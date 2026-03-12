  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schweizerin trifft doppelt Xhemaili schiesst Eindhoven an die Tabellenspitze

SDA

12.3.2026 - 21:05

Treffsicher im Nationalteam und im Klub: Riola Xhemaili
Treffsicher im Nationalteam und im Klub: Riola Xhemaili
Keystone

Riola Xhemaili landet mit der PSV Eindhoven einen Kantersieg. Beim 6:0 gegen das Schlusslicht Excelsior Rotterdam trifft die Schweizer Nationalspielerin doppelt.

Keystone-SDA

12.03.2026, 21:05

12.03.2026, 21:41

Xhemaili eröffnete das Skore nach 29 Minuten und verwandelte in der 52. Minute einen Penalty. Für die 23-jährige Solothurnerin waren es die Meisterschaftstreffer Nummer 11 und 12.

Eindhoven führt die Tabelle neu einen Punkt vor Twente an. Die Meisterinnen aus Enschede bezogen am Mittwoch im Spitzenspiel bei Feyenoord Rotterdam die erste Saisonniederlage.

Meistgelesen

Zwangsräumung bei ehemaligem Sexsymbol Mickey Rourke: Wie konnte es so weit kommen?
Notfall bei seiner Rede? Trump (79) reagiert wie ein sehr, sehr alter Mann
Statue zeigt Trump und Epstein in «Titanic»-Pose

Videos aus dem Ressort

Genk geht sehenswert in Führung

Genk geht sehenswert in Führung

12.03.2026

Manzambis vermeintliches Führungstor zählt nicht

Manzambis vermeintliches Führungstor zählt nicht

12.03.2026

Stuttgart – Porto 1:2

Stuttgart – Porto 1:2

UEFA Europa League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

12.03.2026

Genk geht sehenswert in Führung

Genk geht sehenswert in Führung

Manzambis vermeintliches Führungstor zählt nicht

Manzambis vermeintliches Führungstor zählt nicht

Stuttgart – Porto 1:2

Stuttgart – Porto 1:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Verirrter Barça-Fan ist nicht allein. Wenn Fussball-Anhänger im falschen Stadion landen

Verirrter Barça-Fan ist nicht alleinWenn Fussball-Anhänger im falschen Stadion landen

Ex-U21-Natispieler. Ryan Fosso will künftig für Kamerun spielen

Ex-U21-NatispielerRyan Fosso will künftig für Kamerun spielen

Restaurantbesuch in Paris. Real-Star Mbappé und Schauspielerin Expósito heizen Liebesgerüchte an

Restaurantbesuch in ParisReal-Star Mbappé und Schauspielerin Expósito heizen Liebesgerüchte an