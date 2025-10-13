  1. Privatkunden
Söldnerinnen-Check Xhemaili überragt mit Hattrick ++ Beney trifft erneut ++ Emotionaler Sieg für Lehmann

Patrick Lämmle

13.10.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

,

Andreas Lunghi, Patrick Lämmle

13.10.2025, 10:30

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

In der Champions League gegen Twente Enschede (1:1) gibt Peng ihr Debüt im Chelsea-Dress. Beim Gegentor ist Peng absolut machtlos. In der Liga muss sie weiter auf ihre Chance warten. Im Londoner-Derby gegen Tottenham sitzt die 23-Jährige auf der Bank. Chelsea gewinnt mit 1:0 und setzt sich wieder an die Tabellenspitze.

 

Manchester City

Iman Beney

Die 19-Jährige hat einen Lauf! Nachdem sie vor einer Woche Manchester City zum Sieg geschossen hatte, trifft sie im Duell gegen Liverpool erneut. Diesmal ist sie für das zwischenzeitliche 1:1 verantwortlich. In der 86. Minute gelingt City noch das 2:1 – Beney spielt durch.

Iman Beney trifft auch gegen Liverpool

Iman Beney trifft auch gegen Liverpool

13.10.2025

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Maritz wurde nach einem harten Foul für drei Spiele gesperrt. Bei der Nullnummer gegen Leicester muss sie zum letzten Mal zuschauen.

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

Unter der Woche gewinnt West Ham United im League Cup 2:1 gegen Brighton. Piubel erzielt in der 29. Minute das 1:1. In der 66. Minute wird sie ausgewechselt. Am Wochenende kommt sie in der 53. Minute ins Spiel und erlebt das 0:1 von London City in der 68. Minute hautnah mit.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

Die 19-Jährige darf im League Cup ebenfalls von Beginn an ran und wird in der 17. Minute verwarnt. Bei der 0:1-Niederlage gegen London City wird sie in der 72. Minute eingewechselt. Die sechste Niederlage in der sechsten Meisterschaftspartie kann auch sie nicht mehr abwenden. West Ham bleibt Tabellenletzter.

 

Tottenham

Luana Bühler

Tottenham verliert ohne die verletzte Luana Bühler mit 0:1 bei Chelsea.

🇩🇪 Deutschland

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Am Mittwoch startet Frankfurt mit einem 4:0-Sieg gegen Slovacko in den Europa Cup. Riesen erhält eine Verschnaufpause. Gegen Freiburg steht sie dann wieder in der Startelf und läuft wie gewohnt auf der rechten Seite die Linie rauf und runter. Muss in der 57. Minute vom Feld und sieht zu, wie ihre Teamkolleginnen eine 1:0-Führung aus der Hand geben und mit 2:3 verlieren.

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Spielt bei der 2:3-Niederlage in Freiburg durch. Sie setzt gute Akzente und bereitet das zwischenzeitliche 1:0-Führungstor in der 20. Minute mit einer perfekten Flanke vor. Im Europa Cup steht sie vier Tage zuvor ebenfalls in der Startelf und wird nach gut einer Stunde beim Stand von 2:0 ausgewechselt.

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Während ihre Nati-Kolleginnen im Spiel gegen Freiburg zum Einsatz kommen, muss die 18-Jährige wie schon im Europa Cup 90 Minuten lang die Bank drücken.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Sowohl beim 4:0 Triumph in der Champions League gegen PSG als auch bei der 1:3-Niederlage im Top-Spiel gegen Bayern München fehlt Vallotto aufgrund einer Fussverletzung.

 

Hoffenheim

Naomi Luyet

Luyet verpasst die 0:2-Niederlage gegen Leverkusen verletzungsbedingt.

 

Freiburg

Julia Stierli

Spielt beim verrückten 3:2-Sieg gegen Frankfurt wie gewohnt in der Innenverteidigung durch. Freiburg bleibt mit drei Punkten Rückstand an den Bayern dran.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

Fölmli fehlt aufgrund einer Sprunggelenksverletzung.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Freiburg

Aurélie Csillag

Gibt nach ihren Sprunggelenkproblemen ihr Comeback. Sie wird in der 72. Minute eingewechselt, bringt viel Schwung rein und leitet den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer zum 2:2 ein.

 

Freiburg

Alena Bienz

Kommt in der Nachspielzeit ins Spiel und hilft ihrem Team, den 3:2-Sieg über die Zeit zu bringen.

 

Freiburg

Leela Egli

Wird in der Pause eingewechselt, ein Tor gelingt ihr beim 3:2-Sieg über Frankfurt nicht.

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

Steht beim 2:1-Sieg gegen Essen wie gewohnt zwischen den Pfosten. Beim Gegentor, einem Hammer in den Winkel, kann sie nichts ausrichten.

