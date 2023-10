Kylian Mbappé erzielt das wegweisende Tor zur EM schon in der 7. Minute. Imago

Frankreich sichert sich gegen die Niederlande vorzeitig das Ticket für die EM in Deutschland. Der Doppelpack von Kylian Mbappé war wegweisend für den Erfolg der Franzosen.

Es dauerte nur sieben Minuten bis Kylian Mbappé nach Vorlage von Clauss zum ersten Mal zum Abschluss kam und sein Volley direkt zur Führung einschlug. Danach taten sich die Niederländer rund eine halbe Stunde mächtig schwer und sie kamen erst nach 27 Minuten durch Veerman zu einer ersten guten Gelegenheit. Danach wirkten beide Mannschaften engagiert, auch wenn das grosse Tempo häufig fehlte.

In der zweiten Hälfte war es dann erneut Kylian Mbappé, der die Gäste sogar mit 2:0 in Führung brachte. Nach Vorlage von Rabiot verwandelt der Weltklasse-Stürmer den Ball eiskalt und wunderschön. Die Holländer hofften zwar kurze Zeit danach doch noch einmal auf eine Wende, allerdings wurde ihnen ein Treffer nach Abseitsposition wieder aberkannt. In der 83. Minute verkürzten die Niederländer dann durch Debütant Quilindschy Hartman doch noch auf 1:2, doch bei diesem Resultat blieb es dann auch.

Mit 2:1 qualifizieren sich die Franzosen frühzeitig für die EM in Deutschland und könne die restlichen Qualispiele jetzt locker angehen.

***Update folgt***