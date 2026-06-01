  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nati-PK Xhemaili und Pilgrim haben mit ihren Vereinen Titel abgeräumt – aber jetzt gilt es in der Nati ernst

Patrick Lämmle

1.6.2026

Riola Xhemaili (PSV Eindhoven) und Alayah Pilgrim (AS Rom) haben neben der Meisterschaft auch noch je einen Cup-Wettbewerb gewonnen. Dennoch dürften beide ganz anders auf die Saison zurückblicken. Die Nati-PK mit den beiden siehst du im Video oben.

Patrick Lämmle

01.06.2026, 13:45

01.06.2026, 14:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Montag beantworten Riola Xhemaili und Alayah Pilgrim im Rahmen einer Nati-PK im Vorfeld der WM-Quali-Spiele gegen Malta (5. Juni) und Nordirland (9. Juni) die Fragen der Journalisten.
  • Beide haben mit ihren Vereinen Titel gewonnen, dennoch verlief ihre Saison aus persönlicher Sicht nicht gleich erfreulich.
  • Pilgrim hat verletzungsbedingt noch nie unter Rafel Navarro gespielt, während Xhemaili zum Stammpersonal gehört.
Mehr anzeigen

Riola Xhemaili hat mit PSV Eindhoven eine herausragende Saison gespielt. Auf dem Weg zum Meistertitel hat die 23-Jährige 14 Tore und 4 Assists beigesteuert. Damit ist sie die drittbeste Skorerin der Liga.

Am vergangenen Freitag gewinnt sie zudem den Eredivisie-Liga-Cup. Auch im Cup-Final am 16. Mai hat sie schon eine Hand am Pokal. In der 70. Minute bereitet sie damals das 2:0 vor, ehe sie in der 88. Minute beim Stand von 2:1 ausgewechselt wird. Doch kaum ist Xhemaili draussen, schiesst Twente den Ausgleich und siegt letztlich im Elfmeterschiessen.

Wegweisende Spiele. Darum ist es so wichtig, dass die Frauen-Nati in der WM-Quali den Gruppensieg holt

Wegweisende SpieleDarum ist es so wichtig, dass die Frauen-Nati in der WM-Quali den Gruppensieg holt

In der Nationalmannschaft kommt die Offensivspielerin zudem in allen bisherigen Partien unter Rafel Navarro (2 Testspiele und 4 WM-Qauli-Spiele) zum Einsatz. Dabei steht sie ausser gegen Malta auch immer in der Startelf. Im März erzielt sie beim WM-Quali-Auftaktsieg gegen Nordirland (2:0) das 1:0.

Viel besser hätte die Saison für Xhemaili kaum laufen können. Einzig international wäre vielleicht noch etwas mehr dringelegen. PSV hat sich nicht für die Champions League qualifiziert und scheidet später im Europa-Cup im Achtelfinal gegen Eintracht Frankfurt aus.

Pilgrim wird von Verletzungen ausgebremst

Alayah Pilgrim hat ebenfalls den Meistertitel gewonnen sowie die Coppa Italia. In der Supercoppa sowie im Serie-A-Cup setzte es jeweils knappe Final-Niederlagen gegen Juventus Turin ab. Dafür qualifizierten sich die Römerinnen für die Champions League – dort bedeutet die Gruppenphase Endstation.

Alle Wettbewerbe zusammengenommen, kommt die 18-fache Nationalspielerin (5 Tore) bei AS Rom in der abgelaufenen Saison auf 27 Einsätze, in denen sie 6 Tore und 5 Assists verbucht.

In der Nationalmannschaft dagegen hat sie alle vier Spiele der WM-Quali verletzungsbedingt verpasst. Auch in den zwei ersten Testspielen unter Navarro kann sie nicht mittun. Anders ausgedrückt: Pilgrim hat noch gar unter dem Nachfolger von Pia Sundhage ein Spiel bestritten.

Ihr letztes Länderspiel liegt mehrere Monate zurück: Am 24. Oktober 2025 steht sie im Testspiel gegen Kanada in der Startelf und erzielt das einzige Tor der Partie. Zur Pause wird sie allerdings angeschlagen ausgewechselt und muss das Nati-Camp frühzeitig verlassen. Beim 4:3-Testspielsieg gegen Schottland, dem letzten Spiel mit Pia Sundhage an der Seitenlinie, fehlt Pilgrim.

