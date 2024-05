Granit Xhaka ist am frühen Freitagnachmittag im Teamhotel der Schweizer Nationalmannschaft eingetroffen. Bild: Keystone

Am Freitag rückten unter anderen Manuel Akanji, Yann Sommer und Granit Xhaka ins Trainingscamp der Schweizer Nationalmannschaft ein.

SDA

Neben den «Meistern» Akanji (mit Manchester City in England), Sommer (mit Inter Mailand in Italien) und Xhaka (mit Leverkusen in Deutschland) trafen kurz nach Mittag auch die weiteren der am Freitag erwarteten Nationalspieler im Teamhotel in Abtwil ein, nämlich Michel Aebischer, Remo Freuler, Dan Ndoye (alle Bologna), Ricardo Rodriguez (Torino) und Yvon Mvogo (Lorient).

Weitere sechs Spieler werden am Montag im Kreis der Nationalmannschaft erwartet. Gregor Kobel tritt am Samstagabend mit Dortmund im Final der Champions League gegen Real Madrid an, die Luganesi Uran Bislimi, Renato Steffen und Albian Hajdari stehen am Sonntag im Schweizer Cupfinal, Andi Zeqiri spielt ebenfalls am Sonntag mit Genk noch um einen Europacup-Platz, und Noah Okafor hat mit Milan ein Testspiel in Australien bestritten.

Tami: «Wir dürfen die Gruppe nicht unterschätzen» Nati-Direktor Pierluigi Tami warnt davor, die Gruppe mit Deutschland, Ungarn und Schottland zu unterschätzen. Das erste Ziel sei es, die Gruppenphase zu überstehen. 28.05.2024

Mehr Videos aus dem Ressort

Gregor Kobel: Vom Züri-Knirps zum BVB-Riesen Dortmunds Torhüter Gregor Kobel erreicht mit dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid einen Karrierehöhepunkt. Mit blue Sport spricht der 26-Jährige über seinen Werdegang und seine Ziele. Auch Weggefährten und Ex-Trainer kommen zu Wort. 23.05.2024

Das sagt Nati-Direktor Tami zur Trainer-Situation 28.05.2024

obe, sda