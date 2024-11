Top-10: Die grössten Talente im Schweizer Frauen-Fussball #1: Naomi Luyet / BSC YB Frauen / Alter: 18 Bild: sda #2: Iman Beney / BSC YB Frauen / Alter: 18 Bild: Keystone #3: Smilla Vallotto / Hammarby IF / Alter: 20 Bild: KEYSTONE #4: Alayah Pilgrim / AS Roma / Alter: 21 Bild: Keystone #5: Sydney Schertenleib / FC Barcelona / Alter:17 Bild: Imago #6: Riola Xhemaili / PSV Eindhoven / Alter: 21 Bild: Imago #7: Noemi Ivelj / Grasshopper Club Zürich / Alter: 17 Bild: Imago #8: Leela Egli / SC Freiburg / Alter: 17 Bild: Imago #9: Aurélie Csillag / FC Basel / Alter: 21 Bild: Imago #10: Alena Bienz (21) / 1. FC Köln / Alter: 21 Bild: Imago Top-10: Die grössten Talente im Schweizer Frauen-Fussball #1: Naomi Luyet / BSC YB Frauen / Alter: 18 Bild: sda #2: Iman Beney / BSC YB Frauen / Alter: 18 Bild: Keystone #3: Smilla Vallotto / Hammarby IF / Alter: 20 Bild: KEYSTONE #4: Alayah Pilgrim / AS Roma / Alter: 21 Bild: Keystone #5: Sydney Schertenleib / FC Barcelona / Alter:17 Bild: Imago #6: Riola Xhemaili / PSV Eindhoven / Alter: 21 Bild: Imago #7: Noemi Ivelj / Grasshopper Club Zürich / Alter: 17 Bild: Imago #8: Leela Egli / SC Freiburg / Alter: 17 Bild: Imago #9: Aurélie Csillag / FC Basel / Alter: 21 Bild: Imago #10: Alena Bienz (21) / 1. FC Köln / Alter: 21 Bild: Imago

Viele Rohdiamanten sind drauf und dran, sich unverzichtbar für die Nati zu machen. Luyet, Beney, Vallotto und wie sie alle heissen, ihnen gehört die Zukunft. Gut möglich, dass sich die eine oder andere bereits an der Heim-EM im Sommer 2025 ein Denkmal setzt. blue Sport stellt die Küken vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Patrick Bruggmann, Direktor Fussballentwicklung beim SFV, der frühere Nachwuchschef Peter Knäbel, aber auch der Ende 2026 zurücktretende Nati-Direktor Pierluigi Tami schlagen Alarm: Es gebe kaum noch Schweizer Nachwuchstalente, da die meisten Vereine lieber auf ausländische Spieler setzen. Das könnte für die Nati mittelfristig zum grossen Problem werden, so der Tenor.

Ganz anders sieht die Situation bei den Frauen aus. In der heimischen Liga schaffen viele Schweizerinnen den Durchbruch und wagen dann den Schritt ins Ausland. Die Nati dürfte deshalb ihre besten Jahre erst noch vor sich haben.

blue News stellt die grössten Schweizer Talente vor, die nicht älter als 21 Jahre alt sind, allesamt schon für die Nationalmannschaft aufgeboten wurden und an der Heim-EM 2025 gross auftrumpfen könnten. Mehr anzeigen

Kapitänin Lia Wälti (31), Noelle Maritz (28) und Ramona Bachmann (33) bringen alle die Erfahrung von weit über 100 Länderspielen mit. Und dann ist da natürlich auch noch Ana-Maria Crnogorcevic (34), die in 161 Länderspielen 74 Tore erzielt hat, beides sind Rekorde. Die vier genannten Spielerinnen sind noch immer fester Bestandteil der Nati und dürften an der EM eine wichtige Rolle spielen. Und dann sind da auch noch Coumba Sow (30) und die derzeit verletzte 99-fache Nationalspielerin Eseosa Aigbogun (31) zu nennen, die ebenfalls mit einem EM-Ticket rechnen oder zumindest darauf hoffen. Es würde nicht überraschen, wenn die eine oder andere der genannten Spielerinnen nach der EM die Schuhe an den Nagel hängen würde.

