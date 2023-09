Robert Lewandowski ist mit Polen nicht auf EM-Kurs. Imago

Dänemark und die Niederlande kommen in der EM-Qualifikation zu wertvollen Auswärtssiegen. Die Dänen gewinnen in Finnland, die Niederländer siegen in Irland.

In der 86. Minute gelang Dänemark in Helsinki der einzige Treffer durch den normalerweise eher für die defensiven Aufgaben zuständige Pierre-Emil Höjbjerg. Der Spieler von Tottenham traf auf knapp 20 Metern mit einem Flachschuss zum 1:0-Sieg.

In der Gruppe H kam es durch den dänischen Sieg zum Zusammenschluss an der Spitze mit Dänemark, Finnland, Kasachstan und Slowenien innerhalb von einem Punkt.

Die Niederlande machte in Dublin gegen Irland einen frühen 0:1-Rückstand wett und siegte 2:1. Der Siegtreffer gelang dem nach der Pause eingewechselten Wout Weghort. Während Irland keine Chancen mehr auf einen Top-2-Platz in der Gruppe B hat, belegt die Niederlande den 2. Platz hinter Frankreich.

Wout Weghorst sorgte für den niederländischen Jubel in Dublin Keystone

Hattrick von Mitrovic

Serbien gewann in Litauen dank einem Hattrick von Aleksandar Mitrovic 3:1 und steht punktgleich mit Ungarn an der Spitze der Gruppe G. Der Rekordtorschütze der Serben, der unter anderem mit Neymar beim saudischen Klub Al-Hilal spielt, steht nach 83 Länderspielen bei 55 Toren.

Robert Lewandowski ist mit Polen in der Gruppe E weiter ins Hintertreffen geraten. Nach der 0:2-Niederlage in Albanien haben die Polen vier Zähler Rückstand auf Albanien und je zwei auf Tschechien und Moldawien.

Telegramme

Gruppe B

Griechenland – Gibraltar 5:0 (2:0)

Athen. – SR Lukjancukas (LTU). – Tore: 9. Pelkas 1:0. 23. Mavropanos 2:0. 70. Masouras 3:0. 83. Mavropanos 4:0. 91. Masouras 5:0.

Irland – Niederlande 1:2 (1:1)

Dublin. – SR Peljto (BIH). – Tore: 4. Idah (Penalty) 1:0. 18. Gakpo (Penalty) 1:1. 56. Weghorst 1:2.

Gruppe E

Färöer – Moldawien 0:1 (0:0)

Torshavn. – SR Fotias (GRE). – Tor: 53. Rata 0:1.

Albanien – Polen 2:0 (1:0)

Tirana. – SR Sanchez (ESP). – Tore: 37. Asani 1:0. 62. Daku 2:0.

Gruppe G

Montenegro – Bulgarien 2:1 (1:0)

Podgorica. – SR Osmers (GER). – Tore: 45. Savic 1:0. 79. Borukov 1:1. 96. Jovetic 2:1. – Bemerkungen: 58. Gelb-Rote Karte gegen Vujacic (Montenegro). 61. Despodov (Bulgarien) verschiesst Penalty.

Litauen – Serbien 1:3 (1:3)

Kaunas. – SR Stegemann (GER). – Tore: 21. Mitrovic 0:1. 32. Mitrovic 0:2. 43. Mitrovic 0:3. 45. Paulauskas 1:3.

Gruppe H

Kasachstan – Nordirland 1:0 (1:0)

Astana. – SR Schlager (GER). Tor: 27. Samorodow 1:0.

Finnland – Dänemark 0:1 (0:0)

Helsinki. – SR Marciniak (POL). – Tor: 86. Höjbjerg 0:1.

San Marino – Slowenien 0:4 (0:2)

Serravalle. – SR Balakin (UKR). – Tore: 4. Vipotnik 0:1. 16. Mlakar 0:2. 61. Lovric 0:3. 67. Karnicnik 0:4. – Bemerkungen: Slowenien ohne Celar (Lugano/Ersatz).

