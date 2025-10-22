Die YB-Frauen spielen im Cup-Achtelfinal gegen GC Keystone

In den Achtelfinals des Schweizer Cups der Frauen kommt es zu einem Hammerduell. Die YB-Frauen treffen auf GC.

Keystone-SDA SDA

Es ist nicht nur die Wiederholung des letztjährigen Cup-Achtelfinals, sondern auch die Reprise des Playoff-Finals vom Frühling. Beides Mal setzte sich YB durch. Als die Teams Anfang Oktober aber in der laufenden Meisterschaft erneut aufeinandertrafen, behielt GC mit einem 2:1 auswärts die Oberhand.

Mit dem Duell zwischen den FC Aarau Frauen und dem FC Thun kommt es zu einer weiteren Begegnung zweier Teams aus der Women’s Super League. Die beiden aktuell am Tabellenende klassierten Klubs trennten sich erst am vergangenen Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden.

Die verbleibenden Super-League-Teams erhielten im Gegensatz einfachere Lose. Der FC St. Gallen trifft auf Yverdon Sport, die Titelverteidigerinnen aus Zürich reisen nach Lugano. Des weiteren trifft Servette auf den FC Wil und die Luzernerinnen spielen gegen den FC Oerlikon/Polizei. Rapperswil-Jona und der FC Basel treffen mit dem FC Eschenbach beziehungsweise dem FC Blue Stars auf Erstligisten.

Die Spiele finden am 8. und 9. November statt.