Die Italiener sprechen schon vom Penaltyschiessen

Im letzten Gruppenspiel in Frankfurt war kein Schweizer Fanmarsch erlaubt. Ein solcher ist in Berlin nun bewilligt worden. Die Nati-Fans treffen sich zwischen 10 und 14 Uhr am Breitscheidplatz in Berlin. Von dort aus geht es zur S-Bahn-Station Charlottenburg, wo es dann per S-Bahn zum Olympiastadion weitergeht.