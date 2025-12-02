  1. Privatkunden
Testkick gegen Wales Wales patzt im Spielaufbau – Beney verkürzt für die Schweiz

Jan Arnet

2.12.2025

Das Schweizer Frauen-Nationalteam bestreitet am Dienstag in Jerez das letzte Länderspiel des Jahres. Die Partie gegen Wales steht nach dem Tod von Rafel Navarros Vater im Zeichen der Trauer. 

Redaktion blue Sport

02.12.2025, 11:50

02.12.2025, 13:32

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 71. Minute, 2:3

    Toor für die Schweiz! Beney verkürzt

    Aus dem Nichts kommt die Nati zum Anschlusstreffer. Wales bringt sich im Spielaufbau selbst in Bedrängnis und leistet sich einen verhängnisvollen Ballverlust. Beney ist zur Stelle, lässt eine Gegenspielerin stehen und versenkt eiskalt.

  • 66. Minute, 1:3*

    Die Schweiz tut sich schwer – Lehmann kommt für Wälti

    Die Nati hat mehr Ballbesitz, findet in der Offensive aber keine Lösungen und bleibt ungefährlich. Navarro tätigt seinen ersten Wechsel: Kapitänin Wälti geht vom Platz, für sie kommt Lehmann ins Spiel.

  • 46. Minute, 1:3*

    Nati kassiert kurz nach Wiederanpfiff das nächste Tor

    23 Sekunden sind in der zweiten Halbzeit gespielt – und der Ball liegt schon wieder im Tor. Lily Woodham kommt von links völlig frei zum Abschluss uns lässt Herzog keine Chance.

    Screenshot SRF
  • 46. Minute, 1:2*

    Das Spiel läuft wieder

    Mittlerweile hat es in Jerez stark zu regnen begonnen. Finden die Schweizerinnen auf nassem Untergrund besser ins Spiel?

  • Halbzeit

    Nati zur Pause in Rückstand

    Die Schweizerinnen finden in der ersten Halbzeit noch nicht richtig in die Gänge. In der Offensive fehlen über weite Strecken die Ideen und hinten ist die Nati anfällig. Das 2:1 für Wales zur Pause geht in Ordnung.

  • 35. Minute, 1:2*

    Wales wieder in Führung

    Hannah Cain trifft zu 2:1 für Wales. Nach einem langen Ball überlupft die britische Stürmerin Elvira Herzog, ein herrlicher Treffer.

  • 29. Minute, 1:1*

    Ausgeglichene Partie

    Es geht weiter hin und her. Chancen gibt es auf beiden Seiten. Eine ausgeglichene Partie bislang.

  • 18. Minute, 1:1*

    Csillag gleicht postwendend aus

    Tor für die Schweiz! Reuteler schickt Csillag auf die Reise und die trifftt tatsächlich aus spitzem Winkel zum Ausgleich – 1:1. Es ist das erste Nati-Tor für Csillag im 12. Länderspiel.

    Die Schweizerinnen jubeln über den Ausgleich.
    Die Schweizerinnen jubeln über den Ausgleich.
    Screenshot SRF
  • 15. Minute, 0:1*

    Wales geht in Führung

    Nach einer Viertelstunde fällt das erste Tor – für die Britinnen. Nach einer Flanke kann Calligaris zunächst klären, der Ball wird zur Bogenlampe und dann steigt Sophie Ingle am höchsten und köpfelt ein. Da sieht Torhüterin Herzog gar nicht gut aus, sie wird aber auch behindert von Calligaris.

  • 10. Minute, 0:0*

    Schertenleib schiesst übers Tor

    Nach zehn Minuten kommt die Schweiz ein erstes Mal gefährlich vors Wales-Tor. Schertenleib kommt aus bester Abschlussposition zum Schuss, schiesst aber übers Tor.

  • 5. Minute, 0:0*

    Erste Chance gehört Wales

    Die Schweizerinnen starten mit viel Ballbesitz in die Partie. Die erste Torchance gehört aber Wales. Nach einem Eckball kommt Middleton-Patel zum Abschluss, schiesst aber knapp vorbei.

  • 1. Minute, 0:0*

    Anpfiff

    Der Ball rollt. Hopp Schwiiz!

  • Die Nati-Startelf

  • Anpfiff um 12.00 Uhr

    Gleich geht's los in Jerez.

  • Gegen Wales hat die Nati noch nie verloren

    Die Britinnen kamen bei der EM im Sommer in der Hammergruppe mit dem späteren Europameister England, Frankreich und den Niederlanden unter die Räder und mussten ohne Punkte die Heimreise antreten. In bisher sieben Duellen mit Wales ging die Schweiz noch nie als Verliererin vom Platz.

    Ein Testspiel im Dezember mag im Jahr mit der Heim-EM und in Anbetracht der Umstände um Navarro als unwichtig erscheinen, was auch die Anspielzeit um 12.00 Uhr suggeriert. Im Hinblick auf die im März beginnende WM-Qualifikation aber ist die Partie gegen Wales bedeutender, als es die Rahmenbedingungen erahnen liessen.

    Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

    Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

    Frauen-Nati-Boss Johan Djourou gibt ein Update zum neuen Trainer und erklärt, wie kompliziert die Suche für eine Assistenztrainerin ist.

    01.12.2025

  • Schicksalsschlag für Nati-Trainer Navarro

    Es ist ein Spiel unter speziellen Voraussetzungen, denn in den vergangenen Tagen leitete nicht der neue Nati-Coach Rafel Navarro die Einheiten, sondern Athletik- und Co-Trainer Norbert Callau.

    Grund dafür war ein familiärer Notfall: Navarros Vater verstarb am Freitagabend nach langer Krankheit, wie der SFV am Montagabend mitteilte. Navarro reiste direkt nach dem Spiel gegen Belgien ab und stiess erst am Montagnachmittag wieder zum Team. Der Sport rückt in solchen Momenten selbstredend in den Hintergrund.

  • Testspiel gegen Wales

    Nach der 1:2-Niederlage gegen Belgien am Freitag testet die Schweizer Nati im spanischen Jerez am Dienstagmittag gegen Wales.

    • Mehr anzeigen
Maritz: «Rafel Navarro bringt neuen Schwung, es sind alle sehr motiviert»

Maritz: «Rafel Navarro bringt neuen Schwung, es sind alle sehr motiviert»

29.11.2025

Mehr zur Frauen-Nati

Technischer Leiter Johan Djourou. «Laut Uefa muss unser Nati-Assistenz-Coach eine Frau sein»

Technischer Leiter Johan Djourou«Laut Uefa muss unser Nati-Assistenz-Coach eine Frau sein»

Navarros Vater ist gestorben. Letztes Länderspiel des Jahres steht im Zeichen der Trauer

Navarros Vater ist gestorbenLetztes Länderspiel des Jahres steht im Zeichen der Trauer

Trauer beim SFV. Vater des neuen Nati-Trainers Rafel Navarro ist gestorben

Trauer beim SFVVater des neuen Nati-Trainers Rafel Navarro ist gestorben

Monatelanger Ausfall. Weltfussballerin Aitana Bonmati fällt mit Wadenbeinbruch aus

Monatelanger AusfallWeltfussballerin Aitana Bonmati fällt mit Wadenbeinbruch aus

Andere Ideen, anderer Spielstil. Noelle Maritz: «Der neue Trainer hat Schwung gebracht – alle sind motiviert»

Andere Ideen, anderer SpielstilNoelle Maritz: «Der neue Trainer hat Schwung gebracht – alle sind motiviert»