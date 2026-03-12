Treffsicher im Nationalteam und im Klub: Riola Xhemaili Keystone

Riola Xhemaili landet mit der PSV Eindhoven einen Kantersieg. Beim 6:0 gegen das Schlusslicht Excelsior Rotterdam trifft die Schweizer Nationalspielerin doppelt.

Keystone-SDA SDA

Xhemaili eröffnete das Skore nach 29 Minuten und verwandelte in der 52. Minute einen Penalty. Für die 23-jährige Solothurnerin waren es die Meisterschaftstreffer Nummer 11 und 12.

Eindhoven führt die Tabelle neu einen Punkt vor Twente an. Die Meisterinnen aus Enschede bezogen am Mittwoch im Spitzenspiel bei Feyenoord Rotterdam die erste Saisonniederlage.