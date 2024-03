Pech für Manuel Neuer: Der Bayern-Goalie zog sich einen Muskelfaserriss zu und verpasst seine Rückkehr ins deutsche Nationalteam. Keystone

Manuel Neuers Comeback in der deutschen Nationalmannschaft muss warten. Der Goalie von Bayern München fällt nach einer Verletzung im Training aus.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Manuel Neuer zog sich beim Training einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu.

Die Deutsche Nationalmannschaft teilt mit, dass der Bayern-Goalie bereits abgereist ist.

Somit wird Neuer Julian Nagelsmann für die kommenden Teststpiele gegen Frankreich und die Niederlande nicht zur Verfügung stehen. Mehr anzeigen

Ein Muskelfaserriss im linken Oberschenkel verhindert den Einsatz von Manuel Neuer in den EM-Testspielen am Samstag gegen Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande. Das teilte der deutsche Verband mit. Der 37-Jährige reiste bereits aus dem Teamhotel ab.

Nach der enttäuschenden WM zog sich Neuer im Winter 2022 beim Skifahren einen Beinbruch zu und fiel fast ein ganzes Jahr aus. Nach seiner Rückkehr ins Bayern-Tor im Oktober hätte er nun sein Comeback im Nationalteam geben sollen.

Ungewiss ist, wie lange er pausieren muss. Neuer dürfte den Bayern aber über die Länderspielpause hinaus nicht zur Verfügung stehen. Die nächste Partie ist am 30. März in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Am 9. April findet das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Arsenal in London statt.

ℹ️ Manuel Neuer ist wegen eines Muskelfaserrisses im linken Adduktor vorzeitig abgereist und fällt für die beiden anstehenden Länderspiele aus. Die Verletzung hatte er sich am Vormittag im Training zugezogen.



Gute Besserung, Manu! 🖤❤️💛#dfbteam 📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/o5Whv1xufK — DFB-Team (@DFB_Team) March 20, 2024

SDA/lih