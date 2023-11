Geplatze Nati-Party Pünktlich auf den Schlusspfiff wurden Pizzas vor die Nati-Garderobe geliefert … Bild: blue News … doch der späte Ausgleichstreffer machte der Party einen Strich durch die Rechnung und die Pizzas wurden wieder abtransportiert. Bild: blue News Geplatze Nati-Party Pünktlich auf den Schlusspfiff wurden Pizzas vor die Nati-Garderobe geliefert … Bild: blue News … doch der späte Ausgleichstreffer machte der Party einen Strich durch die Rechnung und die Pizzas wurden wieder abtransportiert. Bild: blue News

Nur wenige Minuten fehlten der Schweiz gegen Israel zur vorzeitigen Qualifikation für die Europameisterschaft. Dann entgleitet der Nati das EM-Ticket doch noch – und damit auch die Pizza-Party?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz spielt gegen Israel 1:1 und verpasst es, sich frühzeitig die Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland zu sichern.

Die Nati kassiert in der 87. Minute den Gegentreffer. Zu diesem Zeitpunkt war die Bestellung beim Pizzaiolo bereits getätigt. Ehe die Pizzen ihren Weg in die Nati-Garderobe fanden, wurden sie den Israeli ausgehändigt. Mehr anzeigen

Mit einem Sieg gegen Israel hätte sich die Schweizer Nati das Ticket für die EM 2024 in Deutschland gelöst. Hätte ... Die Schweiz spielt unentschieden und muss sich vorerst auf die Qualifikation gedulden.

Lange Zeit sah es in der schmucken Pancho Arena in Felcsut gut aus für die Schweizer Nati. Ruben Vargas köpfte seine Kollegen in der 36. Minute in Front. Die Schweiz dominiert Israel und hält die Zügel fest in den Händen.

Nach dem Seitenwechsel gibt Israel den Takt an. Von einer Nati, wie sie in Halbzeit eins zu sehen war, ist keine Spur mehr übrig. Nichtsdestotrotz steht es kurz vor dem Schlusspfiff noch 1:0 für die Schweiz. Gleichbedeutend mit der Qualifikation für die EM 2024.

Pizzas vor der Nati-Garderobe

Doch dann haut Shon Weissman in der 87. Minute die Kugel in die Maschen und macht die Schweizer EM-Party zunichte. Die Pizzas waren zu diesem Zeitpunkt offenbar bereits bestellt.

Nach dem Schlusspfiff stehen plötzlich zwei grosse Wärmeboxen voll mit Pizzen vor der Nati-Garderobe. Der Nati ist nach dem Unentschieden aber nicht nach Feiern zumute, die Spieler sind enttäuscht und schreiten gesenkten Hauptes in die Katakomben.

Ob die Pizza-Lieferung tatsächlich für die Nati bestimmt war, ist unklar. Denn im Anschluss landet die italienische Spezialität bei den Israeli. Israel-Offizielle laufen mit den Pizzen umher und verteilen einige Stücke an die Journalisten ihres Landes.

Die Nati hat die Quali in den eigenen Händen

Damit die Schweizer Nati auch noch in den Genuss einer Pizza-Party kommt, braucht sie aus den letzten zwei Spielen einen Sieg für die EM-Qualifikation. Am kommenden Samstag trifft die Schweiz auf den Kosovo. Drei Tage später steht das Spiel in Rumänien auf dem Programm.