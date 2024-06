Cristiano Ronaldo fiel bisher durch Reklamieren statt durch Tore auf. IMAGO/Xinhua

Wer wird Torschützenkönig der EM? In Führung liegt derzeit der Georgier Mikautadze mit drei Toren. Auffällig ist, dass die hochdekorierten Topstürmer bisher allesamt nicht auf Touren gekommen sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dass nach der Gruppenphase mi Georges Mikautadze ein Georgier bester Torschütze der EM ist, darauf hätte wohl kaum jemand gewettet.

Die grossen Stürmerstars um Cristiano Ronaldo, Harry Kane oder Kylian Mbappé haben mehrheitlich enttäuscht.

Auch junge Sturmtalente wie Rasmus Hojlund oder Benjamin Sesko haben ihre Qualitäten bisher nicht auf den Platz gebracht.

Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Anzahl Spielminuten: 245

Tore: 0

Assists: 1

Expected Goals (erwartbare Tore): 1.3

Achtelfinal-Gegner: Slowenien

Da Portugal nach zwei Partien bereits für die Achtelfinals qualifiziert war, schonte Trainer Roberto Martinez so gut wie alle seine Stammspieler. Nur Cristiano Ronaldo war mit seinen 39 Jahren wieder in der Startelf zu finden. Doch dem Superstar gelang auch im dritten Spiel wenig. So bleibt nach der Gruppenphase nur ein Assist und eine Gelbe Karte, die ihm der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer nach zu intensivem Reklamieren gezeigt hat.

Cristiano Ronaldo und Schiedsrichter Sandro Schärer geraten aneinander 27.06.2024

Zwei Bestmarken hält Ronaldo an dieser EM bisher: Er hat die meisten Schüsse abgegeben (12) und stand am häufigsten im Abseits (5). Der Wille ist also definitiv da, nur hat das bisher noch nicht zum Torerfolg gereicht.

Romelu Lukaku 🇧🇪

Anzahl Spielminuten: 269

Tore: 0

Assists: 1

Expected Goals (erwartbare Tore): 1.7

Achtelfinal-Gegner: Frankreich

Eine Kniescheibe im Abseits: Belgiens Lukaku im Pech 23.06.2024

Der ganz grosse Pechvogel an dieser EM bisher. Einerseits hat Lukaku Torchancen en masse vergeben, andererseits hat das Tor nicht gezählt, wenn er dann mal getroffen hat. Gleich dreimal jubelte der Stürmer der AS Roma – dreimal wurde das Tor nach Intervention des Video-Schiedsrichters aberkannt. Und offenbar halten die Torhüter auch besonders gut, wenn es gegen Lukaku geht. Denn der Belgier hat bereits sieben Schüsse auf das Tor abgegeben – mehr als jeder andere Spieler an dieser EM.

Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Anzahl Spielminuten: 248

Tore: 1

Assists: 0

Expected Goals (erwartbare Tore): 1.0

Achtelfinal-Gegner: Slowakei

Er war einer der Topfavoriten auf die Torjägerkanone. Doch Harry Kane kommt wie das gesamte englische Team bisher nicht so richtig in Schwung. Erschreckend war seine Statistik im ersten Spiel gegen Serbien, als er zur Halbzeit gerade mal zwei Ballkontakte hatte. Gegen Dänemark trat Kane immerhin als Torschütze in Erscheinung. Nach der Gruppenphase bleibt aber dennoch die ernüchternde Statistik: 3 Spiele, 1 Tor. Und das für einen Mann, der für die Bayern in 44 Spielen in Bundesliga und Champions League 44 Tore erzielte.

Trotz schwachem Start: Harry Kane glaubt an EM-Titel für England England spielt zwar bislang mit den unattraktivsten Fussball der EM, hat aber dennoch gute Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde. Harry Kane glaubt sogar an den Titel für die «Three Lions». 25.06.2024

Kylian Mbappé 🇫🇷

Anzahl Spielminuten: 248

Tore: 1

Assists: 0

Expected Goals (erwartbare Tore): 2.1

Achtelfinal-Gegner: Belgien

Hatte sich in der Partie gegen Österreich einen Nasenbeinbruch zugezogen: Frankreichs Kylian Mbappé. Jan Woitas/dpa

Für Aufsehen sorgte Kylian Mbappé an der EM bisher vor allem mit seiner Nase. Die hat er sich in der Schlussphase des Startspiels gegen Österreich nämlich gebrochen. Das zweite Spiel gegen die Niederlande verpasste der Superstar, gegen Polen kehrte er dann in die Startelf zurück. Immerhin zu einem Penalty-Tor reichte es dem Franzosen. Aber für Schlagzeilen sorgte er erneut neben dem Platz, da er Robert Lewandowski nach der Partie aufs Übelste beleidigte.

