Testspiel im Ticker Schlussphase: Gelingt der Nati gegen Belgien das späte Comeback?

Tobias Benz

28.11.2025

Die Schweiz trifft im ersten Spiel unter Trainer Rafel Navarro auf Belgien. Wie schlägt sich der Katalane bei seinem Debüt-Auftritt an der Seitenlinie der Nati? Hier bist du live dabei.

Redaktion blue Sport

28.11.2025, 18:55

28.11.2025, 20:56

Freundschaftsspiel
Schweiz vs. Belgien 1:2*
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 87.

    Chance für die Schweiz

    Nach einem Eckball zieht Reuteler ab, haut die Kugel aber weit über den Kasten. Den Schweizerinnen läuft langsam aber sicher die Zeit davon.

  • 79.

    Nächster Wechsel für die Schweiz

    Navarro wirft für die Schlussphase Sow rein. Für sie verlässt Xhemaili den Platz.

  • 73.

    Tor für Belgien

    Prompt laufen die Schweizerinnen nach dieser Grosschance in einen Konter. Eine belgische Flanke landet genau auf dem Kopf von De Caigny, die am zweiten Pfosten aus kürzester Distanz einnickt. 1:2.

  • 72.

    Chance für die Schweiz

    Csillag kommt in bester Position im belgischen Strafraum zum Abschluss. Der Abschluss misslingt ihr allerdings komplett und kullert Belgien-Goalie Evrard in die Hände.

  • 64.

    Tooor für die Schweiz!

    Und die Einwechslungen zahlen sich sofort aus! Alisha Lehmann reagiert nach einem Prellball im belgischen Strafraum am schnellsten und schiebt die Kugel eiskalt unten links ein. 1:1. Navarro beweist hier ein goldenes Händchen.

  • 60.

    Doppelwechsel für die Schweiz

    Navarro zeigt sich in der 2. Halbzeit sehr lautstark an der Seitenlinie. In der 60. Minute zieht er seine nächsten beiden Wechseloptionen, bringt Lehmann und Riesen für Crnogorcevic und Valotto.

  • 46.

    Start der 2. Halbzeit

    Csillag ersetzt Fölmli.

  • 45.

    Pause, Schweiz – Belgien 0:1

  • 36.

    Tor für Belgien

    Deloose tankt sich gegen die Schweizer Abwehr durch und kommt zentral vor dem Tor an der Strafraumgrenze zum Abschluss. Caligaris wirft sich in den Schuss und lenkt den Ball ab, aber Peng im Schweizer Tor wird davon wohl überrascht und ist geschlagen, obwohl sie beide Hände noch an den Ball bringt. Das ist unglücklich, es ist der erste Abschluss der Belgierinnen aufs Schweizer Tor. Peng sieht in dieser Szene nicht sehr gut aus.

  • 16.

    Chance für die Schweiz

    Noemi Ivelj versucht es nach einer Ecke aus der Distanz – und ist damit beinahe erfolgreich. Belgien-Goalie Evrard kriegt aber noch eine Hand an den Ball und kann klären.

  • 6.

    Chance für die Schweiz

    Reuteler kommt im belgischen Strafraum nicht an ihrer Gegenspielerin vorbei, dafür legt diese den Ball beim Tackling perfekt für Iman Beney auf. Ihr Schuss wird abgefälscht und landet neben dem Tor.

  • 1.

    Anpfiff

  • #Vor dem Spiel

    Die Nati startet gegen Belgien ohne Captain Wälti

    Wälti fehlt aufgrund von Muskelproblemen. Crnogorcevic trägt an ihrer Stelle die Kapitänsbinde.

  • #Vor dem Spiel

    Erste Partie unter Navarro

    Am Freitagabend kommts zum ersten Auftritt der Frauen-Nati unter dem neuen Trainer Rafel Navarro. Anpfiff gegen Belgien ist um 19:00 Uhr im Estadio Municipal de Chapin in Jerez de la Frontera.

    Es ist das erste von zwei Testspielen im letzten Nati-Zusammenzug 2025. Die Tests sind umso wichtiger, weil der Weg an die WM nach dem Abstieg aus der Nations League A deutlich anspruchsvoller wird.

    Gegen Belgien, die Weltnummer 20, verloren die Schweizerinnen das letzte Duell in der Qualifikation für die EM 2022 auswärts deutlich mit 0:4. Ob am Freitag ab 19 Uhr bereits erkennbar wird, inwiefern sich Navarros Stärken auf das Schweizer Team auswirken, bleibt abzuwarten.

  • #Vor dem Spiel

    Nati-Fan Markus kann Wälti, Schertenleib & Co. vom Hotelzimmer aus anfeuern

    Die Frauen-Nati testet am Freitagabend in Spanien gegen Belgien. Hautnah dabei ist auch Fussballfan Markus Meierhofer, der von seinem Hotelzimmer aus ins Stadion sieht.

    Dieser Nati-Fan kann vom Bett aus ins Stadion gucken

    Dieser Nati-Fan kann vom Bett aus ins Stadion gucken

    Wenn die Schweizer Frauen-Nati gegen Spanien spielt, hat Fan Markus Meierhofer einen Fensterplatz.

    28.11.2025

  • Lia Wälti: «Wir sind ein Team, das an die WM gehört»

    Im Vorfeld der beiden Testländerspiele gegen Belgien und Wales spricht Lia Wälti an einer Pressekonferenz über den neuen Nati-Trainer, die WM-Quali, ihren Wechsel von Arsenal zu Juve und den Abschied von Pia Sundhage. Hier geht's zum Artikel.

    Lia Wälti: Ihre Fussball-Karriere lässt Mädchen träumen

    Lia Wälti: Ihre Fussball-Karriere lässt Mädchen träumen

    Lia Wälti wollte nur spielen - doch als Mädchen im Fussball musste sie kämpfen. Diese Doku zeigt ihren stillen Mut und den Weg bis zum grossen Traum: der Heim-EM in der Schweiz.

    13.06.2025

    • Mehr anzeigen

