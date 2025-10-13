Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

In der Champions League gegen Twente Enschede (1:1) gibt Peng ihr Debüt im Chelsea-Dress. Beim Gegentor ist Peng absolut machtlos. In der Liga muss sie weiter auf ihre Chance warten. Im Londoner-Derby gegen Tottenham sitzt die 23-Jährige auf der Bank. Chelsea gewinnt mit 1:0 und setzt sich wieder an die Tabellenspitze.

Manchester City Iman Beney

Die 19-Jährige hat einen Lauf! Nachdem sie vor einer Woche Manchester City zum Sieg geschossen hatte, trifft sie im Duell gegen Liverpool erneut. Diesmal ist sie für das zwischenzeitliche 1:1 verantwortlich. In der 86. Minute gelingt City noch das 2:1 – Beney spielt durch.

Iman Beney trifft auch gegen Liverpool 13.10.2025

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz wurde nach einem harten Foul für drei Spiele gesperrt. Bei der Nullnummer gegen Leicester muss sie zum letzten Mal zuschauen.

West Ham United Seraina Piubel

Unter der Woche gewinnt West Ham United im League Cup 2:1 gegen Brighton. Piubel erzielt in der 29. Minute das 1:1. In der 66. Minute wird sie ausgewechselt. Am Wochenende kommt sie in der 53. Minute ins Spiel und erlebt das 0:1 von London City in der 68. Minute hautnah mit.

West Ham United Leila Wandeler

Die 19-Jährige darf im League Cup ebenfalls von Beginn an ran und wird in der 17. Minute verwarnt. Bei der 0:1-Niederlage gegen London City wird sie in der 72. Minute eingewechselt. Die sechste Niederlage in der sechsten Meisterschaftspartie kann auch sie nicht mehr abwenden. West Ham bleibt Tabellenletzter.

Tottenham Luana Bühler

Tottenham verliert ohne die verletzte Luana Bühler mit 0:1 bei Chelsea.

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Am Mittwoch startet Frankfurt mit einem 4:0-Sieg gegen Slovacko in den Europa Cup. Riesen erhält eine Verschnaufpause. Gegen Freiburg steht sie dann wieder in der Startelf und läuft wie gewohnt auf der rechten Seite die Linie rauf und runter. Muss in der 57. Minute vom Feld und sieht zu, wie ihre Teamkolleginnen eine 1:0-Führung aus der Hand geben und mit 2:3 verlieren.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Spielt bei der 2:3-Niederlage in Freiburg durch. Sie setzt gute Akzente und bereitet das zwischenzeitliche 1:0-Führungstor in der 20. Minute mit einer perfekten Flanke vor. Im Europa Cup steht sie vier Tage zuvor ebenfalls in der Startelf und wird nach gut einer Stunde beim Stand von 2:0 ausgewechselt.

Frankfurt Noemi Ivelj

Während ihre Nati-Kolleginnen im Spiel gegen Freiburg zum Einsatz kommen, muss die 18-Jährige wie schon im Europa Cup 90 Minuten lang die Bank drücken.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Sowohl beim 4:0 Triumph in der Champions League gegen PSG als auch bei der 1:3-Niederlage im Top-Spiel gegen Bayern München fehlt Vallotto aufgrund einer Fussverletzung.

Hoffenheim Naomi Luyet

Luyet verpasst die 0:2-Niederlage gegen Leverkusen verletzungsbedingt.

Freiburg Julia Stierli

Spielt beim verrückten 3:2-Sieg gegen Frankfurt wie gewohnt in der Innenverteidigung durch. Freiburg bleibt mit drei Punkten Rückstand an den Bayern dran.

Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli fehlt aufgrund einer Sprunggelenksverletzung.

Freiburg Aurélie Csillag

Gibt nach ihren Sprunggelenkproblemen ihr Comeback. Sie wird in der 72. Minute eingewechselt, bringt viel Schwung rein und leitet den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer zum 2:2 ein.

Freiburg Alena Bienz

Kommt in der Nachspielzeit ins Spiel und hilft ihrem Team, den 3:2-Sieg über die Zeit zu bringen.

Freiburg Leela Egli

Wird in der Pause eingewechselt, ein Tor gelingt ihr beim 3:2-Sieg über Frankfurt nicht.

RB Leipzig Elvira Herzog

Steht beim 2:1-Sieg gegen Essen wie gewohnt zwischen den Pfosten. Beim Gegentor, einem Hammer in den Winkel, kann sie nichts ausrichten.

