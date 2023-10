Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Italien gewinnt in wichtigen Spielen gegen England immer. Am Dienstag in der EM-Quali braucht es das auch. Aber die Three Lions haben ganz andere Pläne.

live UEFA EURO 2024 Qualifikation: England - Italien Di 17.10. 20:10 - 23:05 ∙ SRF zwei ∙ 175 Min Mit tv.blue.ch anschauen tv.blue.ch