Doch deswegen braucht sich die Schweiz keine Sorgen zu machen. Während bei den Männern im Schweizer Fussball die Alarmglocken läuten, rücken bei den Frauen viele richtig starke Spielerinnen nach, die in Zukunft Grosses erreichen können. blue News stellt 13 Spielerinnen vor, die nicht älter als 21 Jahre alt sind und allesamt schon für die Nati aufgeboten wurden – und teils bereits mächtig Eindruck hinterlassen haben. Sie sind gekommen, um zu bleiben. In der Galerie oben kannst du dich durch unsere Top-10 klicken.

Die grössten Talente der Schweiz im Portrait

Alter: 18 Naomi Luyet

✍️ Steckbrief Naomi Luyet Geburtsdatum: 19. Dezember 2005

Grösse: 1.52 m

Position: Angriff/Mittelfeld

Verein: BSC YB Frauen

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele (Tore): 5 (1)

Mehr anzeigen

Naomi Luyet, diesen Namen sollte man sich definitiv merken. Die 18-Jährige spielt bei YB gross auf, schiesst Tore am Laufmeter und führt die Torschützenliste der Swiss Women’s Super League an. Sie glänzt aber regelmässig auch als Vorbereiterin und hat grossen Anteil am YB-Höhenflug. Dass sie eine hervorragende Schusstechnik hat, beweist sie in ihrem fünften Länderspiel gegen Frankreich: Mit einem Traumtor schiesst sie die Schweiz im letzten Testspiel im Stade de Genève zum ersten Sieg gegen Frankreich seit über 20 Jahren (Siehe Video). Mit ihr ist an der EM definitiv zu rechnen. Einen Wechsel ins Ausland noch vor der EM schliesst sie im Gespräch mit blue News aus. Danach dürften ihr viele Türen offen stehen, gehört sie doch zweifellos zu den grössten Talenten in der Schweiz.

Naomi Luyet schiesst die Nati mit ihrem Debüt-Traum-Tor zum Sieg 29.10.2024

Alter: 18 Iman Beney

Steckbrief Iman Beney Geburtsdatum: 23. Juli 2006

Grösse: 1.6 m

Position: Angriff/Mittelfeld

Verein: BSC YB Frauen

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 3 (0)

Mehr anzeigen

Iman Beney ist die kongeniale Partnerin von Luyet bei YB. Zusammen wirbeln sie die gegnerischen Abwehrreihen durcheinander. Hätte sich die damals 16-Jährige im Sommer 2023 vier Tage vor der Abreise nach Neuseeland nicht das Kreuzband gerissen, würde sie bereits die Erfahrung einer WM-Teilnahme mitbringen. So verpasste sie aber nicht nur die WM, sondern die komplette letzte Saison. Nun ist das Supertalent zurück und hat nichts von ihrer Klasse eingebüsst. Beney, deren Bruder Roméo (19) beim FC Basel spieltund deren Vater als Torhüter glänzte, kann an der EM viel mehr als nur eine Ergänzungsspielerin sein. Und Grossanlässe kann sie: Im Mai 2023 führte sie die Schweizer U17-Nati an der EM bis in den Halbfinal, an der sie in vier Spielen zwei Tore erzielte und drei vorbereitete.

