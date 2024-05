Die Schweizer Nati nimmt bereits zum sechsten Mal an der EURO teil und trifft auf Ungarn, Schottland und den mehrfachen Europameister Deutschland. DPA

Vom 14. Juni bis 14. Juli findet in Deutschland die 17. Europameisterschaft statt. Die Schweiz ist Teil der Gruppe A, zusammen mit Deutschland, Schottland und Ungarn. Die wichtigsten Infos zur EM findest du hier kompakt zusammengefasst.

Kann ich noch Tickets für die EM kaufen?

Falls du die EM live vor Ort erleben möchtest, aber noch kein Ticket hast, wirst du dich auf eine kleine Herausforderung einstellen müssen. Nach Angaben der offiziellen UEFA-Website für die Euro 2024 sind die letzten Tickets im Mai verkauft worden. Die UEFA empfiehlt aber, sich ein Benutzerkonto anzulegen, sodass du informierst wirst, falls doch noch weitere Tickets in den Verkauf kommen.

Kurz vor dem Turnier soll es noch einen Last-Minute-Verkauf geben, ebenso für die K.o.-Spiele. Ansonsten halte die Augen und Ohren offen für Gewinnspiele und Verlosungen diverser Radio- und TV-Sender.

Die Gruppen Gruppe A: Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz

Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien, Albanien

Gruppe C: Slowenien, Dänemark, Serbien, England

Gruppe D: Polen, Niederlande, Österreich, Frankreich

Gruppe E: Belgien, Slowakei, Rumänien, Ukraine

Gruppe F: Türkei, Georgien, Portugal, Tschechien Mehr anzeigen

Nati-Kader der Schweiz

Zur EM-Vorbereitung hat Murat Yakin gleich 38 Spieler nominiert. Am 7. Juni, eine Woche vor EM-Start, wird der Nati-Trainer sein definitives 26-Mann-Aufgebot bekannt geben.

Die wichtigsten Daten der EM

Gruppenspiele Gruppenspiele: 14. Juni - 26. Juni Mehr anzeigen

Achtelfinale 29. Juni 2024 (18 Uhr, Berlin): Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B

29. Juni 2024 (21 Uhr, Dortmund): Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe C

30. Juni 2024 (18 Uhr, Gelsenkirchen): Sieger Gruppe C – Dritter Gruppe D/E/F

30. Juni 2024 (21 Uhr, Köln): Sieger Gruppe B – Dritter Gruppe A/D/E/F

1. Juli 2024 (18 Uhr, Düsseldorf): Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe E

1. Juli 2024 (21 Uhr, Frankfurt): Sieger Gruppe F – Dritter Gruppe A/B/C

2. Juli 2024 (18 Uhr, München): Sieger Gruppe E – Dritter Gruppe A/B/C/D

2. Juli 2024 (21 Uhr, Leipzig): Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe F Mehr anzeigen

Viertelfinale 5. Juli 2024 (18 Uhr, Stuttgart): Sieger AF Köln – Sieger AF Dortmund

5. Juli 2024 (21 Uhr, Hamburg): Sieger AF Frankfurt – Sieger AF Düsseldorf

6. Juli 2024 (18 Uhr, Düsseldorf): Sieger AF Gelsenkirchen – Sieger AF Berlin

6. Juli 2024 (21 Uhr, Berlin): Sieger AF München – Sieger AF Leipzig Mehr anzeigen

Halbfinale 9. Juli 2024 (21 Uhr, München): Sieger VF 1 – Sieger VF 2

10. Juli 2024 (21 Uhr, Dortmund): Sieger VF 3 – Sieger VF 4 Mehr anzeigen

Finale 14. Juli 2024 (21 Uhr, Berlin): Sieger HF 1 – Sieger HF 2 Mehr anzeigen

In welchen Stadien wird gespielt?

