Nach den Angriffen auf Israel ist an Fussball nicht zu denken. Das für Donnerstag vorgesehene EM-Qualifikationsspiel in Tel Aviv zwischen Israel und der Schweiz wird verschoben.

Das Euro-Qualispiel zwischen Israel und der Schweiz vom nächsten Donnerstag findet nicht statt. Das hat die UEFA an diesem Wochenende entschieden, wie der Schweizerische Fussballverband mitteilt.

Wie das Programm der Nati für die folgenden Tage aussieht, wird der Verband am Montag mitteilen, wenn alle organisatorischen Details geklärt sind.

Zusammenzug wie geplant

Am Zusammenzug der Nati vom Montag ändert sich nichts. Dieser findet wie geplant um 17:30 Uhr auf dem GC-Campus in Zürich statt. Am Sonntag (18 Uhr) steht in St. Gallen das Heimspiel gegen Belarus auf dem Programm.

Beim plangemäss letzten Zusammenzug des Jahres trifft die Schweiz im November daheim auf Kosovo (Samstag, 18. November, in Basel) und auswärts auf Rumänien (Dienstag, 21. November, in Bukarest).