RB Leipzig Lara Marti

Lara Marti fällt mit einem Kreuzbandriss aus.

Union Berlin Nadine Böhi

Erlebt die 1:2-Niederlage in Köln von der Ersatzbank aus.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Die 26-Jährige kommt in der 59. Minute ins Spiel. Da hatte ihre Sturmkollegin Larissa Mühlhaus schon zwei Tore gegen den HSV erzielt. Werder bringt das 2:0 in der Folge in trockene Tücher. 37’000 Zuschauer*innen sorgen im Nordderby für Stimmung.

1. FC Köln Lydia Andrade

Andrade kommt in der 63. Minute ins Spiel gegen Union Berlin, da steht es bereits 2:1. Daran ändert sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr.

1. FC Köln Ella Touon

Touon sieht von der Ersatzbank aus, wie ihr Team gegen Union Berlin mit 2:1 gewinnt.

1. FC Nürnberg Lara Meroni

Nürnberg trifft am Montag auf Carl Zeiss Jena.

Carl Zeiss Jena Elena Mühlemann

Carl Zeiss Jena trifft am Montag auf Nürnberg.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Beim 2:1-Sieg in der Champions League gegen Benfica Lissabon wird Wälti in der 69. Minute beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Am Samstag kommt Wälti gegen Como nach rund einer Stunde beim Stand von 0:0 ins Spiel, danach kassiert Juve das einzige Tor der Partie.

Juventus Turin Viola Calligaris

Calligaris muss in der Champions League zuschauen, dafür spielt sie bei der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Como durch. Beim Gegentor trifft sie keine Schuld.

AS Rom Alayah Pilgrim

Pilgrim wird in der 61. Minute ausgewechselt und sieht von der Bank aus, wie ihr Team zwei späte Tore zum 2:1-Sieg gegen Milan erzielt. Unter der Woche bereitet Pilgrim in der Champions League gegen Real Madrid in der 16. Minute das 1:1 vor. Am Ende setzte es aber eine 2:6-Klatsche ab.

Como Alisha Lehmann

Steht gegen ihre ehemaligen Teamkolleginnen von Juventus einmal mehr in der Startelf, wird aber nur im Ansatz gefährlich. Lehmann muss nach 67 Minuten runter und sieht den Siegtreffer ihres Teams von der Bank aus.

US Sassuolo Noemi Benz

Sitzt auch bei der 1:2-Niederlage gegen Parma auf der Ersatzbank.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Die 18-Jährige macht es sich beim 6:0-Sieg gegen Atlético Madrid über 90 Minuten auf der Ersatzbank gemütlich. Fünf Tage zuvor feiert Barça in der Champions League einen 7:1-Sieg gegen Bayern München. Bei den letzten beiden Toren steht sie auf dem Platz, bleibt aber ohne Skorerpunkt.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Ballesté fehlt beim 3:0-Sieg über Alhama erneut.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

In Frankreich steht ein Cup-Wochenende an. Terchoun steht gegen Auxerre in der Startelf. Sie wird in der 72. Minute beim Stand von 2:0 ausgewechselt. Am Ende gewinnt Dijon mit 3:1.

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Strassburg hatte an diesem Cup-Wochenende spielfrei.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Eine Woche vor dem Nati-Zusammenzug präsentiert sich Xhemaili in Topform. Gegen Breda erzielt die 22-Jährige einen Hattrick und schiesst PSV auf den dritten Rang, nur einen Punkt hinter Leader Twente. Es sind ihre Saisontreffer fünf bis sieben – nach fünf Runden führt sie damit die Torschützenliste in den Niederlanden an.

🇺🇲 USA

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Beim 1:1-Remis gegen Bay FC muss Crnogorcevic 90 Minuten lang die Bank drücken. Seit der EM hat Crnogorcevic nur 25 Pflichtspielminuten in den Beinen.

Tampa Bay Sun Sandrine Mauron

Kommt beim 2:2-Unentschieden gegen Brooklyn in der 69. Minute ins Spiel. Holt sich in der 84. Minute noch die Gelbe Karte ab.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Inauen wird in der 64. Minute eingewechselt, da liegt Valerenga bereits 2:4 zurück. Daran ändert sich nichts mehr. Die 24-Jährige sieht kurz vor Schluss noch die Gelbe Karte. Gelb sieht sie auch unter der Woche in der Champions League bei der 0:1-Niederlage gegen Manchester United. Schmerzhaft war in diesem Spiel nicht nur die Pleite, sondern auch ein unabsichtlicher Schlag ins Gesicht. Inauen spielt danach aber durch.