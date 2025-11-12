  1. Privatkunden
Cup-Viertelfinals YB trifft auf Thun, Rapperswil-Jona reist nach Genf

SDA

12.11.2025 - 12:40

Die YB-Frauen treffen im Cup auf Thun
Die YB-Frauen treffen im Cup auf Thun
Keystone

Die Viertelfinals des Schweizer Cups der Frauen stehen fest. In den vier Partien, in denen nur noch Super-League-Teams vertreten sind, steht ein Kantonsderby bevor.

Keystone-SDA

12.11.2025, 12:40

12.11.2025, 13:04

In diesem Derby treffen die Young Boys, die im Achtelfinal gegen GC gewannen, auf die Frauen des FC Thun. Zudem trifft Vorjahresfinalist Basel auswärts auf den FC St. Gallen.

Servette tritt im Heimspiel gegen Rapperswil-Jona an, das den Genferinnen in der Meisterschaft zuletzt ein Unentschieden abtrotzte. Die Cupsiegerinnen 2025 vom FC Zürich spielen auswärts gegen den FC Luzern.

Ausgetragen werden die Partien am 13. und 14. Dezember. Die Halbfinals finden dann am 21. und 22. Februar 2026 statt. In diesen wird der Sieger der Partie YB gegen Thun auf jenen des Spiels St. Gallen gegen Basel treffen. Das zweite Halbfinal findet zwischen den Gewinnerinnen des Spiels FC Luzern gegen Zürich und Servette gegen Rapperswil statt.

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

12.11.2025

Skicrosserin Fanny Smith: «Die grösste Verletzung meiner Karriere war mental»

11.11.2025

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

11.11.2025

