Alisha Lehmann fehlt den Schweizerinnen in den zwei wegweisenden WM-Qualifikationsspielen gegen die Türkei. Keystone

Das Schweizer Frauen-Nationalteam muss übernächste Woche in den zwei wegweisenden WM-Qualifikationsspielen gegen die Türkei ohne Alisha Lehmann und Irina Fuchs auskommen.

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Die Stürmerin von Leicester City und die Torhüterin des 1. FC Köln, die Nummer 3 in der Nati, fallen mit Muskelverletzungen aus.

Als Ersatz hat Nationaltrainer Rafel Navarro Leela Egli vom SC Freiburg und Nadine Böhi von Union Berlin für das Heimspiel am 14. April in Zürich und die Auswärtspartie vier Tage später im türkischen Sinop nachnominiert.

Gegen die nach zwei Partien in der Qualifikation für die WM 2027 ebenfalls noch makellosen Türkinnen geht es für die Schweizerinnen um den Gruppensieg.