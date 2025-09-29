  1. Privatkunden
Söldnerinnen-Check Wandeler erzielt Traum-Tor ++ Maritz sieht für Brutalo-Tackling Rot ++ Xhemaili trifft und trifft

Patrick Lämmle

29.9.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

Patrick Lämmle

29.09.2025, 10:59

29.09.2025, 11:10

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

Beim 4:0-Auswärtssieg gegen West Ham United abermals nur Ersatz.

 

Manchester City

Iman Beney

Unter der Woche steht Beney im League Cup gegen Everton (3:1) in der Startelf und bereitet den dritten City-Treffer vor. Am Sonntag beim 4:1-Sieg gegen die London City Lionesses fehlt die 19-Jährige im Aufgebot.

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Unter der Woche sieht Maritz im League Cup gegen Tottenham in der 83. Minute nach einem Monster-Tackling die Rote Karte – anschliessend verliert Aston Villa im Elfmeterschiessen. Am Samstag fehlt Maritz gegen Arsenal (1:1) gesperrt.

Maritz sieht nach Monster-Tackling Rot

Maritz sieht nach Monster-Tackling Rot

29.09.2025

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

Am vergangenen Mittwoch gibt Wandeler ihr Startelf-Debüt für West Ham. Und was sie auf dem Weg zum 5:1-Sieg gegen Charlton Athletic im League Cup zeigt, ist beeindruckend: Die 19-jährige Nati-Spielerin trifft traumhaft zum 3:1 und bereitet das 5:1 vor. Am Sonntag folgt ein Mini-Einsatz gegen Chelsea – Wandeler wird in der Nachspielzeit beim Stand von 0:4 eingewechselt.

Was für eine Kiste von Leila Wandeler

Was für eine Kiste von Leila Wandeler

29.09.2025

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

Piubel steht im Cup ebenfalls in der Startelf und lässt eine Top-Torchance liegen. Gegen Chelsea wird Piubel in der 78. Minute eingewechselt. Die vierte Pleite im vierten Liga-Spiel ist da längst besiegelt.

 

Tottenham

Luana Bühler

Bühler fehlt Tottenham weiterhin verletzt.

🇩🇪 Deutschland

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Beim 4:3-Sieg vor einer Woche spielt Riesen bis 30 Minuten vor dem Ende, drei Tage später sitzt sie bei der 1:2-Niederlage auf der Bank. Am Sonntag beim 3:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Viktoria Berlin darf Riesen dann wieder von Beginn an ran. Nach gut einer Stunde wird die 25-Jährige verletzt ausgewechselt.

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Vor einer Woche bereitet Reuteler beim Sieg gegen Leipzig zwei Tore vor, gegen Leverkusen (1:2) kann sie dem Spiel nicht den Stempel aufdrücken. Im Pokal erhält der Nati-Star dann für einmal eine kleine Ruhepause, wobei sie zur Halbzeit dann doch noch eingewechselt wird.

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Ivelj kommt in den beiden Bundesliga-Spielen nicht zum Einsatz, darf dann aber im Pokal bis zur 90. Minute mitwirken. In der 3. Minute vergibt sie die erste Torchance, dafür leitet sie in der 70. Minute das 3:1 mit einem Pass in die Tiefe ein.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Am vergangenen Mittwoch beim 4:2-Sieg in der Bundesliga gegen Werder Bremen erneut mit einem Teileinsatz. Beim 11:0-Sieg im Pokal gegen ATS Buntentor erzielt Vallotto dann das 9:0.

 

Hoffenheim

Naomi Luyet

Luyet ist noch immer nicht bei 100 Prozent und fehlt im Kader von Hoffenheim.

 

Freiburg

Julia Stierli

Am Dienstag bei der 0:4-Klatsche gegen Bayern München spielt sie durch. Am Sonntag sitzt sie beim 4:0-Sieg im Pokal gegen Hannover 96 auf der Bank.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

Fölmli fällt derzeit aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk aus.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Freiburg

Aurélie Csillag

Gegen Bayern wird Csillag in der 61. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Sie leitet aber nicht die Wende ein, stattdessen schlägt es hinten noch drei Mal ein. Am Wochenende markiert sie im Pokal das frühe 1:0. Nach einer Stunde verlässt sie den Platz verletzt.

 

Freiburg

Alena Bienz

Gegen Bayern kommt sie nicht zum Zug, gegen Hannover spielt sie durch. In der 12. Minute hat sie Pech, dass sie mit ihrem direkt getretenen Freistoss nur die Latte trifft.

 

Freiburg

Leela Egli

Gegen Bayern wird Egli nach einer Stunde beim Stand von 0:1 ausgewechselt, im Pokal-Spiel sitzt sie auf der Bank.

