Champions League verpasst YB unterliegt Fortuna Hjörring und spielt im Europa Cup

SDA

30.8.2025 - 22:44

Imke Wübbenhorst bleibt mit den YB-Frauen auf dem Weg in die Champions League an der zweitletzten Hürde hängen.
Keystone
Keystone

Die Frauen der Young Boys verpassen den Einzug die Champions League. Alayah Pilgrim befindet sich mit der AS Roma auf Kurs.

Keystone-SDA

30.08.2025, 22:44

30.08.2025, 22:50

Die Schweizer Meisterinnen von Trainerin Imke Wübbenhorst unterlagen am Miniturnier der 2. Qualifikationsrunde in Zypern im Final dem dänischen Meister Fortuna Hjörring 0:1.

Joy Omewa erzielte nach einer Stunde den einzigen Treffer der Partie. Für die YB-Frauen geht es somit im internationalen Geschäft in etwas mehr als fünf Wochen (7./8. und 15./16. Oktober) in den Sechzehntelfinals des neu geschaffenen Europa Cup weiter.

Nach wie vor gute Chancen auf die Teilnahme an der Champions League hat Alayah Pilgrim mit der AS Roma. Mit Pilgrim auf dem rechten Flügel setzten sich die Römerinnen in ihrem Final in Tschechien gegen Sparta Prag 5:1 durch. Für den Einzug in die Champions League braucht es noch einen Erfolg in der dritten Qualifikationsrunde, die im September mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird.

Riola Xhemaili qualifizierte sich derweil mit Eindhoven dank eines 2:0-Erfolgs gegen Metalist Charkiw wie die Young Boys für den Europa Cup.

Der Nati-Kolleginnen-Check mit Alisha Lehmann und Riola Xhemaili

Der Nati-Kolleginnen-Check mit Alisha Lehmann und Riola Xhemaili

Wie gut kennst du deine Team-Kollegin. blue Sport hat Alisha Lehmann und Riola Xhemaili auf die Probe gestellt.

21.06.2025

Moskaus Generalstabschef kündigt Fortsetzung der Angriffe an – und lügt +++ Rosneft-Gewinn bricht drastisch ein
Ein Dominator, ein Überflieger, zwei Verlierer und viele Lauernde
Samuel Giger, Michael Moser und Überflieger Ramseier ziehen ein Halbzeit-Fazit

Muci: «Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eine gute Mentalität hat»

30.08.2025

Muci: «Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eine gute Mentalität hat»

30.08.2025

Winterthur – Zürich 1:3

Winterthur – Zürich 1:3

Super League | 5. Runde | Saison 25/26

30.08.2025

Decarli: «Es ist kein Dreier, aber immerhin ein Punkt»

30.08.2025

Decarli: «Es ist kein Dreier, aber immerhin ein Punkt»

30.08.2025

Muci: «Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eine gute Mentalität hat»

Muci: «Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eine gute Mentalität hat»

Winterthur – Zürich 1:3

Winterthur – Zürich 1:3

Decarli: «Es ist kein Dreier, aber immerhin ein Punkt»

Decarli: «Es ist kein Dreier, aber immerhin ein Punkt»

Europacup. Basel beginnt in Freiburg, YB zum Schluss in Stuttgart

EuropacupBasel beginnt in Freiburg, YB zum Schluss in Stuttgart

Transfer-Ticker. Bayern München holt Chelsea-Stürmer ++ Hochkarätiger Teamkollege für Jashari

Transfer-TickerBayern München holt Chelsea-Stürmer ++ Hochkarätiger Teamkollege für Jashari

Wegweisend für die Zukunft. Darum drückt die ganze Liga Basel, YB und Lausanne die Daumen

Wegweisend für die ZukunftDarum drückt die ganze Liga Basel, YB und Lausanne die Daumen