Die Britinnen kamen bei der EM im Sommer in der Hammergruppe mit dem späteren Europameister England, Frankreich und den Niederlanden unter die Räder und mussten ohne Punkte die Heimreise antreten. In bisher sieben Duellen mit Wales ging die Schweiz noch nie als Verliererin vom Platz.

Ein Testspiel im Dezember mag im Jahr mit der Heim-EM und in Anbetracht der Umstände um Navarro als unwichtig erscheinen, was auch die Anspielzeit um 12.00 Uhr suggeriert. Im Hinblick auf die im März beginnende WM-Qualifikation aber ist die Partie gegen Wales bedeutender, als es die Rahmenbedingungen erahnen liessen.