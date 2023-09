Für Reif sind weder Klopp noch Nagelsmann die idealen Deutschland-Trainer

Marcel Reif: «Hansi Flicks Entlassung war alternativlos» blue Sport Experte Marcel Reif spricht über die Entlassung von Hansi Flick als Bundestrainer und dessen mögliche Nachfolger. 11.09.2023

Hansi Flick ist weg. Ein Trio um Rudi Völler übernimmt zumindest laut aktueller Planung für ein Spiel. Und dann? Die Traumlösung für die Nachfolge ist die unwahrscheinlichste. Auch aus Sicht von Marcel Reif.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hansi Flick wurde nach dem jüngsten 1:4-Debakel von Deutschland gegen Japan entlassen.

Der DFB ist jetzt mit der Nachfolgersuche beschäftigt.

Marcel Reif spricht über die Chancen der Kandidaten und verrät dabei auch, wer seine Wunschlösung wäre.

Wer wird Nachfolger von Hansi Flick? Die Zeit drängt neun Monate vor der Heim-Europameisterschaft. 19 Jahre nach seinem Rücktritt wachte zunächst mal Rudi Völler am Montagmorgen wieder als Teamchef der Fussball-Nationalmannschaft auf.

Wie im Jahr 2000 springt der 63-Jährige in höchster DFB-Not ein – dieses Mal, weil es mit Flick als Bundestrainer nach dem 1:4 gegen Japan nicht mehr weitergehen konnte. Und dieses Mal soll nach einem Völler-Spiel Schluss sein. Doch wer könnte nach dem Kräftemessen gegen Vize-Weltmeister Frankreich an diesem Dienstag in Dortmund übernehmen? blue Sport Experte Marcel Reif sieht in der aktuellen Situation zumindest auch die Chance für einen Neuanfang. Jedoch mit einer gewissen Skepsis bezüglich der verfügbaren Optionen. Das sind seine Einschätzungen.

Jürgen Klopp

Für viele Fans ist er die beste Lösung – doch vermutlich auch die unwahrscheinlichste. Klopp wäre es zuzutrauen, mit seiner positiven Art die dringend benötigte Euphorie für die Heim-EM zu erzeugen. Aber er steht beim englischen Spitzenclub FC Liverpool unter Vertrag. Und da steht aktuell viel Arbeit an. Reif: «Klopp wäre natürlich die Traumlösung. Aber Liverpool steht gerade vor einem Umbruch. Er wird diesen Klub nicht mitten in diesem Umbauprozess verlassen. Also das Thema ist hoffnungslos.»

Louis van Gaal

Eher Aussenseiter-Chancen werden Louis van Gaal eingeräumt. Zurecht, wie auch Reif findet: «Ein Ausländer in Deutschland? Also Louis van Gaal hätte sicher das Kreuz und die Statur, um den jungen Herrn mal wieder Dampf zu machen. Aber ich glaube nicht, dass der DFB so flexibel ist und eine solche Lösung akzeptiert. Das hätte zwar einen gewissen Charme, aber das wäre revolutionär für den deutschen Fussballbund und das traue ich ihnen nicht zu.»

Matthias Sammer

Zuletzt hatte der Europameister von 1996 und frühere DFB-Sportdirektor die Entwicklungen im deutschen Fussball scharf kritisiert. Ob er die Herausforderung als Bundestrainer annehmen würde, um zumindest den Zustand der Nationalmannschaft aktiv zu verbessern, ist fraglich. Aus Sicht von Marcel Reif aber wohl die beste Lösung, um rechtzeitig vor der Euro noch die Kurve zu kriegen. «Ich kenne seinen Gesundheitszustand nicht. Er hatte schwere Probleme, die er wohl überwunden hat.» Falls sich Sammer wirklich gesund und bereit fühle, wäre er der perfekte Kandidat für Reif.

Julian Nagelsmann

Die Qualitäten für das höchste Traineramt im deutschen Fussball werden dem 36-Jährigen zugesprochen. Aber hat er auch die Motivation dafür? Nach seinem wenig ruhmreichen Abgang beim FC Bayern München hat sein Image als Ausnahmetrainer gelitten. Reif: «Es wird wohl auf ihn hinauslaufen, weil es einfach zu wenig Alternativen gibt. Für mich ist er allerdings zu jung. (...) Ich finde er müsste erst mal noch einen anderen Klub übernehme und da Erfolge nachweisen können.»

Stephan Kuntz

Nach dem jüngsten 1:1 gegen Armenien muss Kuntz stark um seinen Job als Nationaltrainer der Türkei bangen. Das könnte für den DFB hilfreich sein. Dass es dann aber tatsächlich so schnell geht, bezweifelt Reif. Wenn er nicht tatsächlich entlassen würde, wäre er zu anständig, den Bettel in der Türkei einfach hinzuschmeissen. Eine gute Lösung wäre er aber auf jeden Fall, nicht zuletzt weil er auch einfach «ein prima Kerl ist». Die Erfolge mit der U21 sprechen auch klar für ihn.