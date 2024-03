Widmer über Henriksen: «Er hat uns alle angesteckt» Bei Mainz trainiert Silvan Widmer seit kurzem unter einem neuen Coach: Bo Henriksen. Der Nati-Verteidiger kommt auf Henriksen angesprochen ins schwärmen. 20.03.2024

Silvan Widmer ist nach langer verletzungsbedingter Absenz zurück in der Nati. Er hofft, dass er dem Team helfen kann und schwärmt von seinem neuen Trainer bei Mainz 05: Von Ex-FCZ-Vulkan Bo Henriksen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Ein Jahr war Silvan Widmer verletzungsbedingt nicht mehr in der Nationalmannschaft. Hier erzählt er, wie er bei den harzigen Partien in der EM-Quali vor dem TV mitgelitten hat.

Zudem redet der Mainz-Captain über den Abstiegskampf in der Bundesliga. Seit der Verpflichtung von Ex-FCZ-Coach Bo Henriksen ist Widmer zuversichtlich.

Widmer schwärmt vom Dänen und kommt zum Schluss. «Bo ist definitiv der richtige Mann für uns.»

Silvan Widmer wird sich nach einjähriger Abwesenheit wegen einer langwierigen Verletzung am Sprunggelenk wieder das Nati-Shirt überziehen. Bei den harzigen Spielen gegen Ende der EM-Quali hat er mit seinen Kollegen vor dem TV mitgelitten. «Wir hatten in jedem Spiel auch sehr gute Phasen, aber auch Phasen, in welchen wir verunsichert gewirkt haben. Wir müssen in Zukunft die Konzentration bis am Ende hochhalten», sagt er.

Widmer denkt, dass er dabei helfen könne, zur alten Stabilität zurückzufinden. «Ich will helfen und bin bereit dafür. Ich habe vor meiner Verletzung regelmässig gespielt und hoffe, dass es so weiter geht.»

«Henriksen ist voller Energie»

Die Chance ist gross, dass er am Samstag in Kopenhagen gegen die Dänen in der Startformation stehen wird. Bei Mainz 05, wo er Captain ist, hat er es seit rund fünf Wochen auch mit einem Dänen zu tun: Mit Ex-FCZ-Trainer Bo Henriksen.

Auf seinen neuen Trainer angesprochen, kommt Widmer ins Schwärmen. «Ein Supertyp», sagt er. «Bo hatte von Beginn weg einen grossen Einfluss aufs Team. Er hat eine extrem positive Ausstrahlung. Bo ist so voller Energie.»

Silvan Widmer ist zurück bei der Nati. Keystone

Es ist seine Begeisterung, sein Feuer, welches Henriksen schon beim FCZ täglich versprüht hat, die heraussticht. Widmer: «Mit seiner Art hat er uns angesteckt und neues Leben in die Bude gebracht. Er verlangt sehr viel von uns in den Trainings. Er fordert uns stark – Tag für Tag. Bo ist definitiv der richtige Mann für uns.»

Mainz auf Aufholjagd

Sagt nicht nur Widmer, sagt auch die Statistik: Während Henriksens Vorgänger – erst Bo Svensson, dann Jan Siewert – in 21 Partien gerade mal 12 Punkte geholt haben, sammelte Mainz 05 unter «Happy-Bo» 7 Zähler in 5 Partien.

Letztes Wochenende beim 2:0 über Bochum liess Henriksen seinen Captain Widmer zu Beginn auf der Bank. Warum? Widmer: «Bo hat mir das vor dem Spiel erklärt, aber das bleibt zwischen ihm und mir.» Was zählt, ist anderes. «Wichtig ist, dass wir uns retten – wir dürfen nicht absteigen. Da geht es um den Verein und die ganze Region – und nicht um einzelne Spieler.»

Und wie wichtig ist das Testspiel mit der Nati gegen Dänemark? Widmer: «Sehr wichtig. Wir wollen gewinnen. Denn Vertrauen bekommt man durch Siege. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe.»