Im Trainingscamp der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft in Weggis LU steht am Dienstagmorgen hoher Besuch an: Bundesrat Martin Pfister besucht die Spielerinnen auf dem Feld und dankt ihnen für ihren Einsatz an der Heim-EM im Sommer. Und er hofft, dass sich die Schweiz für die WM in Brasilien qualifizieren wird.

Bundesrat Pfister: «In meiner Familie fliesst brasilianisches Blut» Bundesrat Martin Pfister hat am Dienstag die Frauen-Nati in Weggis LU besucht und sich bei den Spielerinnen für ihren Einsatz an der Heim-EM im Sommer bedankt. Auch mit blue Sport hat er gesprochen und ein paar interessante Dinge verraten. 21.10.2025