noelle Maritz

Unter der Woche sieht Maritz im League Cup gegen Tottenham in der 83. Minute nach einem Monster-Tackling die Rote Karte – anschliessend verliert Aston Villa im Elfmeterschiessen. Am Samstag fehlt Maritz gegen Arsenal (1:1) gesperrt.

Maritz sieht nach Monster-Tackling Rot 29.09.2025

West Ham United Leila Wandeler

Am vergangenen Mittwoch gibt Wandeler ihr Startelf-Debüt für West Ham. Und was sie auf dem Weg zum 5:1-Sieg gegen Charlton Athletic im League Cup zeigt, ist beeindruckend: Die 19-jährige Nati-Spielerin trifft traumhaft zum 3:1 und bereitet das 5:1 vor. Am Sonntag folgt ein Mini-Einsatz gegen Chelsea – Wandeler wird in der Nachspielzeit beim Stand von 0:4 eingewechselt.

Was für eine Kiste von Leila Wandeler 29.09.2025

West Ham United Seraina Piubel

Piubel steht im Cup ebenfalls in der Startelf und lässt eine Top-Torchance liegen. Gegen Chelsea wird Piubel in der 78. Minute eingewechselt. Die vierte Pleite im vierten Liga-Spiel ist da längst besiegelt.

Tottenham Luana Bühler

Bühler fehlt Tottenham weiterhin verletzt.

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Beim 4:3-Sieg vor einer Woche spielt Riesen bis 30 Minuten vor dem Ende, drei Tage später sitzt sie bei der 1:2-Niederlage auf der Bank. Am Sonntag beim 3:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Viktoria Berlin darf Riesen dann wieder von Beginn an ran. Nach gut einer Stunde wird die 25-Jährige verletzt ausgewechselt.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Vor einer Woche bereitet Reuteler beim Sieg gegen Leipzig zwei Tore vor, gegen Leverkusen (1:2) kann sie dem Spiel nicht den Stempel aufdrücken. Im Pokal erhält der Nati-Star dann für einmal eine kleine Ruhepause, wobei sie zur Halbzeit dann doch noch eingewechselt wird.

Frankfurt Noemi Ivelj

Ivelj kommt in den beiden Bundesliga-Spielen nicht zum Einsatz, darf dann aber im Pokal bis zur 90. Minute mitwirken. In der 3. Minute vergibt sie die erste Torchance, dafür leitet sie in der 70. Minute das 3:1 mit einem Pass in die Tiefe ein.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Am vergangenen Mittwoch beim 4:2-Sieg in der Bundesliga gegen Werder Bremen erneut mit einem Teileinsatz. Beim 11:0-Sieg im Pokal gegen ATS Buntentor erzielt Vallotto dann das 9:0.

Hoffenheim Naomi Luyet

Luyet ist noch immer nicht bei 100 Prozent und fehlt im Kader von Hoffenheim.

Freiburg Julia Stierli

Am Dienstag bei der 0:4-Klatsche gegen Bayern München spielt sie durch. Am Sonntag sitzt sie beim 4:0-Sieg im Pokal gegen Hannover 96 auf der Bank.

Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli fällt derzeit aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk aus.

Freiburg Aurélie Csillag

Gegen Bayern wird Csillag in der 61. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Sie leitet aber nicht die Wende ein, stattdessen schlägt es hinten noch drei Mal ein. Am Wochenende markiert sie im Pokal das frühe 1:0. Nach einer Stunde verlässt sie den Platz verletzt.

Freiburg Alena Bienz

Gegen Bayern kommt sie nicht zum Zug, gegen Hannover spielt sie durch. In der 12. Minute hat sie Pech, dass sie mit ihrem direkt getretenen Freistoss nur die Latte trifft.

Freiburg Leela Egli

Gegen Bayern wird Egli nach einer Stunde beim Stand von 0:1 ausgewechselt, im Pokal-Spiel sitzt sie auf der Bank.