Die fussballverrückte Familie Beney Die brasilianisch-schweizerische Sportfamilie Beney: Papi Nicolas, YB-Supertalent Iman, Mama Cloe, FCB-Shootingstar Roméo und der jüngere Bruder Pablo (v.l.). Bild: zvg Die Beney-Geschwister: FCB-Juwel Roméo (19), YB-Supertalent Iman (18) und ihr jüngerer Bruder Pablo (14). Bild: zvg Die junge Iman Beney konnte im Sommer 2023 auf Anhieb in der Nati überzeugen. Bild: Imago Tragischer Held im Januar 2024: FCB-Shootingstar Romeo Beney kann die Tränen nach seinem ungerechten Platzverweis nicht mehr zurückhalten. Bild: imago Der damalige Assistenztrainer Martin Rueda tröstet den völlig aufgelösten Beney. Bild: Screenshot blue. Romeo Beney feiert am 6. Dezember 2023 gegen Lugano sein erstes Tor in der Super League. Bild: KEYSTONE Papi Nicolas Beney ist im 2001 der Goalie unserer erfolgreichen U-21-Nati mit Reto Zanni, Alex Frei, Stephane Grichting, Johan Berisha, Ludovic Magnin, Nicolas Beney (o. vl), und Daniel Gygax, Roman Friedli, Remo Meyer, Ricardo Cabanas und Stephan Keller, (u. vl.) Bild: KEYSTONE Wil-Goalie Nicolas Beney im März 2004 nach dem Sieg im Cup-Halbfinal beim grossen FC St. Gallen im Espenmoos. Bild: KEYSTONE Die fussballverrückte Familie Beney Die brasilianisch-schweizerische Sportfamilie Beney: Papi Nicolas, YB-Supertalent Iman, Mama Cloe, FCB-Shootingstar Roméo und der jüngere Bruder Pablo (v.l.). Bild: zvg Die Beney-Geschwister: FCB-Juwel Roméo (19), YB-Supertalent Iman (18) und ihr jüngerer Bruder Pablo (14). Bild: zvg Die junge Iman Beney konnte im Sommer 2023 auf Anhieb in der Nati überzeugen. Bild: Imago Tragischer Held im Januar 2024: FCB-Shootingstar Romeo Beney kann die Tränen nach seinem ungerechten Platzverweis nicht mehr zurückhalten. Bild: imago Der damalige Assistenztrainer Martin Rueda tröstet den völlig aufgelösten Beney. Bild: Screenshot blue. Romeo Beney feiert am 6. Dezember 2023 gegen Lugano sein erstes Tor in der Super League. Bild: KEYSTONE Papi Nicolas Beney ist im 2001 der Goalie unserer erfolgreichen U-21-Nati mit Reto Zanni, Alex Frei, Stephane Grichting, Johan Berisha, Ludovic Magnin, Nicolas Beney (o. vl), und Daniel Gygax, Roman Friedli, Remo Meyer, Ricardo Cabanas und Stephan Keller, (u. vl.) Bild: KEYSTONE Wil-Goalie Nicolas Beney im März 2004 nach dem Sieg im Cup-Halbfinal beim grossen FC St. Gallen im Espenmoos. Bild: KEYSTONE

Alter: 20 Smilla Vallotto

✍️ Steckbrief Smilla Vallotto Geburtsdatum: 23. März 2004

Grösse: 1.72

Position: Mittelfeld

Verein: Hammarby IF

Marktwert: 40'000 Euro

Länderspiele: 14 (1)

Mehr anzeigen

Vallotto kommt in Genf zur Welt, wächst aber in Stavanger in Norwegen auf. Im Juli 2021 spielt sie erstmals in der ersten Mannschaft ihres Ausbildungsvereins von Stabæk Fotball. Nach zwei Jahren in der höchsten norwegischen Liga wechselt sie nach Schweden. Sie ist auch DIE Entdeckung im letzten Jahr. Im September debütiert sie im Rahmen der Nations League in der A-Nati und überzeugt mit ihrer Technik und Spielintelligenz. Die ganz grosse Party steigt dann im November 2023 als sie mit Hammarby IF den Meistertitel holt. Für ihr Team ist es der erste seit 1985, das war rund 19 Jahre bevor Vallotto das Licht der Welt erblickte. Auch wenn sie nicht immer Stammspielerin ist, trägt sie entscheidend zum Gewinn der Meisterschaft bei. Im alles entscheidenden Spiel liefert sie nach einem sehenswerten Übersteiger den Assist zum 2:0. Und dieses zweite Tor ist Gold wert, denn am Ende feiert Hammarby den Titel vor IK Häcken nur dank der besseren Tordifferenz (+44 gegenüber +43).

