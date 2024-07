Fabian Schär freut sich über den Viertelfinal-Einzug der Schweizer Nati. imago

Vom Ergänzungsspieler zum Nati-Helden: Wie Fabian Schär sich in die erste Elf zurückkämpfte und das Team mit ihm in der Startelf sieben Mal nicht verlor. Und warum es in Deutschland das beste Turnier seiner Karriere ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabian Schär spielt an der EM 2024 sein fünftes grosses Turnier.

Der Innenverteidiger sagt bei blue Sport: «Es ist das geilste Turnier bisher, jedes Spiel mit so vielen Schweizer Fans ist einfach unglaublich.»

Während Schär in der Nati zu Beginn der Yakin-Ära oft die Bank drückte, ist er an der EM gesetzt. Er hält fest: «Nun ist alles, was war, scheissegal.» Mehr anzeigen

Es ist nicht so, dass es für Fabian Schär (32) unter Murat Yakin immer gut lief. Lange setzte der Nati-Trainer in der Verteidigung lieber auf Nico Elvedi (27) statt auf den Newcastle-Spieler. Doch als Yakin das System auf eine Dreier-Kette umstellte, war Schär auf rechts schnell gesetzt.

Die Resultate seither: Drei Zu-Null-Spiele in der Vorbereitung – 0:0 in Dänemark, 1:0 in Irland, 4:0 gegen Estland. Nun vier Spiele an der EM ohne Niederlage: 3:1 gegen Ungarn, 1:1 gegen Schottland, 1:1 gegen Deutschland, 2:0 gegen Italien.

Das fünfte grosse Turnier für Schär

Während Nico Elvedi hartes Brot kaut, ist Schär zum Abwehr-Helden neben Abwehrchef Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez avanciert. Der Ostschweizer sagt zu blue Sport: «Es geht nicht nur um uns drei. Die ganze Mannschaft verteidigt solidarisch und laufintensiv, wir versuchen viel schon vorne zu unterbinden. Es harmoniert gut.»

Der gebrochenen Nase, die er sich gegen Schottland zuzog, gehts dabei gut. So gut, dass er ohne Maske auflaufen kann. Schär geniesst das Turnier in vollen Zügen. Es ist nach der WM 2014 in Brasilien, der EM 2016 in Frankreich, der WM 2018 in Russland, der EM 2021 und der WM 2022 in Katar bereits sein fünftes grosses Turnier. «Es ist das geilste Turnier bisher, jedes Spiel mit so vielen Schweizer Fans ist einfach unglaublich. Es ist auch besonders, dass viele aus meinem Umfeld und meiner Familie vor Ort sein können. Es ist schön, mit ihnen solche Momente zu erleben.»

«Nun ist alles, was war, scheissegal»

Dabei stand Schärs Rolle durchaus auf der Kippe. Es gab eine Zeit, da war Yakin unzufrieden mit Schärs Leistungen und Schär unzufrieden mit seiner Situation. Es kommt zum Gespräch in London zwischen den beiden. Schär: «Ich glaubte immer an mein Spiel und meine Stärken, aber ich hatte auch schwächere Phasen in der Nati. Das Gespräch war wichtig, schön und ehrlich. Und nun ist alles, was war, scheissegal.»

Am Samstag kommts in Düsseldorf zum Knüller gegen England (18 Uhr). Schär wird, so sagt er, trotz der langen Saison in England mit Champions League mental und körperlich bereit sein: «An so einem Turnier ist die Müdigkeit egal. Wichtig ist der Wille, weiterzukommen. Und die Spieler geben sich untereinander viel Kraft.»