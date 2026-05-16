  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Women's Super League YB folgt Servette in den Final

SDA

16.5.2026 - 19:02

Giulia Schlup schiesst die YB Frauen im Rückspiel des Playoff-Halbfinals gegen St. Gallen zum 1:0-Sieg
Giulia Schlup schiesst die YB Frauen im Rückspiel des Playoff-Halbfinals gegen St. Gallen zum 1:0-Sieg
Keystone

Im Playoff-Final der Women's Super League kommt es zum Duell zwischen den YB Frauen und Servette Chênois. Die Bernerinnen setzen sich im Halbfinal gegen St. Gallen durch.

Keystone-SDA

16.05.2026, 19:02

16.05.2026, 19:35

Den Grundstein hatten die YB Frauen bereits mit dem 3:1-Auswärtssieg im Hinspiel gelegt. Vor heimischem Publikum verteidigten die Bernerinnen ihren Vorsprung problemlos und kamen durch Giulia Schlups Treffer in der 81. Minute zum 1:0-Erfolg.

Damit bietet sich YB weiterhin die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung. Im vergangenen Jahr holte sich der Klub dank eines Sieges im Penaltyschiessen gegen GC den ersten Meistertitel seit 2011.

In den Finalspielen vom 25. und 29. Mai sind die Genferinnen jedoch zu favorisieren. Die Qualifikationssiegerinnen holten elf Punkte mehr als das zweitplatzierte YB, entschieden beide Ligaduelle für sich und setzten sich im März auch im Cupfinal mit 1:0 durch.

Meistgelesen

Bundespräsident Guy Parmelin ungehalten über Vorgehen der EU
Senior bleibt mit Wohnmobil auf steiler Passstrasse stecken
GC-Youngsters schiessen Lausanne ab

Videos aus dem Ressort

Vaduz empfängt seine Aufstiegshelden

Vaduz empfängt seine Aufstiegshelden

16.05.2026

Hübel: «Aufstehen und auf den Montag schauen»

Hübel: «Aufstehen und auf den Montag schauen»

16.05.2026

Chacon: «Im Moment ist es schwierig»

Chacon: «Im Moment ist es schwierig»

16.05.2026

Vaduz empfängt seine Aufstiegshelden

Vaduz empfängt seine Aufstiegshelden

Hübel: «Aufstehen und auf den Montag schauen»

Hübel: «Aufstehen und auf den Montag schauen»

Chacon: «Im Moment ist es schwierig»

Chacon: «Im Moment ist es schwierig»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Siegtreffer in der 88. Minute. Celtic fängt die Hearts am letzten Spieltag noch ab

Siegtreffer in der 88. MinuteCeltic fängt die Hearts am letzten Spieltag noch ab

Transfer-Ticker. «Kam als Star, geht als Legende» – Barça verabschiedet sich von Lewandowski

Transfer-Ticker«Kam als Star, geht als Legende» – Barça verabschiedet sich von Lewandowski

Privatjet, Luxus-Jacken und teure Taschen. Okafor: «Wir machen das nicht, um andere zu beeindrucken»

Privatjet, Luxus-Jacken und teure TaschenOkafor: «Wir machen das nicht, um andere zu beeindrucken»