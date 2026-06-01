  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nati-Star über Lehmann Xhemaili: «Klar fehlt Alisha, aber das Leben geht trotzdem weiter»

Patrick Lämmle

1.6.2026

Riola Xhemaili verstehen sich auf und neben dem Platz bestens.
Riola Xhemaili verstehen sich auf und neben dem Platz bestens.
Bild: Keystone

Riola Xhemaili blickt auf eine herausragende Saison zurück. Mit PSV Eindhoven holt sie den Meistertitel und gewinnt den Liga-Cup und in der Nati ist sie Stammspielerin. Wo sieht die 23-Jährige ihre Zukunft? Und wie ist es ohne Alisha Lehmann in der Nati?

Patrick Lämmle

01.06.2026, 16:10

01.06.2026, 16:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Montag blickt Riola Xhemaili im Rahmen einer Nati-PK im Vorfeld der WM-Quali-Spiele gegen Malta (5. Juni) und Nordirland (9. Juni) auf ihre Saison zurück.
  • Xhemaili verrät auch, dass sie künftig einen Wechsel in eine bessere Liga anstrebt. Aktuell fühle sie sich aber wohl bei PSV Eindhoven.
  • An der Nati-PK spricht sie auch über ihre Kollegin Alisha Lehmann, die diesen Zusammenzug aufgrund einer Verletzung verpasst.
Mehr anzeigen

Riola Xhemaili hat mit PSV Eindhoven eine herausragende Saison gespielt. Auf dem Weg zum ersten Meistertitel in der Geschichte der PSV-Frauen hat die 23-Jährige 14 Tore und 4 Assists beigesteuert. Damit ist sie nicht nur die beste Skorerin ihres Teams, sondern auch die drittbeste der Liga.

Am vergangenen Freitag gewinnt sie zudem den Eredivisie-Liga-Cup. An der Nati-PK im Vorfeld der WM-Quali-Spiele gegen Malta und Nordirland sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht: «In der Nacht auf Samstag haben wir ein bisschen Party gemacht, das war gut. Aber die anderen haben schon viel mehr gefeiert als ich, weil ich wusste, am Montag rücke ich in die Nati ein. Und das ist mir dann schon auch wichtig, hier fit aufzutreten.»

Auch im Cup-Final am 16. Mai hat sie schon eine Hand am Pokal. In der 70. Minute bereitet sie damals das 2:0 vor, ehe sie in der 88. Minute beim Stand von 2:1 ausgewechselt wird. Kaum sitzt Xhemaili auf der Bank, schiesst Twente den Ausgleich und siegt letztlich im Elfmeterschiessen.

Xhemaili: «Ich bin wirklich offen für alles»

Ihr Vertrag bei PSV läuft noch zwei Jahre und sie sei «erstmal happy» in Eindhoven zu sein. blue News will wissen, was sie sagen würde, wenn ihr Berater kommt und sagt: «Riola, du bist zu gut für PSV. Du hast deine starke Saison aus dem Vorjahr bestätigt und jetzt ist die Zeit reif für einen Wechsel!» Ohne lange zu überlegen sagt Xhemaili: «Ich würde erstmal zuhören. Aber ich weiss auch, was ich an PSV habe. Ich weiss aber auch, dass ich das Potenzial habe, in einer besseren Liga zu spielen. Aber da muss dann schon vieles stimmen.»

Wegweisende Spiele. Darum ist es so wichtig, dass die Frauen-Nati in der WM-Quali den Gruppensieg holt

Wegweisende SpieleDarum ist es so wichtig, dass die Frauen-Nati in der WM-Quali den Gruppensieg holt

Und gibt es eine Wunschliga oder einen Traumverein? «Meine Lieblingsmannschaft ist Real Madrid.» Aber noch lieber würde die 40-fache Nationalspielerin in eine Liga wechseln, in der es «nicht nur ein, zwei Mannschaften gibt, die dominieren». In Spanien ist Barcelona die klare Nummer 1, dahinter folgt Real Madrid als klare Nummer 2. «Ich bin wirklich offen für alles. Aber ich würde schon gerne in Europa bleiben«, so Xhemaili, deren Name mit Sicherheit auf dem Zettel des einen oder anderen Scouts draufsteht. 

Xhemaili überzeugt auch in der Nati

In der Nationalmannschaft kommt die Offensivspielerin zudem in allen bisherigen Partien unter Rafel Navarro (2 Testspiele und 4 WM-Quali-Spiele) zum Einsatz. Dabei steht sie ausser gegen Malta auch immer in der Startelf. Im März erzielt sie beim WM-Quali-Auftaktsieg gegen Nordirland (2:0) das 1:0.

Nicht dabei ist dieses Mal verletzungsbedingt Alisha Lehmann, mit der sie sich auch abseits des Platzes bestens versteht. Wie ist es ohne sie? «Klar fehlt Alisha. Sie ist eine Spielerin, die immer für gute Stimmung sorgt und ehrgeizig ist. Aber das Leben geht trotzdem weiter und wir müssen auch ohne sie auskommen.»

Der Nati-Kolleginnen-Check mit Alisha Lehmann und Riola Xhemaili

Der Nati-Kolleginnen-Check mit Alisha Lehmann und Riola Xhemaili

Wie gut kennst du deine Team-Kollegin. blue Sport hat Alisha Lehmann und Riola Xhemaili auf die Probe gestellt.

