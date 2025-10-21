  1. Privatkunden
Medienkonferenz im Stream Was sagen Lehmann, Egli und Kamber vor den Spielen gegen Kanada und Schottland?

Patrick Lämmle

21.10.2025

Vor den Testspielen gegen Kanada und Schottland stehen die Nati-Stars Alisha Lehmann, Leela Egli und Lia Kamber den Journalisten Red und Antwort. Verfolge die Medienkonferenz jetzt im Live-Stream.

Redaktion blue Sport

21.10.2025, 14:05

21.10.2025, 14:20

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Bundesrat Martin Pfister besucht die Frauen-Nati

    Im Trainingscamp der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft in Weggis LU steht am Dienstagmorgen hoher Besuch an: Bundesrat Martin Pfister besucht die Spielerinnen auf dem Feld und dankt ihnen für ihren Einsatz an der Heim-EM im Sommer. Und er hofft, dass sich die Schweiz für die WM in Brasilien qualifizieren wird.

    Bundesrat Pfister: «In meiner Familie fliesst brasilianisches Blut»

    Bundesrat Pfister: «In meiner Familie fliesst brasilianisches Blut»

    Bundesrat Martin Pfister hat am Dienstag die Frauen-Nati in Weggis LU besucht und sich bei den Spielerinnen für ihren Einsatz an der Heim-EM im Sommer bedankt. Auch mit blue Sport hat er gesprochen und ein paar interessante Dinge verraten.

    21.10.2025

  • Beney und Xhemaili in Top-Form ++ Peng bei Chelsea nur Ersatz

    Die ersten Länderspiele nach der Heim-EM stehen an, grosse Überraschungen im Kader bleiben aus. Doch wer ist in Form und bei wem harzt es? Hier ist der Form-Check.

    Nati-Check. Beney und Xhemaili in Top-Form ++ Peng bei Chelsea nur Ersatz ++ Personalmangel in der Abwehr

    Nati-CheckBeney und Xhemaili in Top-Form ++ Peng bei Chelsea nur Ersatz ++ Personalmangel in der Abwehr

  • Testspiele gegen Kanada und Schottland

    Die Schweiz testet am Freitag in Luzern gegen Kanada und am Dienstag darauf auswärts gegen Schottland. Drei Tage vor dem Kanada-Spiel geben Alisha Lehmann, Leela Egli und Lia Kamber den Journalisten Auskunft. Verfolge die Medienkonferenz live im Stream.

    Hier rücken die Nati-Spielerinnen ins Camp ein

    Hier rücken die Nati-Spielerinnen ins Camp ein

    20.10.2025

    • Mehr anzeigen

