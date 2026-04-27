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Söldnerinnen-Check Zwei Skorerpunkte für Nadine Riesen – Ella Touon glänzt mit Doppelpack

SDA

27.4.2026 - 11:17

Nadine Riesen überzeugt bei Eintracht Frankfurt als Torschützin und Vorlagengeberin
Nadine Riesen überzeugt bei Eintracht Frankfurt als Torschützin und Vorlagengeberin
IMAGO/HMB-Media

Die Übersicht von Keystone-SDA zum aktuellen Geschehen in der Schweizer Women's Super League und der Blick auf die Leistungen einiger Nati-Spielerinnen in den ausländischen Ligen.

Keystone-SDA

27.04.2026, 11:17

27.04.2026, 11:25

Spanien

Am Mittwoch feierte Sydney Schertenleib mit dem FC Barcelona beim 4:1-Sieg im Stadtderby gegen Espanyol den vorzeitigen Gewinn der spanischen Meisterschaft, drei Tage später sass die 19-Jährige im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München während 90 Minuten nur auf der Ersatzbank.

Ein halbes Jahr nach der 7:1-Gala in der Ligaphase mussten sich die Katalaninnen gegen den unter der Woche ebenfalls frisch gekürten deutschen Meister mit einem 1:1 begnügen. Das Rückspiel am kommenden Sonntag im Camp Nou entscheidet über den Einzug in den Final vom 23. Mai in Oslo. Im anderen Halbfinal legten die Titelverteidigerinnen Arsenal mit einem 2:1-Heimsieg gegen Olympique Lyon vor.

Deutschland

Einen schönen Wiedereinstieg nach der Nationalteam-Pause erlebte auch Nadine Riesen mit Eintracht Frankfurt. Die Aussenverteidigerin aus der Ostschweiz steuerte beim 3:1-Heimerfolg im Verfolgerduell gegen Wolfsburg ein Tor und eine Vorlage bei. Mit dem vierten Sieg in Folge festigte Frankfurt den 3. Rang, der am Saisonende die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb bedeutet.

Gar als zweifache Torschützin konnte sich am Wochenende in der Bundesliga Ella Touon auszeichnen. Der 22-jährige Winter-Neuzugang erzielte beim 4:3-Sieg von Essen im torreichen Kellerduell gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena das erste und letzte Tor für das siegreiche Heimteam, das damit den Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz bei noch drei ausstehenden Runden wieder auf drei Punkte verkürzte.

Ella Touon (Mitte) wird von ihren Teamkolleginnen gefeiert.
Ella Touon (Mitte) wird von ihren Teamkolleginnen gefeiert.
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Bei Freiburgs 1:4-Niederlage in Leverkusen war Alena Bienz für den späten Ehrentreffer der Gäste zuständig.

Holland

Mit 12 Treffern ist Riola Xhemaili in der Eredivisie die drittbeste Torschützin. Für einmal glänzte die Offensivspielerin von PSV Eindhoven aber als Vorbereiterin. Beim 1:0-Erfolg in Heerenveen legte sie in der 77. Minute zum Siegtreffer auf. Weil der erste Verfolger Ajax erneut nur unentschieden spielte, führt PSV die Tabelle bei noch drei ausstehenden Spielen mit vier Punkten Vorsprung an.

Women's Super League

In der Women's Super League sind die Playoffs in vollem Gang. In den Viertelfinal-Hinspielen ging es äusserst eng zu. Fast alle Partien endeten mit nur einem Tor Unterschied – mit einer Ausnahme: Ausgerechnet das Zürcher Derby, das als Duell auf Augenhöhe zwischen dem Vierten (GC) und dem Fünften (FC Zürich) angekündigt war, lieferte das deutlichste Resultat. Vor 1570 Zuschauerinnen und Zuschauern im Letzigrund sicherte sich der FC Zürich einen verdienten 2:0-Sieg gegen die Grasshoppers.

Andere bekundeten mehr Mühe als erwartet. Cup- und Qualifikationssieger Servette Chênois verschaffte sich mit einem 2:1-Erfolg in Aarau nur ein kleines Polster. Gleiches gilt für Titelverteidiger YB, das in Rapperswil-Jona trotz klarem Chancenplus nur zu einem 1:0 kam. Gar in Rücklage befinden sich nach einer 0:1-Niederlage in St.Gallen die Frauen des FC Basel, die die Qualifikation hinter Servette und YB im 3. Rang abgeschlossen haben. Die Rückspiele finden am Freitag und Samstag (YB) statt.

Playoff-Start. YB will den Titel verteidigen, Servette das Double

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