Antoine Griezmann 🇫🇷

Anzahl Spielminuten: 209

Tore: 0

Assists: 0

Expected Goals (erwartbare Tore): 1.8

Achtelfinal-Gegner: Belgien

Der niederländische Torhüter Bart Verbruggen pariert einen Schuss von Antoine Griezmann (r). Robert Michael/dpa

An der EM 2016 wurde Griezmann mit sechs Treffern Torschützenkönig. An der diesjährigen Europameisterschaft läuft es dem Stürmer von Atlético Madrid noch überhaupt nicht. Keine einzige Torbeteiligung hat der Franzose nach drei Spielen auf dem Konto, dafür ein paar Slapstick-Einlagen, mit denen er Grosschancen vergab. Frankreich bekleckerte sich Offensiv bisher sowieso nicht mit Ruhm und kam bisher erst auf zwei Tore: Ein Eigentor des Österreichers Maximillan Wöber und ein Penalty von Kylian Mbappé.

Gianluca Scamacca 🇮🇹

Anzahl Spielminuten: 161

Tore: 0

Assists: 0

Expected Goals (erwartbare Tore): 0.2

Achtelfinal-Gegner: Schweiz

Frust pur: Italiens Stürmer Gianluca Scamacca war in den ersten beiden EM-Spielen wirkungslos und wurde gegen Kroatien auf die Bank verbannt. sda

Der englische Begriff «Scam» bedeutet so viel wie Betrug, Abzocke. Genau so müssen sich die italienischen Fans bei ihrem Stürmer Gianluca Scamacca bisher gefühlt haben. Denn der 1,95 Meter grosse Mittelstürmer war nicht die erwünschte Lösung für das Sturmproblem Italiens. Der über die letzten Jahre im Nationalteam enttäuschende Ciro Immobile musste zuhause bleiben, doch Scamacca konnte seine Nomination bisher nicht rechtfertigen. Der Stürmer, der mit Atalanta die Europa League gewann und 19 Saisontore schoss, war gegen Albanien und Spanien ungefährlich und musste gegen Kroatien auf die Bank. Es spielten Giacomo Raspadori und Mateo Retegui – das Duo zeigt auch gleich Italiens grösstes Problem. Italien hat niemanden, der es besser kann.

Artem Dovbyk 🇺🇦

Anzahl Spielminuten: 246

Tore: 0

Assists: 0

Expected Goals (erwartbare Tore): 0.6

Achtelfinal-Gegner: Keiner, die Ukraine ist bereits ausgeschieden

Artem Dovbyk konnte sich an der EM kaum in Szene setzen. KEYSTONE

Der ganz grosse Name trägt der Ukrainer nicht. Aber in der abgelaufenen Saison war Artem Dovbyk immerhin Torschützenkönig der spanischen La Liga. Für Girona traf er in 36 Ligaspielen 24 Mal. An der EM gelang ihm kein Skorerpunkt und die Ukraine schied trotz vier Punkten in der Gruppenphase aus.

Rasmus Hojlund 🇩🇰

Anzahl Spielminuten: 206

Tore: 0

Assists: 0

Expected Goals (erwartbare Tore): 0.3

Achtelfinal-Gegner: Deutschland

Rasmus Hojlund scheitert am starken Slowenien-Goalie Jan Oblak. Keystone

Der Mittelstürmer von Manchester United ist mit viel Vorschusslorbeeren ans Turnier gereist. Immerhin 16 Tore hat der erst 21-Jährige für die Engländer in der abgelaufenen Saison geschossen, darunter fünf in sechs Champions-League-Spielen. Die Erwartungen waren auch deshalb gross, weil Manchester United im vergangenen Sommer 74 Millionen Euro für den Dänen nach Bergamo überwies. An der EM blieb Hojlund bisher aber blass und noch ohne Skorerpunkt. Im Achtelfinale gegen Deutschland dürfte es nicht leichter werden.

Donyell Malen 🇳🇱

Anzahl Spielminuten: 100

Tore: 0

Assists: 0

Expected Goals (erwartbare Tore): 0.5

Achtelfinal-Gegner: Rumänien

Malen kann es nicht fassen, dass ihm bisher kaum etwas gelungen ist. IMAGO/Matthias Koch

In den ersten beiden Spielen wurde Hollands Donyell Malen bloss 28 Minuten eingesetzt. Im letzten Gruppenspiel gegen Österreich bekam er dann von Beginn an seine Chance. Und Malen traf bereits nach sechs Minuten – nur leider ins falsche Tor. Weil Malen diese Kaltblütigkeit bei seinen Chancen in der Offensive vermissen liess, blieb er ohne Torerfolg. Ob der Champions-League-Finalist im Achtelfinale gegen Rumänien eine weitere Chance erhält?

Benjamin Sesko 🇸🇮

Anzahl Spielminuten: 238

Tore: 0

Assists: 0

Expected Goals (erwartbare Tore): 0.5

Achtelfinal-Gegner: Portugal

Benjamin Sesko bisher mit der Doppel-Null: Kein Tor, kein Assist. IMAGO/Nordphoto

Der 21-jährige Stürmer von RB Leipzig zeigte eine unglaubliche Spätform. In der Bundesliga traf er in jedem der letzten sieben Spiele. Diese Form konnte Sesko aber nicht mit in die Nationalmannschaft nehmen. An der EM stand der 1,95 Meter grosse Mittelstürmer zwar immer in der Startelf, hat nach der Gruppenphase aber eine Doppel-Null zu vermelden. Kein Tor, kein Assist.