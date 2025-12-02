Das Schweizer Frauen-Nationalteam bestreitet am Dienstag in Jerez das letzte Länderspiel des Jahres. Die Partie gegen Wales steht nach dem Tod von Rafel Navarros Vater im Zeichen der Trauer.
Liveticker
Liveticker beendet
71. Minute, 2:3
Toor für die Schweiz! Beney verkürzt
Aus dem Nichts kommt die Nati zum Anschlusstreffer. Wales bringt sich im Spielaufbau selbst in Bedrängnis und leistet sich einen verhängnisvollen Ballverlust. Beney ist zur Stelle, lässt eine Gegenspielerin stehen und versenkt eiskalt.
66. Minute, 1:3*
Die Schweiz tut sich schwer – Lehmann kommt für Wälti
Die Nati hat mehr Ballbesitz, findet in der Offensive aber keine Lösungen und bleibt ungefährlich. Navarro tätigt seinen ersten Wechsel: Kapitänin Wälti geht vom Platz, für sie kommt Lehmann ins Spiel.
46. Minute, 1:3*
Nati kassiert kurz nach Wiederanpfiff das nächste Tor
23 Sekunden sind in der zweiten Halbzeit gespielt – und der Ball liegt schon wieder im Tor. Lily Woodham kommt von links völlig frei zum Abschluss uns lässt Herzog keine Chance.
46. Minute, 1:2*
Das Spiel läuft wieder
Mittlerweile hat es in Jerez stark zu regnen begonnen. Finden die Schweizerinnen auf nassem Untergrund besser ins Spiel?
Halbzeit
Nati zur Pause in Rückstand
Die Schweizerinnen finden in der ersten Halbzeit noch nicht richtig in die Gänge. In der Offensive fehlen über weite Strecken die Ideen und hinten ist die Nati anfällig. Das 2:1 für Wales zur Pause geht in Ordnung.
35. Minute, 1:2*
Wales wieder in Führung
Hannah Cain trifft zu 2:1 für Wales. Nach einem langen Ball überlupft die britische Stürmerin Elvira Herzog, ein herrlicher Treffer.
29. Minute, 1:1*
Ausgeglichene Partie
Es geht weiter hin und her. Chancen gibt es auf beiden Seiten. Eine ausgeglichene Partie bislang.
18. Minute, 1:1*
Csillag gleicht postwendend aus
Tor für die Schweiz! Reuteler schickt Csillag auf die Reise und die trifftt tatsächlich aus spitzem Winkel zum Ausgleich – 1:1. Es ist das erste Nati-Tor für Csillag im 12. Länderspiel.
15. Minute, 0:1*
Wales geht in Führung
Nach einer Viertelstunde fällt das erste Tor – für die Britinnen. Nach einer Flanke kann Calligaris zunächst klären, der Ball wird zur Bogenlampe und dann steigt Sophie Ingle am höchsten und köpfelt ein. Da sieht Torhüterin Herzog gar nicht gut aus, sie wird aber auch behindert von Calligaris.
10. Minute, 0:0*
Schertenleib schiesst übers Tor
Nach zehn Minuten kommt die Schweiz ein erstes Mal gefährlich vors Wales-Tor. Schertenleib kommt aus bester Abschlussposition zum Schuss, schiesst aber übers Tor.
5. Minute, 0:0*
Erste Chance gehört Wales
Die Schweizerinnen starten mit viel Ballbesitz in die Partie. Die erste Torchance gehört aber Wales. Nach einem Eckball kommt Middleton-Patel zum Abschluss, schiesst aber knapp vorbei.
1. Minute, 0:0*
Anpfiff
Der Ball rollt. Hopp Schwiiz!
Die Nati-Startelf
Anpfiff um 12.00 Uhr
Gleich geht's los in Jerez.
Gegen Wales hat die Nati noch nie verloren
Die Britinnen kamen bei der EM im Sommer in der Hammergruppe mit dem späteren Europameister England, Frankreich und den Niederlanden unter die Räder und mussten ohne Punkte die Heimreise antreten. In bisher sieben Duellen mit Wales ging die Schweiz noch nie als Verliererin vom Platz.
Ein Testspiel im Dezember mag im Jahr mit der Heim-EM und in Anbetracht der Umstände um Navarro als unwichtig erscheinen, was auch die Anspielzeit um 12.00 Uhr suggeriert. Im Hinblick auf die im März beginnende WM-Qualifikation aber ist die Partie gegen Wales bedeutender, als es die Rahmenbedingungen erahnen liessen.
Schicksalsschlag für Nati-Trainer Navarro
Es ist ein Spiel unter speziellen Voraussetzungen, denn in den vergangenen Tagen leitete nicht der neue Nati-Coach Rafel Navarro die Einheiten, sondern Athletik- und Co-Trainer Norbert Callau.
Grund dafür war ein familiärer Notfall: Navarros Vater verstarb am Freitagabend nach langer Krankheit, wie der SFV am Montagabend mitteilte. Navarro reiste direkt nach dem Spiel gegen Belgien ab und stiess erst am Montagnachmittag wieder zum Team. Der Sport rückt in solchen Momenten selbstredend in den Hintergrund.
Testspiel gegen Wales
Nach der 1:2-Niederlage gegen Belgien am Freitag testet die Schweizer Nati im spanischen Jerez am Dienstagmittag gegen Wales.