Deutschland spielt gegen Frankreich ab der 13. Minute in Unterzahl, gerät in Rückstand und gewinnt die Partie nach Penaltyschiessen doch noch. Nun will die DFB-Elf hoch hinaus.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Deutschland ist Rekord-Europameisterin. Acht Titel hat die DFB-Elf bisher gewonnen.

In der Schweiz soll der neunte Titel hinzukommen – da sind sich die Spielerinnen nach dem Halbfinal-Einzug gegen Frankreich sicher.

«Wir wollen jetzt das Ding nach Hause holen», sagte Sjoeke Nüsken nach dem Spiel. Nüsken schoss Deutschland zum wichtigen Ausgleich in der 1. Halbzeit. Im Penaltyschiessen reüssierte die DFB-Elf. Mehr anzeigen

Deutschland steht nach einem wilden Ritt gegen Frankreich im EM-Halbfinal. An Widerständen wachsen – und auch über sich hinaus wachsen: Das zeigte das Nationalteam nach einer Reihe von Rückschlägen gegen die favorisierten und am Ende völlig demoralisierten Französinnen.

Nach 13 Minuten zerrt Kathrin Hendrich im Strafraum am Zopf von Griedge Mbock. Rot, Elfmeter, 0:1. Nach 20 Minuten muss Sarai Linder verletzt runter, noch ein Ausfall in der ohnehin dezimierten Abwehr. Nach dem Kopfball-Ausgleich von Sjoeke Nüsken (25.) verschiesst die Mittelfeldspielerin einen Foulelfmeter (69.). Aber das Team von Christian Wück macht weiter, immer weiter. «Ich habe uns noch nie so laufen sehen», sagte Klara Bühl staunend.

Nüsken will «das Ding jetzt nach Hause holen»

«Das ist eine unfassbare Leistungssteigerung – und das zu zehnt auf dem Feld», sagte Nüsken. Nach dem 1:4 gegen Schweden waren die deutschen Spielerinnen hart kritisiert worden. Diesmal stimmte das Energielevel.

«Wir wollen jetzt das Ding nach Hause holen. Wir haben gezeigt, was wir drauf haben», sagte Nüsken mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf. Nach dem Abpfiff und dem ersten grossen Jubel war die 24-Jährige vom FC Chelsea mit wilden Freudensprüngen als Erste zu den deutschen Fans gerannt. Im ZDF-Interview kamen ihr später die Tränen, als sie noch sagte: «Wir sind so ein unfassbar geiles Team und ich glaube, dass wir es schaffen können.»

Wück unfassbar stolz

Auch Penalty-Heldin Ann-Katrin Berger traut sich und ihren Mitspielerinnen den ganz grossen Coup zu. «Jetzt muss jeder vor uns Angst haben», sagte sie. Wück war wechselweise «unfassbar» und «unheimlich» stolz. Bei seiner Turnierpremiere mit den Frauen hat der 52-Jährige, der 2023 die deutsche U17 der Männer zum EM- und WM-Titel führte, jedenfalls alle Skeptiker verstummen lassen.

