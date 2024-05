Die Schweizer Nati bestreitet mit einem XXL-Kader die Vorbereitung auf die Fussball-Europameisterschaft. Nati-Coach Murat Yakin berief am Freitag insgesamt 38 Spieler – davon fünf Torhüter – in den vorläufigen Kader.

Der Kader wird nach dem Länderspiel am 4. Juni gegen Estland und am Tag vor dem finalen Testspiel am 8. Juni gegen Österreich noch zweimal verkleinert.