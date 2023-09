Autorin Shqipe Sylejmani: «Xherdan und Granit sind im Kosovo Nationalhelden» Das EM-Quali-Spiel Kosovo gegen die Schweiz steht vor der Tür. Shqipe Sylejmani, Autorin und Journalistin, erzählt im Interview mit blue Sport, welchen Stellenwert die Schweizer Nationalmannschaft im Kosovo hat und was sie von der Partie erwartet. 08.09.2023

Das EM-Quali-Spiel Kosovo gegen die Schweiz steht vor der Tür. Shqipe Sylejmani, Autorin und Journalistin, erzählt im Interview mit blue Sport, welchen Stellenwert die Schweizer Nationalmannschaft im Kosovo hat und was sie von der Partie erwartet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz spielt am Samstag in der EM-Quali in Pristina gegen Kosovo.

Shqipe Sylejmani erklärt, weshalb die Partie im Kosovo das Highlight des Jahres ist und verrät, dass Shaqiri und Xhaka in dem Land als Nationalhelden angesehen werden.

Die Journalistin und Autorin spricht von einer grossen Schweizer Fan-Community im Kosovo, glaubt aber dennoch, dass es eine hitzige Partie geben könnte. Mehr anzeigen

«Es ist das Highlight des Jahres», ist sich Shqipe Sylejmani sicher. Für die Autorin und Journalistin ist klar: Bei der Partie am Samstag zwischen der Schweiz und Kosovo geht es um weit mehr als Fussball. «So ein grandioses Ereignis im Land zu haben und endlich auch einmal Gastgeber für die Schweiz sein zu dürfen, das ist ein enormes Highlight. Weil man ja sonst eher die andere Seite davon kennt.»

Einen grossen Faktor spielen dabei Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka. «Wenn wir von Xherdan und Granit sprechen, dann ist das im Kosovo so, als würde man von Nationalhelden sprechen. Sie haben einen Status, wie selten jemand in diesem Land und haben so viel für den Kosovo erreicht – obwohl sie für die Schweiz gespielt haben – dass man diese beiden Namen dort sofort mit etwas Weltbewegendem assoziiert», erklärt Sylejmani.

«Ein Traum wird wahr» – Shaqiri freut sich auf das Spiel im Kosovo Am Samstag spielt die Schweizer Nati in der EM-Quali auswärts gegen Kosovo. Für Xherdan Shaqiri und einige seiner Teamkollegen ist es ein ganz besonderes Spiel, haben sie doch selbst Wurzeln im Kosovo. Die Vorfreude beim Edeltechniker ist gross. 07.09.2023

«Als würde ein Stück des albanischen Volkes in der Nati spielen»

Allgemein herrsche im Kosovo ein enormer Stolz, wenn es um die beiden Stützpfeiler der Schweizer Nationalmannschaft geht. «Sie bringen so viel von dieser Leidenschaft, dieser Passion und diesem Kampfgeist, der in unserer Kultur herrscht, mit in die Nationalmannschaft – es ist, als würde ein Stück des ganzen albanischen Volkes in der Schweizer Nationalmannschaft mitspielen.»

Die Menschen im Kosovo würden sich generell sehr mit der Schweizer Nationalmannschaft identifizieren, verrät Sylejmani. «Auch wenn sie vielleicht noch nie in der Schweiz waren, ist es für die Menschen im Kosovo eine Herzensangelegenheit, dass sie für diese Mannschaft mitfiebern. Die Schweiz hat eine riesige Fan-Community im Kosovo, die sie seelisch und geistig sehr bestärkt.»

Dass diese Community beim Quali-Spiel zwischen der Schweiz und Kosovo aber das Heimteam unterstützt, ist klar. Dabei könnte es durchaus auch heiss zu und hergehen, prophezeit Sylejmani. «Es wird schon gewisse Provokationen geben, so wie es in unserer Kultur Gang und Gäbe ist. Wir werden sicher den einen oder anderen Spruch fallen lassen. Aber nach dem Spiel wird es eine riesige Party geben. Alle, die in Pristina sind, können sich auf etwas freuen.»