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

Am Montag kassiert Herzog gegen Frankfurt trotz einiger Paraden vier Gegentore, drei Tage später setzt es eine 0:1-Niederlage gegen den HSV ab. Am Wochenende erhält sie im Pokal gegen Zweitligist SG 99 Andernach eine Pause und sieht, wie ihr Team 7:0 gewinnt. 

 

RB Leipzig

Lara Marti

Lara Marti hat sich kurz vor der EM das Kreuzband gerissen und wird noch länger ausfallen.

 

Union Berlin

Nadine Böhi

Böhi hat nach ihrem Wechsel zu Union Berlin bislang nur in der Regionalliga gespielt.

 

Werder Bremen

Amira Arfaoui

«Amira Arfaoui fehlt aus persönlichen Gründen», ist vor dem Pokal-Spiel gegen Victoria Hamburg (7:0) auf der Seite von Werder Bremen zu lesen. Unter der Woche spielt sie beim 2:4 gegen Wolfsburg 65 Minuten.

 

1. FC Köln

Lydia Andrade

Andrade wird beim 2:1-Sieg gegen SGS Essen zur Pause eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr. Am Wochenende wird sie im Pokal in der 79. Minute beim Stand von 5:0 eingewechselt und setzt dann mit dem Treffer zum 6:0 den Schlusspunkt.

Portrait von Ella Touon, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

1. FC Köln

Ella Touon

Im Pokal kommt Touon erstmals in dieser Saison zum Einsatz und dann gleich über die volle Distanz.

 

1. FC Nürnberg

Lara Meroni

Meroni fällt weiterhin verletzt aus.

 

Carl Zeiss Jena

Elena Mühlemann

Mit einem 5:0-Sieg gegen Chemie Leipzig macht Carl Zeiss Jena den Einzug in den Pokal-Achtelfinal perfekt. Dabei erzielt die 22-jährige Mühlemann das 4:0.

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Noch hat Lia Wälti keine Minute für Juventus gespielt. Doch im Cup-Final sitzt sie zum ersten Mal auf der Bank und darf am Ende mit ihren neuen Teamkolleginnen feiern.

Juventus Turin holt den ersten Titel der Saison.
Juventus Turin holt den ersten Titel der Saison.
Imago
 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Im Cup-Halbfinal gegen Inter spielt Calligaris durch, drei Tage später sitzt sie im Final gegen die AS Roma auf der Bank.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Anfangs Woche bereitet Pilgrim im Cup-Halbfinal gegen Lazio Rom das 1:0 vor. Im Cup-Final gegen Juventus wird sie dann in der 83. Minute ausgewechselt, zehn Minuten später kassieren die Römerinnen in der Nachspielzeit den alles entscheidenden Gegentreffer.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Como

Alisha Lehmann

Alisha Lehmann blickt auf eine spielfreie Woche zurück. Zum Liga-Auftakt am 5. Oktober gilt es dann gegen Lazio Rom ernst.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Sassuolo startet am 4. Oktober in die Saison und trifft zum Auftakt auf Juventus Turin.

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Beim 2:0-Sieg gegen Espanyol Barcelona wird Schertenleib in der 83. Minute für die stark spielende Putellas eingewechselt.

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Ballesté ist bei der Derby-Niederlage gegen den grossen FC Barcelona nicht dabei.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

Terchoun wird gegen Strassburg in der 64. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt. Danach kassiert Dijon noch ein weiteres Gegentor.

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strassburg

Eseosa Aigbogun

Aigbogun spielt bei Strassburg über die volle Distanz.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

Xhemaili befindet sich weiterhin in beneidenswerter Form. Beim 4:0-Sieg gegen Hera United trickst sie ihre Gegengspielerin aus und erzielt in der 25. Minute das 2:0. Nach drei Runden hat Xhemaili bereits vier Tore auf dem Konto.

Xhemaili tanzt Gegenspielerin aus und trifft

Xhemaili tanzt Gegenspielerin aus und trifft

29.09.2025

🇺🇲 USA

 

Seattle Reign

Ana-Maria Crnogorcevic

Beim 2:1-Sieg gegen North Carolina Courage wird Crnogorcevic in der 83. Minute eingewechselt. 

🇳🇴 Norwegen

 

Valerenga

Naina Inauen

Inauen feiert in der Liga und im Cup-Halbfinal 2:1-Siege. In beiden Spielen wird sie für die letzte halbe Stunde eingewechselt.

Fussball-Videos

Barcelona - Real Sociedad 2:1

Barcelona - Real Sociedad 2:1

LALIGA | 7. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

Basel – Luzern 1:2

Basel – Luzern 1:2

Super League | 7. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Super League | 7. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

YB-Coach Contini: «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune»

YB-Coach Contini: «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune»

28.09.2025

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0

Challenge League | 8. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