RB Leipzig Elvira Herzog

Am Montag kassiert Herzog gegen Frankfurt trotz einiger Paraden vier Gegentore, drei Tage später setzt es eine 0:1-Niederlage gegen den HSV ab. Am Wochenende erhält sie im Pokal gegen Zweitligist SG 99 Andernach eine Pause und sieht, wie ihr Team 7:0 gewinnt.

RB Leipzig Lara Marti

Lara Marti hat sich kurz vor der EM das Kreuzband gerissen und wird noch länger ausfallen.

Union Berlin Nadine Böhi

Böhi hat nach ihrem Wechsel zu Union Berlin bislang nur in der Regionalliga gespielt.

Werder Bremen Amira Arfaoui

«Amira Arfaoui fehlt aus persönlichen Gründen», ist vor dem Pokal-Spiel gegen Victoria Hamburg (7:0) auf der Seite von Werder Bremen zu lesen. Unter der Woche spielt sie beim 2:4 gegen Wolfsburg 65 Minuten.

1. FC Köln Lydia Andrade

Andrade wird beim 2:1-Sieg gegen SGS Essen zur Pause eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr. Am Wochenende wird sie im Pokal in der 79. Minute beim Stand von 5:0 eingewechselt und setzt dann mit dem Treffer zum 6:0 den Schlusspunkt.

1. FC Köln Ella Touon

Im Pokal kommt Touon erstmals in dieser Saison zum Einsatz und dann gleich über die volle Distanz.

1. FC Nürnberg Lara Meroni

Meroni fällt weiterhin verletzt aus.

Carl Zeiss Jena Elena Mühlemann

Mit einem 5:0-Sieg gegen Chemie Leipzig macht Carl Zeiss Jena den Einzug in den Pokal-Achtelfinal perfekt. Dabei erzielt die 22-jährige Mühlemann das 4:0.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Noch hat Lia Wälti keine Minute für Juventus gespielt. Doch im Cup-Final sitzt sie zum ersten Mal auf der Bank und darf am Ende mit ihren neuen Teamkolleginnen feiern.

Juventus Turin holt den ersten Titel der Saison. Imago

Juventus Turin Viola Calligaris

Im Cup-Halbfinal gegen Inter spielt Calligaris durch, drei Tage später sitzt sie im Final gegen die AS Roma auf der Bank.

AS Rom Alayah Pilgrim

Anfangs Woche bereitet Pilgrim im Cup-Halbfinal gegen Lazio Rom das 1:0 vor. Im Cup-Final gegen Juventus wird sie dann in der 83. Minute ausgewechselt, zehn Minuten später kassieren die Römerinnen in der Nachspielzeit den alles entscheidenden Gegentreffer.

Como Alisha Lehmann

Alisha Lehmann blickt auf eine spielfreie Woche zurück. Zum Liga-Auftakt am 5. Oktober gilt es dann gegen Lazio Rom ernst.

US Sassuolo Noemi Benz

Sassuolo startet am 4. Oktober in die Saison und trifft zum Auftakt auf Juventus Turin.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Beim 2:0-Sieg gegen Espanyol Barcelona wird Schertenleib in der 83. Minute für die stark spielende Putellas eingewechselt.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Ballesté ist bei der Derby-Niederlage gegen den grossen FC Barcelona nicht dabei.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Terchoun wird gegen Strassburg in der 64. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt. Danach kassiert Dijon noch ein weiteres Gegentor.

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Aigbogun spielt bei Strassburg über die volle Distanz.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Xhemaili befindet sich weiterhin in beneidenswerter Form. Beim 4:0-Sieg gegen Hera United trickst sie ihre Gegengspielerin aus und erzielt in der 25. Minute das 2:0. Nach drei Runden hat Xhemaili bereits vier Tore auf dem Konto.

Xhemaili tanzt Gegenspielerin aus und trifft 29.09.2025

🇺🇲 USA

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Beim 2:1-Sieg gegen North Carolina Courage wird Crnogorcevic in der 83. Minute eingewechselt.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Inauen feiert in der Liga und im Cup-Halbfinal 2:1-Siege. In beiden Spielen wird sie für die letzte halbe Stunde eingewechselt.