Alter: 17 Sydney Schertenleib

✍️ Steckbrief Sydney Schertenleib Geburtsdatum: 30. Januar 2007

Grösse: 1.78 m

Position: Mittelfeld

Verein: FC Barcelona

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 4 (1)

Mehr anzeigen

Sydney Schertenleib hat emotionale Wochen hinter sich. Im Juni wechselt sie von GC zu Barcelona, wo sie seither im Reserveteam (5 Spiele, 2 Tore) spielt, allerdings mit der 1. Mannschaft an der Seite von Superstars und Weltfussballerinnen wie Alexia Putellas und Aitana Bonmati trainiert. Bei den Profis kam sie zwar noch nicht zum Einsatz, sass allerdings schon vier Mal auf der Bank.

Im Februar 2024 debütiert sie unter Sundhage in der Nati, seither kamen drei weitere Einsätze hinzu. Im Juli steuerte sie in der EM-Quali beim 2:0-Auswärtssieg gegen die Türkei ein Tor bei. Gegen Frankreich kommt die für den Golden-Girl-Award* nominierte Schertenleib zuletzt nicht zum Einsatz, vier Tage zuvor gegen Australien reicht es für einen Teileinsatz. Ob sie an der EM eine (grosse) Rolle spielt, wird auch davon abhängen, wie sie sich bei Barcelona weiterentwickelt. An der U17-EM 2023 spielte sie in allen vier Partien über die volle Distanz.

* Mit dem von der italienischen Zeitung «Tuttosport» 2022 ins Leben gerufenen Golden-Girl-Award werden jährlich die besten Spielerinnen der Welt gekürt. Die Gewinnerinnen werden durch die Stimmen von Fussballjournalisten und Fans ermittelt. Auf der Liste mit den zehn möglichen Gewinnerinnen steht mit Sydney Schertenleib auch eine Schweizerin.

Alter: 17 Noemi Ivelj

✍️ Steckbrief Noemi Ivelj Geburtsdatum: 1. November 2006

Grösse: Keine Angaben

Position: Mittelfeld/Verteidigung

Verein: Grasshopper Club Zürich

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 5 (1)

Mehr anzeigen

Ivelj ist an der U17-EM 2023 ebenfalls unumstrittene Stammspielerin und erzielt auf dem Weg in den Halbfinal den 2:1-Siegtreffer gegen Deutschland. Im September 2023 debütiert sie unter der damaligen Trainerin Inka Grings in der Nati. Unter Nachfolgerin Pia Sundhage hat die GC-Stammspielerin auch schon vier Mal gespielt und gleich im ersten Spiel unter ihrer Leitung als Jokerin ein Tor erzielt. Beim letzten Zusammenzug fehlt sie im Aufgebot der A-Nati und spielt stattdessen zwei Testspiele mit der U19-Nati gegen Nordirland. Beim 1:1 spielt sie über die volle Distanz, drei Tage später eröffnet sie beim 4:0-Sieg in der 13. Minute das Skore. Sie hat gute Chancen auf ein EM-Aufgebot.

Alter: 17 Leela Egli

✍️ Steckbrief Leela Egli Geburtsdatum: 11. Dezember 2006

Grösse: 1.68 m

Position: Angriff

Verein: SC Freiburg

Marktwert: 35'000 Euro

Länderspiele: 1 (0)

Mehr anzeigen

Im Januar 2024 wechselt sie vom FCZ zu Freiburg. Bei den Zürcherinnen schiesst sie in der Vorrunde in zehn Liga-Spielen fünf Tore. Auch ihr Bundesliga-Abenteuer startet vielversprechend: Am 27. Januar trifft sie bei ihrem Debüt gegen Leipzig nach ihrer Einwechslung zum 2:0-Endstand. Bis Ende Saison folgen fünf weitere Teileinsätze (1 Tor). In dieser Saison kommt sie bei den Profis erst auf zwei Teileinsätze (Cup und Liga). Um Spielpraxis zu erhalten, läuft die U17-Halbfinalistin von 2023 im Oktober zuletzt zwei Mal in der 2. Mannschaft (2. Bundesliga) auf, bleibt aber auch dort torlos. Anstatt in der A-Nati wird sie deshalb zuletzt in der U19 parkiert. Zwar erzielt Egli auch dort keinen Treffer, darf aber gleich zwei Mal über 90 Minuten spielen, was im Verein letztmals am 26. November 2023 der Fall war – damals noch im FCZ-Dress.

