Flow-Tea

Also mit dem «Fussball» kann ich mich schon lange nicht mehr anfreunden. Im «Fuss»ball» kann manTore schiessen mit dem «Kopf»ball», mit dem «Knie»ball», mit dem «Oberkörper»ball». Wenn es aber um «Händs» geht, geht es plötzlich wieder nicht nur um die «Hände», sondern auch um den «Unterarm» oder «Oberarm». Also, wie heisst jetzt die Sportart «Fussball» oder «was». Im Handball und Basketball werden die Tore / Punkte mit «der Hand» erzielt und mit keinem anderen «Körperteil». Zudem ist der «Fussball» so kommerziert das sich die Balken biegen. Mit den exorbitanten Gehälter der Stars und der FIFA ist es einfach nur eine Organisation, die «Geld» scheffelt, für die eh schon genug haben, aber ganz sicher nicht für die «Fans». Meiner Meinung nach müsste jeder Klub, die Einsätze der Polizei bei jedem Spiel, selber bezahlen anstatt mit meinen Steuergeldern. Meiner Meinung nach könnte man den «Fussball» ab schaffen oder die Regeln so ändern, dass ein Tor nur zählt, wenn es mit dem «Fuss» erzielt wird. Ganz einfach, ein Tor kann nur mit der «Fuss» erzielt werden. Es wird ja «Fussball» gespielt.