Gespielt wird an der EURO 24 kreuz und quer in ganz Deutschland. Zehn Städte und Stadien richten die EM aus:

Stadt Stadion Zuschauer Berlin Olympiastadion 70'033 Dortmund Signal-Iduna-Park 61'524 Düsseldorf Merkur-Spiel-Arena 46'264 Frankfurt am Main Deutsche Bank Park 48'057 Gelsenkirchen Veltins-Arena 49'471 Hamburg Volksparkstadion 50'215 Köln Rhein Energie Stadion 46'922 Leipzig Red Bull Arena 46'635 München Allianz Arena 66'026 Stuttgart MHP Arena 50'998

Der Spielplan im Detail

Die Schweizer Nati spielt an folgenden Tagen 15. Juni 2024 (15 Uhr in Köln): Schweiz – Ungarn

19. Juni 2024 (21 Uhr in Köln): Schweiz – Schottland

23. Juni 2024 (21 Uhr in Frankfurt): Schweiz – Deutschland Mehr anzeigen

Spiele der Gruppe A

14. Juni 2024 (21 Uhr): Deutschland – Schottland

15. Juni 2024 (15 Uhr): Ungarn – Schweiz

19. Juni 2024 (18 Uhr): Deutschland – Ungarn

19. Juni 2024 (21 Uhr): Schottland – Schweiz

23. Juni 2024 (21 Uhr): Deutschland – Schweiz

23. Juni 2024 (21 Uhr): Schottland – Ungarn

Spiele der Gruppe B

15. Juni 2024 (18 Uhr): Spanien – Kroatien

15. Juni 2024 (21 Uhr): Italien – Albanien

19. Juni 2024 (15 Uhr): Kroatien – Albanien

20. Juni 2024 (21 Uhr): Spanien – Italien

24. Juni 2024 (21 Uhr): Kroatien – Italien

24. Juni 2024 (21 Uhr): Albanien – Spanien

Spiele der Gruppe C

16. Juni 2024 (18 Uhr): Slowenien – Dänemark

16. Juni 2024 (21 Uhr): Serbien – England

20. Juni 2024 (15 Uhr): Slowenien – Serbien

20. Juni 2024 (18 Uhr): Dänemark – England

25. Juni 2024 (21 Uhr): England – Slowenien

25. Juni 2024 (21 Uhr): Dänemark – Serbien

Spiele der Gruppe D

16. Juni 2024 (15 Uhr): Polen – Niederlande

17. Juni 2024 (21 Uhr): Österreich – Frankreich

21. Juni 2024 (18 Uhr): Polen – Österreich

21. Juni 2024 (21 Uhr): Niederlande – Frankreich

25. Juni 2024 (18 Uhr): Niederlande – Österreich

25. Juni 2024 (18 Uhr): Frankreich – Polen

Spiele der Gruppe E

17. Juni 2024 (15 Uhr): Rumänien – Ukraine

17. Juni 2024 (18 Uhr): Belgien – Slowakei

21. Juni 2024 (15 Uhr): Slowakei – Ukraine

22. Juni 2024 (21 Uhr): Belgien – Rumänien

26. Juni 2024 (18 Uhr): Slowakei – Rumänien

26. Juni 2024 (18 Uhr): Ukraine – Belgien

Spiele der Gruppe F

18. Juni 2024 (18 Uhr): Türkei – Georgien

18. Juni 2024 (21 Uhr): Portugal – Tschechien

22. Juni 2024 (15 Uhr): Georgien – Tschechien

22. Juni 2024 (18 Uhr): Türkei – Portugal

26. Juni 2024 (21 Uhr): Georgien – Portugal

26. Juni 2024 (21 Uhr): Tschechien – Türkei

Wo kann ich die EM live mitverfolgen?

Sämtliche Spiele aller Gruppen werden im Schweizer Fernsehen (SRF) live übertragen: Entweder im TV auf SRF Zwei/SRF Info oder online via Livestreams. blue News tickert alle Spiele live und versorgt die Leser mit allen wichtigen Meldungen aus Deutschland.

Wie funktioniert der Modus?

Seit 2016 treten in der Gruppenphase insgesamt 24 Teams gegeneinander an. Diese wurden in sechs Gruppen eingeteilt. Innerhalb dieser Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden.

Für die Achtelfinals qualifizieren sich demnach neben den sechs Gruppenersten auch die sechs Zweitplazierten und die vier stärksten Drittplatzierten.

Danach steigt der Nervenkitzel: Es wird nach dem K.o.-System gespielt. Wer hier ein Spiel verliert, muss die Segel streichen und hat keine Chance auf den begehrten EM-Titel.