Alter: 21 Alayah Pilgrim

✍️ Steckbrief Alayah Pilgrim Geburtsdatum: 29. April 2003

Grösse: 1,71

Position: Angriff

Verein: AS Roma

Marktwert: 50'000 Euro

Länderspiele: 9 (3)

Mehr anzeigen

Im Januar 2024 wechselt Pilgrim vom FC Zürich zur AS Roma und wird dort mit einem Vertrag bis Sommer 2027 ausgestattet. In ihrer ersten Halbsaison kommt sie wettbewerbsübergreifend zu 14 Einsätzen, in denen sie zwei Tore erzielt und mit den Römerinnen das Double aus Meisterschaft und Cup gewinnt. Den Auftakt in die aktuelle Saison verpasst sie aufgrund eines Knorpelschadens im Knie. Am 5. Oktober gibt sie das langersehnte Comeback. In vier Spielen liefert die pfeilschnelle und trickreiche Offensivspielerin zwei Assists, je einen in Liga und Champions League.

Ins Nati-Camp ist Pilgrim nach Absprache der medizinischen Abteilungen der Nati und des Vereins nicht eingerückt, eine Vorsichtsmassnahme nach der langen Verletzungspause. Zwar hat Pilgrim erst neun Länderspiele auf dem Buckel (3 Tore), dennoch scheint kein Weg an ihr vorbeizuführen, wenn sie gesund ist. Zwar fehlt ihr vor dem gegnerischen Tor ab und zu noch der Killerinstinkt, aber sie ist ein steter Gefahrenherd und kommt in jedem Spiel zu ihren Chancen.

Alter: 21 Riola Xhemaili

✍️ Steckbrief Riola Xhemaili Geburtsdatum: 5. März 2003

Grösse: 1,72

Position: Mittelfeld

Verein: PSV Eindhoven

Marktwert: 45'000 Euro

Länderspiele: 28 (5 Tore)

Mehr anzeigen

Im Februar 2019 bestreitet Riola Xhemaili im Alter von 15 Jahren für den FC Basel ihr erstes Spiel in der höchsten Schweizer Liga. Anderthalb Jahre später debütiert sie in der A-Nati und gilt als das grösste Talent im Schweizer Fussball. An der EM 2022 wird sie nur im letzten Gruppenspiel eingewechselt, was Wellen schlägt. Denn eigentlich ist sie zu diesem Zeitpunkt bereits Stammspielerin. Noch viel grösser ist der Aufschrei, als sie ein Jahr später von Inka Grings nicht für die WM aufgeboten wird.

Die Deutsche sagt damals: «Riola ist eine junge Spielerin mit riesigem Potenzial. Aber sie hat einfach eine extrem schwierige Saison hinter sich mit ganz, ganz, ganz, ganz wenig Spielzeiten.» Es kann nicht der einzige Grund gewesen sein, denn Xhemaili kommt in jener Saison bei Freiburg und in der Nati auf 28 Einsätze (14 von Beginn, 14 als Jokerin) und sammelt damit mehr Spielpraxis als manch eine für die WM aufgebotene Spielerin.

Schon vor der WM unterschreibt sie bei Wolfsburg, einer der besten Adressen im Fussball. Bei den Wölfen kommt sie aber kaum zum Einsatz und so spielt sie seit diesem Sommer bei PSV Eindhoven. Dort scheint sie wieder aufzublühen. In vier Spielen hat sie zwei Assists geliefert und ein Tor erzielt. Unter Sundhage kommt sie auf bislang vier Länderspieleinsätze, zuletzt wird sie aber nicht aufgeboten. Findet Xhemaili im Verein zu alter Stärke zurück, so könnte sie für die Nati noch Gold wert sein.

