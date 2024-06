In zwei Wochen startet die Schweizer Nati mit dem Spiel gegen Ungarn ins EM-Abenteuer. Yann Sommer, der seine fünfte Endrunde (EM und WM) in Angriff nimmt, stellt sich an einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

Yann Sommer steht kurz vor seiner fünften Endrunde als Stammgoalie der Schweizer Nati. An je zwei Weltmeisterschaften (2018 und 2022) sowie zwei Europameisterschaften (2016 und 2021) hat der 35-Jährige bereits das Nati-Tor gehütet. Zudem sammelt er in Brasilien 2014 erste WM-Erfahrungen, muss damals aber noch hinter Diego Benaglio und Roman Bürki anstehen.

Ist das anstehende Turnier in Deutschland womöglich der letzte internationale Grossanlass für die langjährige Nummer 1? «Ich weiss es nicht, da mache ich mir null Gedanken darüber», stellt Sommer im Gespräch mit SRF jüngst klar. Er könne sich durchaus vorstellen, auch nach der EM noch für die Nati aufzulaufen: «Auf jeden Fall! Ich lasse mir wirklich alles offen. Es ist nicht der Moment, um mir irgendwelche Gedanken zu machen.»

Sommers Fokus liegt voll auf den bevorstehenden Aufgaben gegen Ungarn, Schottland und Deutschland. Was der Inter-Goalie vor dem Turnierauftakt zu sagen hat, erfährst du ab 9.30 Uhr im Live-Stream.