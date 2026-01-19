  1. Privatkunden
Söldnerinnen-Check Xhemaili und Wälti liefern Assists ++ Crnogorcevic gewinnt beim Debüt

SDA

19.1.2026 - 10:47

Lia Wälti liefert eine Torvorlage – Juve verliert dennoch.
Lia Wälti liefert eine Torvorlage – Juve verliert dennoch.
imago

Während die heimische Women's Super League noch bis zum 6. Februar in der Winterpause ist, standen viele Schweizer Nationalspielerinnen im Ausland bereits wieder im Einsatz.

Keystone-SDA

19.01.2026, 10:47

19.01.2026, 11:05

Frankreich

In der französischen Liga gab Ana-Maria Crnogorcevic am Samstag ihr Debüt für den RC Strasbourg. In der 65. Minute eingewechselt, beim Stand von 1:0, durfte die Schweizer Rekordspielerin wenig später über den Sieg gegen Lens jubeln. Ihre Landsfrau Eseosa Aigbogun, die ebenfalls bei Strasbourg unter Vertrag steht, wurde nicht eingesetzt.

England

Anstatt Meisterschaft stand in England an diesem Wochenende die vierte Runde des FA-Cup an. Mit West Ham United schafften es gleich zwei Schweizerinnen in die nächste Runde. Leila Wandeler, die im Sommer zum Verein wechselte, spielte von Anfang an und wurde in der 71. Minute beim Stand von 3:0 gegen Newcastle United ausgewechselt. Für sie kam Seraina Piubel auf den Platz. Ein Tor bejubeln konnte sie allerdings nicht mehr, es blieb beim 3:0-Sieg.

Niederlande

In den Niederlanden hat der Spielbetrieb in der Liga wieder Fahrt aufgenommen – und mit ihm auch Riola Xhemaili. Für ihren Klub PSV Eindhoven lieferte die aktuelle Topskorerin der Eredivisie nach 37 Minuten den Assist zum 1:0. Nach 64. Minuten wurde Xhemaili ausgewechselt, eine Minute später sicherte sich Eindhoven gegen Zwolle mit dem Treffer zum 2:0 den Sieg.

Italien

Eine Woche nach dem Gewinn des italienischen Supercup gegen die AS Roma musste Juventus Turin in der Liga eine Niederlage hinnehmen. Beim 1:2 gegen Inter Mailand spielte Lia Wälti durch und lieferte in der 4. Minute den Assist zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Viola Calligaris sah die Partie von der Bank aus.

Spanien

Laia Ballesté gelang mit Espanyol Barcelona ein überraschender Sieg. Gegen den aktuell Tabellenfünften Atlético Madrid feierte das Team auf Platz 10 einen 1:0-Sieg. Die für das Schweizer Nationalteam spielende Ballesté stand während 90 Minuten auf dem Platz.

«Hopp Schwiiz» mit Lia Wälti: «Das isch ä Gheimnis»

«Hopp Schwiiz» mit Lia Wälti: «Das isch ä Gheimnis»

In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös.

17.06.2025

