Riola Xhemaili (PSV Eindhoven) und Alayah Pilgrim (AS Rom) haben neben der Meisterschaft auch noch je einen Cup-Wettbewerb gewonnen. Dennoch dürften beide ganz anders auf die Saison zurückblicken. Die Nati-PK mit den beiden siehst du im Video oben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag beantworten Riola Xhemaili und Alayah Pilgrim im Rahmen einer Nati-PK im Vorfeld der WM-Quali-Spiele gegen Malta (5. Juni) und Nordirland (9. Juni) die Fragen der Journalisten.

Beide haben mit ihren Vereinen Titel gewonnen, dennoch verlief ihre Saison aus persönlicher Sicht nicht gleich erfreulich.

Pilgrim hat verletzungsbedingt noch nie unter Rafel Navarro gespielt, während Xhemaili zum Stammpersonal gehört. Mehr anzeigen

Riola Xhemaili hat mit PSV Eindhoven eine herausragende Saison gespielt. Auf dem Weg zum Meistertitel hat die 23-Jährige 14 Tore und 4 Assists beigesteuert. Damit ist sie die drittbeste Skorerin der Liga.

Am vergangenen Freitag gewinnt sie zudem den Eredivisie-Liga-Cup. Auch im Cup-Final am 16. Mai hat sie schon eine Hand am Pokal. In der 70. Minute bereitet sie damals das 2:0 vor, ehe sie in der 88. Minute beim Stand von 2:1 ausgewechselt wird. Doch kaum ist Xhemaili draussen, schiesst Twente den Ausgleich und siegt letztlich im Elfmeterschiessen.

In der Nationalmannschaft kommt die Offensivspielerin zudem in allen bisherigen Partien unter Rafel Navarro (2 Testspiele und 4 WM-Qauli-Spiele) zum Einsatz. Dabei steht sie ausser gegen Malta auch immer in der Startelf. Im März erzielt sie beim WM-Quali-Auftaktsieg gegen Nordirland (2:0) das 1:0.

Viel besser hätte die Saison für Xhemaili kaum laufen können. Einzig international wäre vielleicht noch etwas mehr dringelegen. PSV hat sich nicht für die Champions League qualifiziert und scheidet später im Europa-Cup im Achtelfinal gegen Eintracht Frankfurt aus.

Pilgrim wird von Verletzungen ausgebremst

Alayah Pilgrim hat ebenfalls den Meistertitel gewonnen sowie die Coppa Italia. In der Supercoppa sowie im Serie-A-Cup setzte es jeweils knappe Final-Niederlagen gegen Juventus Turin ab. Dafür qualifizierten sich die Römerinnen für die Champions League – dort bedeutet die Gruppenphase Endstation.

Alle Wettbewerbe zusammengenommen, kommt die 18-fache Nationalspielerin (5 Tore) bei AS Rom in der abgelaufenen Saison auf 27 Einsätze, in denen sie 6 Tore und 5 Assists verbucht.

In der Nationalmannschaft dagegen hat sie alle vier Spiele der WM-Quali verletzungsbedingt verpasst. Auch in den zwei ersten Testspielen unter Navarro kann sie nicht mittun. Anders ausgedrückt: Pilgrim hat noch gar unter dem Nachfolger von Pia Sundhage ein Spiel bestritten.

Ihr letztes Länderspiel liegt mehrere Monate zurück: Am 24. Oktober 2025 steht sie im Testspiel gegen Kanada in der Startelf und erzielt das einzige Tor der Partie. Zur Pause wird sie allerdings angeschlagen ausgewechselt und muss das Nati-Camp frühzeitig verlassen. Beim 4:3-Testspielsieg gegen Schottland, dem letzten Spiel mit Pia Sundhage an der Seitenlinie, fehlt Pilgrim.

Ihr Blick auf die Saison 2025/26 dürfte deshalb um einiges weniger positiv ausfallen als jener von Riola Xhemaili.