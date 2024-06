Die Fussballtrainer im Style-Check Auf das Wetter ist aktuell kein Verlass – auf Murat Yakins bodenständige Looks dafür umso mehr. Beim Testspiel gegen Österreich am 8. Juni wagt sich unser Natitrainer nicht weit aus dem Fenster und lässt es gewohnt simpel angehen: Sneakers, dunkle Jeans, dunkelblaues Shirt und leichte Steppjacke strahlen pure Bodenständigkeit aus. Bild: IMAGO/Ulmer/Teamfoto In die Riege der Vertreter des klassischen Anzug-Looks reiht sich Didier Deschamps. Frankreichs Trainer macht es wie viele seiner Kollegen und bestellt beim Herrenausstatter gerne in Dunkelblau oder Schwarz. Denn darauf kann man sich immer verlassen. Die Krawatte lässt er weg – damits etwas entspannter wirkt und beim Mitfiebern nicht so eng wird. Bild: IMAGO/NurPhoto Bis oben hin zugeknöpft wandelt Belgiens Trainer Domenico Tedesco über das grüne Feld. Als gebürtiger Italiener sollte man eigentlich Stilsicherheit von ihm erwarten können, sein Mix aus beiger Chinohose, dunkelblauem Hemd und weissen Turnschuhen überzeugt aber nur halb. Bild: IMAGO/Photo News Gareth Southgate, der Trainer Englands, weiss wie man einen Wow-Auftritt hinlegt. Mit seiner unangestrengten Casual-Chic-Kombination aus weissem Poloshirt, Anzugshose und den schicken Loafer stiehlt er seinen Kollegen die Show. Bild: IMAGO/Shutterstock Dunkelblau ist zweifellos die Lieblingsfarbe der Fussballtrainer, darüber lässt sich nicht streiten. Italiens Teamchef Luciano Spalletti brüllt im abgestimmten Anzug und perfekt polierten Lackschuhen über den Rasen. Bild: IMAGO/Marco Canoniero Die Turnschuhe von Luis de la Fuente sind das Highlight seines Looks: Die typischen Streifen auf der Seite der Adidas-Treter sind in den Farben von Spaniens Flagge gehalten. Ansonsten wagt der Trainer der spanischen Nationalmannschaft keine mutigen Sprünge. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire Auch Marco Rossi, Ungarns Trainer, zählt mit seinem Auftreten für gewöhnlich zu den Klassikern. Wetterbedingt versteckt der Schlipsträger sein Sakko unter einer Sportjacke. Mit den gepunkteten Socken sowie dem Silberschmuck an Handgelenk und Zeigefinger macht er den Gegern eine Ansage. Bild: IMAGO/Inpho Photography Österreichs Ralf Rangnick beweist, dass sich bequem und chic kombinieren lässt. Anzug ohne Hemd, dazu Turnschuhe – ein gekonnter Mittelweg. Wenn nur die Farbwahl etwas stimmiger ausgefallen wäre. Bild: KEYSTONE Anzüge sind immer so eine Sache: Mit ihnen gelingt stets der grosse Auftritt von weltmännischem Flair, doch viel Spielraum und Möglichkeit zur Abwechslung bringt der Klassiker nicht mit sich. So sticht Portugals Trainer Roberto Martinez (rechts) im dunkelblauen Anzug nicht aus der Masse heraus. Bild: IMAGO/HMB-Media Dass man in Dunkelblau eine gute Figur macht, davon ist auch Ronald Koeman überzeugt. Der Trainer der Niederlande setzt auf einen monotonen Look. Casual ist seine Devise. Das Polohemd passt wunderbar zur Übergangsjacke mit den grossen Brusttaschen. Bild: IMAGO/Pro Shots Steve Clarke, Schottlands Trainer, wird wohl nicht als Modeikone in die EM-Geschichte eingehen, auch wenn er so posiert. Was er unter der Sportjacke trägt bleibt ein Geheimnis. Bild: IMAGO/Focus Images Ganz so fest wie Sylvinho seine Mannschaft bejubelt, feiern wir seine Garderobenwahl nicht ab. Der Coach Albaniens landet zwar ein Goal in Sachen Klasse – der Anzug inklusive Weste sitzt perfekt –, aber herausstechen tut er mit seiner 0815-Wahl nicht gross. Bild: IMAGO/Newspix Vincenzo Montella, Türkeis Trainer, schlendert nachdenklich über den Rasen. Wir wissen auch nicht recht, was wir von seinem bieder wirkenden dunklen Anzug halten sollen. Die Turnschuhe lockern das Ganze etwas auf. Bild: IMAGO/Giuseppe Maffia Der Kroate Zlatko Dalić wählt den Hardcore-Trainer-Look. Die Stars auf dem Fussballfeld sind klar die Spieler. Doch am Rand des Felds stehen die Männer hinter den Teams: Wir rücken die Trainer in den Mittelpunkt – und werfen vor dem EM-Auftakt einen Blick auf ihre Looks.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Fussball-EM startet am 14. Juni.

An den Matchs sind alle Augen auf die Spieler gerichtet. Doch wir werfen einen Blick auf die Mannschaftstrainer am Seitenrand.

Die zeigen sich in gegensätzlichen Looks: Entweder im Anzug und manche gar mit Schlips, während die anderen lieber sportlich aufschlagen.

Unser Natitrainer Murat Yakin mag es gerne locker und unkompliziert. Mehr anzeigen

Bald geht die Fussball-EM los. Angepfiffen wird am Freitag um 21 Uhr – Gastgeber Deutschland tritt gegen Schottland an.

Was die Tschutter auf dem Feld tragen, ist klar. Doch wie präsentieren sich die Fussballtrainer am Seitenrand? Wenn die ganze Welt aufs Spielfeld schaut, wollen auch die Männer hinter der Mannschaft wohlbedacht ihre Garderobe wählen.

Lackschuhe oder Sneakers? Sakko oder Trainingsanzug? Das sind klare Gegensätze. Während die einen Teamchefs wie aus dem Ei gepellt im schnittigen Anzug zum Match auftauchen, bleiben die anderen ihrem Metier lieber treu und setzen auf sportliche Kleidung.

Was sich zum Mitfiebern, Rumbrüllen und Anfeuern besser eignet, das sei dahingestellt. Wir sind aber auf jeden Fall schon gespannt, wer sich an der Fussball-EM in Deutschland mit Hemd und Schlips zeigen wird und wer lieber das Sportjäckle montiert.

Eines ist jedoch klar: Dass Dunkelblau die Lieblingsfarbe der Trainer ist, das ist schon lange kein Geheimnis mehr.

Yakin mag es locker und leger

Werfen wir einen Blick auf Murat Yakin, zeigt sich eine klare Linie – der 49-Jährige mag es locker und leger. Oft setzt der Trainer unserer Nati auf Sneakers und T-Shirt mit Sakko oder aber Zipperjacke.

Yakins Stil wirkt unkompliziert. Mit seinen simplen Looks sorgt er für souveränes Auftreten. Nie zeigt er sich zu aufsehenerregend, sondern wählt einfache, aber stilsichere Outfits, mit denen er gelassen, bedacht und zuverlässig wirkt. Genau so, wie man es sich von einem Natitrainer eben wünscht.