Ihr Blick auf die Saison 2025/26 dürfte deshalb um einiges weniger positiv ausfallen als jener von Riola Xhemaili.

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

03.03.2026

Meistgelesen

Mario Fehr greift Linke nach Messerangriff frontal an
Franzosen entern russischen Öltanker +++ Kiews Drohnen zerstören Tu-142 am Boden
Goldene Generation ohne Krönung – sind Josi, Niederreiter und Genoni bald weg?
Neue Glarner E-Busse bleiben am Berg stecken
Britische Touristen rasen durchs Wallis – jetzt droht beiden Gefängnis

Frauen-Fussball

Klare Sache im Playoff-Final. Servette weist die YB-Frauen in die Schranken und jubelt über den Meistertitel

Klare Sache im Playoff-FinalServette weist die YB-Frauen in die Schranken und jubelt über den Meistertitel

Bei Ex-Nati-Trainerin nachgefragt. Pia Sundhage, sind wirklich alle Schweizer so spiessig?

Bei Ex-Nati-Trainerin nachgefragtPia Sundhage, sind wirklich alle Schweizer so spiessig?

Supertalent, Kreuzbandrisse, Meistertitel. Die bittersüsse Karriere von YB-Star Malaurie Granges

Supertalent, Kreuzbandrisse, MeistertitelDie bittersüsse Karriere von YB-Star Malaurie Granges

Abgang nach 14 Jahren. Alexia Putellas verkündet Abschied aus Barcelona

Abgang nach 14 JahrenAlexia Putellas verkündet Abschied aus Barcelona

YB-Trainerin vor Spiel des Jahres. Wübbenhorst: «Die brauchen einen Einheizer, der zeigt, wie man klatscht und Servette ruft»

YB-Trainerin vor Spiel des JahresWübbenhorst: «Die brauchen einen Einheizer, der zeigt, wie man klatscht und Servette ruft»

Fussball-Videos

Manzambi antwortet Senderos: «Das macht mich glücklich»

Manzambi antwortet Senderos: «Das macht mich glücklich»

01.06.2026

San vor der WM: «Als VAR habe ich etwas weniger Druck als der Schiedsrichter»

San vor der WM: «Als VAR habe ich etwas weniger Druck als der Schiedsrichter»

Der Aargauer Schiedsrichter Fedayi San wird an der WM 2026 die Aufgabe des «Video Assistent Referee» übernehmen. Mit blue Sport spricht er über seine delikate Aufgabe.

01.06.2026

WM-Schiri Schärer: «Darauf habe ich meine ganze Karriere lang hingearbeitet»

WM-Schiri Schärer: «Darauf habe ich meine ganze Karriere lang hingearbeitet»

Sandro Schärer vertritt die Schweiz an der Fussball-WM 2026. blue Sport spricht mit dem Schwyzer Schiedsrichter über seine Wünsche, Erwartungen und Herausforderungen.

01.06.2026

Büne Hubers Wutrede gegen den Fussball aus dem Jahr 2016

Büne Hubers Wutrede gegen den Fussball aus dem Jahr 2016

29.05.2026

Aebischer: «Sowas wie heute ist mir noch die passiert»

Aebischer: «Sowas wie heute ist mir noch die passiert»

31.05.2026

Manzambi antwortet Senderos: «Das macht mich glücklich»

Manzambi antwortet Senderos: «Das macht mich glücklich»

San vor der WM: «Als VAR habe ich etwas weniger Druck als der Schiedsrichter»

San vor der WM: «Als VAR habe ich etwas weniger Druck als der Schiedsrichter»

WM-Schiri Schärer: «Darauf habe ich meine ganze Karriere lang hingearbeitet»

WM-Schiri Schärer: «Darauf habe ich meine ganze Karriere lang hingearbeitet»

Büne Hubers Wutrede gegen den Fussball aus dem Jahr 2016

Büne Hubers Wutrede gegen den Fussball aus dem Jahr 2016

Aebischer: «Sowas wie heute ist mir noch die passiert»

Aebischer: «Sowas wie heute ist mir noch die passiert»

Mehr Videos