 

RB Leipzig

Lara Marti

Lara Marti fällt mit einem Kreuzbandriss aus.

 

Union Berlin

Nadine Böhi

Erlebt die 1:2-Niederlage in Köln von der Ersatzbank aus.

 

Werder Bremen

Amira Arfaoui

Die 26-Jährige kommt in der 59. Minute ins Spiel. Da hatte ihre Sturmkollegin Larissa Mühlhaus schon zwei Tore gegen den HSV erzielt. Werder bringt das 2:0 in der Folge in trockene Tücher. 37’000 Zuschauer*innen sorgen im Nordderby für Stimmung.

 

1. FC Köln

Lydia Andrade

Andrade kommt in der 63. Minute ins Spiel gegen Union Berlin, da steht es bereits 2:1. Daran ändert sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr.

Portrait von Ella Touon, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

1. FC Köln

Ella Touon

Touon sieht von der Ersatzbank aus, wie ihr Team gegen Union Berlin mit 2:1 gewinnt.

 

1. FC Nürnberg

Lara Meroni

Nürnberg trifft am Montag auf Carl Zeiss Jena.

 

Carl Zeiss Jena

Elena Mühlemann

Carl Zeiss Jena trifft am Montag auf Nürnberg.

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Beim 2:1-Sieg in der Champions League gegen Benfica Lissabon wird Wälti in der 69. Minute beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Am Samstag kommt Wälti gegen Como nach rund einer Stunde beim Stand von 0:0 ins Spiel, danach kassiert Juve das einzige Tor der Partie.

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Calligaris muss in der Champions League zuschauen, dafür spielt sie bei der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Como durch. Beim Gegentor trifft sie keine Schuld.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Pilgrim wird in der 61. Minute ausgewechselt und sieht von der Bank aus, wie ihr Team zwei späte Tore zum 2:1-Sieg gegen Milan erzielt. Unter der Woche bereitet Pilgrim in der Champions League gegen Real Madrid in der 16. Minute das 1:1 vor. Am Ende setzte es aber eine 2:6-Klatsche ab.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Como

Alisha Lehmann

Steht gegen ihre ehemaligen Teamkolleginnen von Juventus einmal mehr in der Startelf, wird aber nur im Ansatz gefährlich. Lehmann muss nach 67 Minuten runter und sieht den Siegtreffer ihres Teams von der Bank aus.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Sitzt auch bei der 1:2-Niederlage gegen Parma auf der Ersatzbank.

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Die 18-Jährige macht es sich beim 6:0-Sieg gegen Atlético Madrid über 90 Minuten auf der Ersatzbank gemütlich. Fünf Tage zuvor feiert Barça in der Champions League einen 7:1-Sieg gegen Bayern München. Bei den letzten beiden Toren steht sie auf dem Platz, bleibt aber ohne Skorerpunkt.

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Ballesté fehlt beim 3:0-Sieg über Alhama erneut.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

In Frankreich steht ein Cup-Wochenende an. Terchoun steht gegen Auxerre in der Startelf. Sie wird in der 72. Minute beim Stand von 2:0 ausgewechselt. Am Ende gewinnt Dijon mit 3:1.

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strassburg

Eseosa Aigbogun

Strassburg hatte an diesem Cup-Wochenende spielfrei.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

Eine Woche vor dem Nati-Zusammenzug präsentiert sich Xhemaili in Topform. Gegen Breda erzielt die 22-Jährige einen Hattrick und schiesst PSV auf den dritten Rang, nur einen Punkt hinter Leader Twente. Es sind ihre Saisontreffer fünf bis sieben – nach fünf Runden führt sie damit die Torschützenliste in den Niederlanden an.

🇺🇲 USA

 

Seattle Reign

Ana-Maria Crnogorcevic

Beim 1:1-Remis gegen Bay FC muss Crnogorcevic 90 Minuten lang die Bank drücken. Seit der EM hat Crnogorcevic nur 25 Pflichtspielminuten in den Beinen.

 

Tampa Bay Sun

Sandrine Mauron

Kommt beim 2:2-Unentschieden gegen Brooklyn in der 69. Minute ins Spiel. Holt sich in der 84. Minute noch die Gelbe Karte ab.

🇳🇴 Norwegen

 

Valerenga

Naina Inauen

Inauen wird in der 64. Minute eingewechselt, da liegt Valerenga bereits 2:4 zurück. Daran ändert sich nichts mehr. Die 24-Jährige sieht kurz vor Schluss noch die Gelbe Karte. Gelb sieht sie auch unter der Woche in der Champions League bei der 0:1-Niederlage gegen Manchester United. Schmerzhaft war in diesem Spiel nicht nur die Pleite, sondern auch ein unabsichtlicher Schlag ins Gesicht. Inauen spielt danach aber durch.

