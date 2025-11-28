#Vor dem Spiel

Am Freitagabend kommts zum ersten Auftritt der Frauen-Nati unter dem neuen Trainer Rafel Navarro. Anpfiff gegen Belgien ist um 19:00 Uhr im Estadio Municipal de Chapin in Jerez de la Frontera.

Es ist das erste von zwei Testspielen im letzten Nati-Zusammenzug 2025. Die Tests sind umso wichtiger, weil der Weg an die WM nach dem Abstieg aus der Nations League A deutlich anspruchsvoller wird.

Gegen Belgien, die Weltnummer 20, verloren die Schweizerinnen das letzte Duell in der Qualifikation für die EM 2022 auswärts deutlich mit 0:4. Ob am Freitag ab 19 Uhr bereits erkennbar wird, inwiefern sich Navarros Stärken auf das Schweizer Team auswirken, bleibt abzuwarten.