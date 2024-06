«Ein Aus gegen Dänemark würde Fussball-Deutschland um Jahre zurückwerfen» Im Fussball-Talk Heimspiel bei der Nati zeigt sich Matthias Brügelmann, Chefredaktor Sport-Bild, vor dem Achtelfinal gegen Dänemark zuversichtlich. Doch was, wenn Deutschland scheitert? 28.06.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Matthias Brügelmann, Chefredaktor der Sport-Bild, ist mit der bisherigen Europameisterschaft durch und durch zufrieden.

Der 52-Jährige ist zuversichtlich, dass Deutschland den Achtelfinal gegen Dänemark gewinnt.

Sollte es aber eine Niederlage absetzen, wäre dies für Fussball-Deutschland ein herber Rückschlag.

Der Achtelfinal zwischen Deutschland und Dänemark wird am Samstag um 21.00 Uhr angepfiffen. Mehr anzeigen

Matthias Brügelmann, Chefredaktor Sport-Bild, will im Fussball-Talk Heimspiel bei der Nati vor dem Achtelfinal gegen Dänemark (Samstag, 21.00 Uhr) noch nichts von einem Sommermärchen wissen, auch wenn bislang alles nach Plan läuft. «Also ich denke, grundsätzlich erleben wir wieder ein grossartiges Turnier. Wir haben den höchsten Zuschauerschnitt bei einer Europameisterschaft seit der Europameisterschaft 1988 in Deutschland. Ich glaube wirklich, dass es in Europa kein anderes Land gibt, das in der Lage ist, so vielen Menschen aus verschiedenen Ländern die Möglichkeit zu geben, an so einem Ereignis teilzunehmen.»

«Typisch deutsches Selbstverständnis bei Turnieren» sei das, meint Brügelmann darauf angesprochen, dass die Medien in Deutschland ihren Gegnern bislang wenig Beachtung schenken. «Ich glaube, der erste Gegner, mit dem die Menschen sich hier in Deutschland wirklich richtig beschäftigen werden und der dann auch bei uns medial eine grössere Rolle spielen würde, wäre tatsächlich Spanien.» Doch dafür muss erst mal die Hürde Dänemark übersprungen werden.

Doch was ist, wenn es wie bei den letzten drei Grossanlässen eine Enttäuschung absetzt? «Ein Aus gegen Dänemark würde Fussball-Deutschland um Jahre zurückwerfen», ist sich Brügelmann sicher. «Wir würden wieder Grundsatzdiskussionen führen, die wir echt satthaben, nach den letzten sechs Jahren. Tat ja auch mal gut, sich kritisch zu beschäftigen nach all den Erfolgen, aber darauf wäre der deutsche Fussball auch nicht vorbereitet, auch was eine mögliche Diskussion dann um Julian Nagelsmann betrifft. Das ist alles nicht vorgesehen», so Brügelmann, der sich lieber nicht mehr weiter mit diesem Gedanken auseinandersetzen möchte. Die Devise ist klar: Verlieren verboten!