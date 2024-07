Olmo, Kane – oder gleich Sechs? Torjäger der EM gesucht - Gallery Wird er der neue EM-Torschützenkönig? Englands Harry Kane von Bayern München. Bild: dpa Auch Dani Olmo von RB Leipzig kann der neue Torschützenkönig werden. Bild: dpa Olmo, Kane – oder gleich Sechs? Torjäger der EM gesucht - Gallery Wird er der neue EM-Torschützenkönig? Englands Harry Kane von Bayern München. Bild: dpa Auch Dani Olmo von RB Leipzig kann der neue Torschützenkönig werden. Bild: dpa

Wer wird Torschützenkönig der Fussball-EM? Sechs Spieler liegen in der Wertung aktuell vorn, aber nur zwei von ihnen können auch am Sonntag im Finale noch treffen. Beide spielen in der Bundesliga.

dpa

Der Rekord gilt seit der Fussball-Europameisterschaft 2012: Damals teilten sich gleich sechs Spieler mit je drei Treffern den Titel des EM-Torschützenkönigs. Das gleiche Phänomen kann sich nun bei dieser EM, die mit dem Endspiel zwischen Spanien und England am Sonntag in Berlin (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) endet, wiederholen.

Die Ausgangslage

Cody Gakpo (Niederlande), Harry Kane (England), Georges Mikautadze (Georgien), Jamal Musiala (Deutschland), Dani Olmo (Spanien) und Ivan Schranz (Slowakei): Diese sechs Profis liegen im Rennen um den «Golden Boot», die Auszeichnung für den besten EM-Torschützen, aktuell vorn. Die UEFA bestätigte auf Nachfrage: Die Anzahl der erzielten Tore ist das einzige Kriterium, das zählt. Es wird bei dieser EM also eher sechs oder noch mehr Torschützenkönige geben, als dass Torvorlagen oder Einsatzminuten in der Wertung berücksichtigt werden.

Die Favoriten

Die Bundesliga-Profis Harry Kane (Bayern München) und Dani Olmo (RB Leipzig) sind die beiden einzigen Spieler aus dem Kreis der sechs Führenden, die im Endspiel am Sonntag noch treffen können. Der Spanier Olmo führt auch die inoffizielle Scorer-Liste dieser EM an, weil er neben seinen drei Toren auch noch zwei Treffer vorbereitet hat. Zwei weitere Finalisten haben mit je zwei Turniertoren aber auch noch gute Chancen: Englands Jude Bellingham und der Spanier Fabian Ruiz.

Dani Olmo

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler steht vor den bislang wichtigsten Tagen seiner Karriere. Zum ersten Mal ist er im Finale eines grossen Turniers. Und noch bis zum 20. Juli ist eine Ausstiegsklausel gültig, die es einem grossen Club erlaubt, ihn für 60 Millionen Euro aus seinem Vertrag mit RB Leipzig herauszukaufen. Torschützenkönig dieser EM zu werden, interessiert Olmo da nur am Rande: «Es ist mir egal, ob ich das Tor schiesse oder Unai Simón (Torwart), solange wir das Spiel gewinnen.»

Harry Kane

Englands Kapitän hat noch keinen bedeutenden Titel in seiner Karriere gewonnen – dafür umso mehr individuelle Auszeichnungen. In seiner ersten Saison für Bayern München wurde der 30-Jährige gleich Torschützenkönig der Bundesliga. Bei der WM 2018 in Russland schoss er ebenfalls die meisten Tore (6). Jetzt soll endlich auch ein grosser Pokal dazukommen. «Es wird unglaublich schwer. Aber wir haben nur noch ein Spiel, um Geschichte zu schreiben», sagte Kane vor dem Finale.

Die Historie

Mit 14 Treffern führt Cristiano Ronaldo (39) die ewige Torschützenliste aller EM-Turniere mit grossem Vorsprung an. Der 39-jährige Portugiese nahm an sechs Europameisterschaften teil und gehörte 2021 (5 Tore) und 2012 (3 Tore) jeweils zu den besten Torschützen eines Turniers. Den Rekord für die meisten Tore bei nur einer EM hält ähnlich unangefochten der Franzose Michel Platini: 1984 traf er neunmal in nur fünf Spielen.

dpa