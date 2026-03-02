Nati-Coach Rafel Navarro tauscht sich mit Ana-Maria Crnogorcevic aus. Keystone

Am Dienstag beginnt für die Frauen-Nati die WM-Qualifikation. Trainer Rafel Navarro und Ana-Maria Crnogorcevic beantworten am Tag vor dem Spiel gegen Nordirland die wichtigsten Fragen.

Die Schweizer Nati spielt zum WM-Quali-Auftakt in Lausanne gegen Nordirland, im Stade de la Tuilière. Warum hat die Schweiz ein Stadion mit Kunstrasen gewählt? «Das war nicht meine Entscheidung. Aber sie haben mit mir gesprochen und gesagt, es sei das beste Stadion, in dem wir in diesem Monat spielen können. Nun haben wir uns darauf vorbereitet, es gibt keine Ausreden deswegen», sagt Rafel Navarro. Ana-Maria Crnogorcevic gibt zu: «Die Plätze an der EM, das war ein Traum. Aber es ist nicht einfach, zu dieser Jahreszeit gute Plätze zu finden, vor allem auch fürs Training.

In den ersten Tagen des Zusammenzugs hätten sie «Fehler aus der Vergangenheit» korrigiert, so Navarro. Danach wurde der Gegner unter die Lupe genommen. «Sie spielen schnell nach vorne, da müssen wir bereit sein.» Auch bei Standards seien sie gefährlich. Und was ist der Schlüssel zum Erfolg? «Wir müssen kompakter sein. Wir wollen angreifen, müssen aber auch die defensive Balance finden. Ich will, dass wir viel Ballbesitz haben und wenn wir ihn verlieren, müssen wir ihn so schnell wie möglich zurückerobern. Und natürlich wollen wir mehr Tore erzielen.»

Der Spielplan der Schweizer Frauen-Nati Schweiz - Nordirland, 3. März

Malta - Schweiz , 7. März

Schweiz - Türkei, 14. April

Türkei - Schweiz , 18. April

Schweiz - Malta, 5. Juni

Nordirland - Schweiz, 9. Juni Mehr anzeigen

Für Crnogorcevic ist die Qualifikation für die WM das «letzte grosse Ziel »mit der Nati.. «Die Vorfreude auf die Spiele ist gross. Ich will die Nummer 1 sein in unserer Gruppe und die Playoffs erreichen.» Der Trainer teilt die Meinung: «Wichtig ist, dass wir die sechs Quali-Spiele gewinnen. Dann schauen wir weiter.» Noch ist nicht klar, wer die Ansprache vor dem Spiel hält. «Im letzten Camp hat einmal Lia (Wälti) eine Ansprache gehalten und beim anderen Spiel Alisha (Lehmann). Das entscheide ich nicht», so Navarro.

Die Pressekonferenz mit Navarro und Crnogorcevic im Video

Liveticker Neue Beiträge

Liveticker beendet

Der schwierige Auftakt unter Navarro Am Dienstag beginnt in Lausanne für die Schweizer Frauen-Nati die WM-Qualifikation. Alles andere als ein Sieg gegen Nordirland käme einer Enttäuschung gleich. Allerdings hat die Schweiz die ersten beiden Testspiele unter dem neuen Trainer Rafel Navarro Ende des vergangenen Jahres verloren. Gegen Belgien setzte es eine 1:2-Niederlage ab und die Partie gegen Wales endete 2:3. Allerdings stand der erste Zusammenzug ohnehin unter keinem guten Stern. Der Tag, an dem Navarro sein erstes Spiel als Cheftrainer der Schweiz bestritt, war auch der Tag, an dem sein Vater verstarb. Direkt nach der Partie gegen Belgien reiste der Spanier zu seiner Familie, ehe er am Tag vor dem Spiel gegen Wales zurück zum Team stiess. Mehr anzeigen