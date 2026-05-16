Giulia Schlup schiesst die YB Frauen im Rückspiel des Playoff-Halbfinals gegen St. Gallen zum 1:0-Sieg Keystone

Im Playoff-Final der Women's Super League kommt es zum Duell zwischen den YB Frauen und Servette Chênois. Die Bernerinnen setzen sich im Halbfinal gegen St. Gallen durch.

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Den Grundstein hatten die YB Frauen bereits mit dem 3:1-Auswärtssieg im Hinspiel gelegt. Vor heimischem Publikum verteidigten die Bernerinnen ihren Vorsprung problemlos und kamen durch Giulia Schlups Treffer in der 81. Minute zum 1:0-Erfolg.

Damit bietet sich YB weiterhin die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung. Im vergangenen Jahr holte sich der Klub dank eines Sieges im Penaltyschiessen gegen GC den ersten Meistertitel seit 2011.

In den Finalspielen vom 25. und 29. Mai sind die Genferinnen jedoch zu favorisieren. Die Qualifikationssiegerinnen holten elf Punkte mehr als das zweitplatzierte YB, entschieden beide Ligaduelle für sich und setzten sich im März auch im Cupfinal mit 1:0 durch.