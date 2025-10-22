  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Cup-Achtelfinal YB trifft auf GC, Aarau empfängt Thun

SDA

22.10.2025 - 13:03

Die YB-Frauen spielen im Cup-Achtelfinal gegen GC
Die YB-Frauen spielen im Cup-Achtelfinal gegen GC
Keystone

In den Achtelfinals des Schweizer Cups der Frauen kommt es zu einem Hammerduell. Die YB-Frauen treffen auf GC.

Keystone-SDA

22.10.2025, 13:03

22.10.2025, 13:23

Es ist nicht nur die Wiederholung des letztjährigen Cup-Achtelfinals, sondern auch die Reprise des Playoff-Finals vom Frühling. Beides Mal setzte sich YB durch. Als die Teams Anfang Oktober aber in der laufenden Meisterschaft erneut aufeinandertrafen, behielt GC mit einem 2:1 auswärts die Oberhand.

Mit dem Duell zwischen den FC Aarau Frauen und dem FC Thun kommt es zu einer weiteren Begegnung zweier Teams aus der Women’s Super League. Die beiden aktuell am Tabellenende klassierten Klubs trennten sich erst am vergangenen Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden.

Die verbleibenden Super-League-Teams erhielten im Gegensatz einfachere Lose. Der FC St. Gallen trifft auf Yverdon Sport, die Titelverteidigerinnen aus Zürich reisen nach Lugano. Des weiteren trifft Servette auf den FC Wil und die Luzernerinnen spielen gegen den FC Oerlikon/Polizei. Rapperswil-Jona und der FC Basel treffen mit dem FC Eschenbach beziehungsweise dem FC Blue Stars auf Erstligisten.

Die Spiele finden am 8. und 9. November statt.

Meistgelesen

Diese Aufnahmen zeigen, wie dramatisch der Shutdown für Amerika wirklich ist
Zürich führt plötzlich riesige Tempo-30-Zone ein – das sorgt für Unmut
Herbststurm peitscht über die Schweiz – Bund warnt vor Schäden und «erheblicher Gefahr»

Videos aus dem Ressort

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Federica Brignone blickt auf ihre erfolgreiche Karriere zurück und spricht über ein mögliches Ende.

22.10.2025

Sarrazin zum Tod von Matteo Franzoso: «Ich hatte lange Tränen in den Augen»

Sarrazin zum Tod von Matteo Franzoso: «Ich hatte lange Tränen in den Augen»

Cyprien Sarrazin erzählt gegenüber blue News, wie er die erschütternde Nachricht vom Tod des italienischen Skifahrers Franzoso erhalten hat.

22.10.2025

Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen»

Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen»

Cyprien Sarrazin spricht im Interview mit blue News über seinen Horror-Sturz in Bormio und darüber, wie es ihm heute geht.

22.10.2025

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Sarrazin zum Tod von Matteo Franzoso: «Ich hatte lange Tränen in den Augen»

Sarrazin zum Tod von Matteo Franzoso: «Ich hatte lange Tränen in den Augen»

Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen»

Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Emotionales Interview. Klopp über Jotas Tod: «Ich kann immer noch nicht richtig darüber sprechen»

Emotionales InterviewKlopp über Jotas Tod: «Ich kann immer noch nicht richtig darüber sprechen»

Weltmeisterschaft. USA wollen Frauen-WM 2031 mit drei anderen Ländern

WeltmeisterschaftUSA wollen Frauen-WM 2031 mit drei anderen Ländern

1'300-Seelen-Dorf düpiert alle. Schwedens Sensationsteam Mjällby gelingt Fussball-Wunder

1'300-Seelen-Dorf düpiert alleSchwedens Sensationsteam Mjällby gelingt Fussball-Wunder