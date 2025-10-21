Vor den Testspielen gegen Kanada und Schottland stehen die Nati-Stars Alisha Lehmann, Leela Egli und Lia Kamber den Journalisten Red und Antwort. Verfolge die Medienkonferenz jetzt im Live-Stream.
Bundesrat Martin Pfister besucht die Frauen-Nati
Im Trainingscamp der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft in Weggis LU steht am Dienstagmorgen hoher Besuch an: Bundesrat Martin Pfister besucht die Spielerinnen auf dem Feld und dankt ihnen für ihren Einsatz an der Heim-EM im Sommer. Und er hofft, dass sich die Schweiz für die WM in Brasilien qualifizieren wird.
-
Beney und Xhemaili in Top-Form ++ Peng bei Chelsea nur Ersatz
Die ersten Länderspiele nach der Heim-EM stehen an, grosse Überraschungen im Kader bleiben aus. Doch wer ist in Form und bei wem harzt es? Hier ist der Form-Check.
-
Testspiele gegen Kanada und Schottland
Die Schweiz testet am Freitag in Luzern gegen Kanada und am Dienstag darauf auswärts gegen Schottland. Drei Tage vor dem Kanada-Spiel geben Alisha Lehmann, Leela Egli und Lia Kamber den Journalisten Auskunft. Verfolge die Medienkonferenz live im Stream.