21.06.2025

Die Schweiz strebt nach dem Gruppensieg

Mit einem Sieg am kommenden Freitag bei der Stadioneröffnung des neuen Cornaredo könnte die Schweizer Nati bereits den Gruppensieg klarmachen und den damit verbundenen Aufstieg in die Liga A für die kommende Nations-League-Kampagne. Auf das Spiel in Lugano freut sie sich ganz besonders: «Ich finde es schön, dass wir als Frauen-Nati das Stadion eröffnen dürfen. Für uns ist das eine Ehre. Und ich hoffe, dass viele Leute ins Stadion kommen werden.»

Die Schweiz führt die Gruppe nach vier von sechs Spieltagen an.
Die Schweiz führt die Gruppe nach vier von sechs Spieltagen an.
So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

03.03.2026

Die Nati-PK mit Xhemaili und Pilgrum

Meistgelesen

Iran bricht Verhandlungen mit den USA ab
Israel nimmt Kreuzritter-Burg und hat die Hisbollah im Blick
Gewaltige Explosion erschüttert Malta – Druckwelle fast überall spürbar
Jetzt explodieren auch die Strandpreise im Insel-Hotspot
Vier Tote in ausgebranntem Auto entdeckt

Frauen-Fussball

Klare Sache im Playoff-Final. Servette weist die YB-Frauen in die Schranken und jubelt über den Meistertitel

Klare Sache im Playoff-FinalServette weist die YB-Frauen in die Schranken und jubelt über den Meistertitel

Bei Ex-Nati-Trainerin nachgefragt. Pia Sundhage, sind wirklich alle Schweizer so spiessig?

Bei Ex-Nati-Trainerin nachgefragtPia Sundhage, sind wirklich alle Schweizer so spiessig?

Supertalent, Kreuzbandrisse, Meistertitel. Die bittersüsse Karriere von YB-Star Malaurie Granges

Supertalent, Kreuzbandrisse, MeistertitelDie bittersüsse Karriere von YB-Star Malaurie Granges

Abgang nach 14 Jahren. Alexia Putellas verkündet Abschied aus Barcelona

Abgang nach 14 JahrenAlexia Putellas verkündet Abschied aus Barcelona

YB-Trainerin vor Spiel des Jahres. Wübbenhorst: «Die brauchen einen Einheizer, der zeigt, wie man klatscht und Servette ruft»

YB-Trainerin vor Spiel des JahresWübbenhorst: «Die brauchen einen Einheizer, der zeigt, wie man klatscht und Servette ruft»

Fussball-Videos

Hunderttausende in den Strassen - So feiert Arsenal seine Helden

Hunderttausende in den Strassen - So feiert Arsenal seine Helden

Nur einen Tag nach der bitteren Niederlage im Champions-League-Finale gegen PSG feiern die Arsenal-Fans ausgelassen ihren Premier-League-Titel.

01.06.2026

Embolo und Akanji: «Wir sind froh, haben wir uns für die Schweiz entschieden»

Embolo und Akanji: «Wir sind froh, haben wir uns für die Schweiz entschieden»

In der Doku-Serie «The Belonging» von blue und Sky Schweiz werden die Geschichten von Schweizer Fussballern erzählt, die Doppelbürger sind. Auch Manuel Akanji und Breel Embolo zeigen ihre Story. Vor dem Release sprechen sie über ihren Nati-Entscheid.

01.06.2026

WM-Schiri Schärer: «Darauf habe ich meine ganze Karriere lang hingearbeitet»

WM-Schiri Schärer: «Darauf habe ich meine ganze Karriere lang hingearbeitet»

Sandro Schärer vertritt die Schweiz an der Fussball-WM 2026. blue Sport spricht mit dem Schwyzer Schiedsrichter über seine Wünsche, Erwartungen und Herausforderungen.

01.06.2026

San vor der WM: «Als VAR habe ich etwas weniger Druck als der Schiedsrichter»

San vor der WM: «Als VAR habe ich etwas weniger Druck als der Schiedsrichter»

Der Aargauer Schiedsrichter Fedayi San wird an der WM 2026 die Aufgabe des «Video Assistent Referee» übernehmen. Mit blue Sport spricht er über seine delikate Aufgabe.

01.06.2026

Manzambi antwortet Senderos: «Das macht mich glücklich»

Manzambi antwortet Senderos: «Das macht mich glücklich»

01.06.2026

Hunderttausende in den Strassen - So feiert Arsenal seine Helden

Hunderttausende in den Strassen - So feiert Arsenal seine Helden

Embolo und Akanji: «Wir sind froh, haben wir uns für die Schweiz entschieden»

Embolo und Akanji: «Wir sind froh, haben wir uns für die Schweiz entschieden»

WM-Schiri Schärer: «Darauf habe ich meine ganze Karriere lang hingearbeitet»

WM-Schiri Schärer: «Darauf habe ich meine ganze Karriere lang hingearbeitet»

San vor der WM: «Als VAR habe ich etwas weniger Druck als der Schiedsrichter»

San vor der WM: «Als VAR habe ich etwas weniger Druck als der Schiedsrichter»

Manzambi antwortet Senderos: «Das macht mich glücklich»

Manzambi antwortet Senderos: «Das macht mich glücklich»

Mehr Videos