Alter: 21 Alena Bienz

Steckbrief Alena Bienz Geburtsdatum: 5. März 2003

Grösse: 1.63 m

Position: Mittelfeld

Verein: 1. FC Köln

Marktwert: 20'000 €

Länderspiele: 3 (0 Tore)

Mehr anzeigen

Die Ex-Luzernerin Alena Bienz steht in ihrer dritten Saison bei Köln. Inzwischen ist sie Stammspielerin und kann sich über mangelnde Einsatzzeiten nicht beklagen. Dennoch ist es gerade schwierig für sie, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Denn Köln ist im Pokal bereits ausgeschieden und hat in der Liga nach sieben Runden erst zwei Punkte auf dem Konto. Im Februar debütiert sie unter Sundhage in der Nati und wird danach auch in der EM-Quali zwei Mal eingewechselt. Für die Länderspiele gegen Australien und Frankreich wird sie zuletzt nicht aufgeboten. Sie darf sich Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme machen, wird es aufgrund der grossen Konkurrenz aber schwer haben.

Alter: 21 Aurélie Csillag

Steckbrief Aurélie Csillag Geburtsdatum: 24. Januar 2003

Grösse: 1.72 m

Position: Angriff

Verein: FC Basel

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 5 (0 Tore)

Mehr anzeigen

Die Offensivspielerin wechselt im Februar 2023 mit dem Leistungsausweis von 20 Toren in 59 Pflichtspielen von GC zum FCB. In Basel avanciert sie schnell zur Stammspielerin. Für den FCB steht sie bislang 37 Mal auf dem Platz und bucht fünf Assists und 12 Tore, eines davon in dieser Saison, die für sie aufgrund einer Verletzung erst am 5. Spieltag beginnt. In ihre Zeit bei Rotblau fällt auch ihr Debüt für die Schweizer Nati im April 2023, für welche die 21-Jährige inzwischen fünf Partien bestritten hat. Drei ihrer fünf bisherigen Länderspiele bestreitet Csillag unter Sundhage. Beim letzten Zusammenzug wird sie nicht berücksichtigt. Liefert sie beim FCB ab, so ist an der EM aber mit ihr zu rechnen.

Dieses Trio hofft auf ein Aufgebot

Alter: 18 Lia Kamber

Steckbrief Lia Kamber Geburtsdatum: 30. Januar 2006

Grösse: Keine Angabe

Position: Mittelfeld

Verein: FC Luzern

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 2

Mehr anzeigen

Ihr Nati-Debüt gibt die Spielerin des schlecht in die Saison gestarteten FC Luzern im Februar unter Pia Sundhage. In dieser Saison steht Kamber im Verein in acht von neun Spielen in der Startelf und wird einmal zur Pause eingewechselt. Jüngst spielte sie aber wieder in der U19-Nati. Die EM im kommenden Sommer kommt für sie möglicherweise noch zu früh. Viel Potenzial bringt sie aber allemal mit.

Alter: 20 Noemi Benz

Steckbrief Noemi Benz Geburtsdatum: 31. Januar 2004

Grösse: 1,75 m

Position: Tor

Verein: FC Zürich Frauen

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 0

Mehr anzeigen

Noemi Benz ist seit Sommer 2023 Stammtorhüterin bei den FCZ-Frauen. Fünf Mal sass sie bislang bei der Nati auf der Ersatzbank. Bleiben Elvira Herzog, Livia Peng und Nadine Böhi gesund, so wird sie im besten Fall als Nummer 3 oder 4 zur EM fahren.

Alter: 20 Nadine Böhi

Steckbrief Geburtsdatum: 21. November 2003

Grösse: 1,80 m

Position: Tor

Verein: FC St. Gallen

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 0

Mehr anzeigen

Nadine Böhi steht beim FC St.Gallen zwischen den Pfosten und ist aktuell die Nummer 3 im Schweizer Tor, auch wenn das so offiziell nie kommuniziert wurde. In den letzten acht Partien sitzt sie bei der Nati auf der Bank, so auch in den Spielen gegen Australien und Frankreich. Was die Körpergrösse angeht, überragt sie mit ihren 1.80 Metern sämtliche Teamkolleginnen, was als Torhüterin durchaus von Vorteil sein kann. Bringt sie ihre Leistungen weiter auf den Platz und macht noch einen Schritt nach vorne, so dürfte sie noch eine grosse Zukunft vor sich haben.

