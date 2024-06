Mbappé beleidigt Spielverderber Lewandowski aufs Übelste

Robert Lewandowski trifft Kylian Mbappé im Gesicht. imago

Robert Lewandowski ärgert die Franzosen mit seinem frechen Penaltytor, das die Équipe Tricolore vom Leaderthron der Gruppe D stösst. Kylian Mbappé ist aber wegen einer anderen Szene stinksauer auf den Polen-Star.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen EM-Mitfavorit Frankreich kann auch im letzten Gruppenspiel nicht restlos überzeugen und spielt gegen Polen nur 1:1. Damit schliessen die Franzosen die Hammergruppe B auf Platz 2 ab.

Für Wirbel sorgt Robert Lewandowski mit seinem verzögerten Anlauf vor dem Penaltytreffer zum 1:1.

Kylian Mbappé ärgert sich auch wegen eines Schlages ins Gesicht über Lewandowski. Die TV-Kameras fangen die wüste Beleidigung des Maskenmannes ein. Mehr anzeigen

Frankreich hat gegen Polen lange alles im Griff, erspielt sich Chance um Chance und als Kylian Mbappé die Franzosen in der 56. Minute per Penalty erlöst, scheint die Sache endgültig gegessen. Doch falsch gedacht: In der 79. Minute bekommen auch die Polen einen Penalty zugesprochen, nachdem Dayot Upamecano im Strafraum zu ungestüm zu Werke ging.

Robert Lewandowski läuft an, stoppt vor dem Schuss immer wieder ab – und scheitert schliesslich an Frankreich-Goalie Mike Maignan. Doch weil der Keeper seine Linie zu früh verlassen hat, wird der Penalty wiederholt. Das gleiche Spiel nochmals, doch diesmal zappelt der Ball im Netz.

Lewandowski trifft im zweiten Penalty-Anlauf 25.06.2024

Das Netz reagiert verärgert auf Lewandowskis frechen Anlauf. «Lächerlich», «bodenlose Frechheit», «unsportlich» oder «das sollte verboten sein», regen sich zahlreiche User auf X auf. Regelkonform ist der Stopp-Anlauf aber allemal.

Patrick Ittrich, Schiedsrichter-Experte bei Magenta TV, erklärt: «Die Problematik ist, dass er so oft er will beim Anlauf stoppen darf. Nur wenn es dann zum Schuss kommt und das Standbein neben dem Ball ist, dann muss der Schwung durchgezogen werden. Und das hat er gemacht. Auch wenn es komisch aussieht und ärgerlich für den Torhüter ist, ist es erlaubt.»

Mbappé beleidigt Lewandowski

Nicht nur wegen seines Elfmeters bringt Lewandowski die Franzosen auf die Palme. Kylian Mbappé, der nach seinem Nasenbeinbruch mit Maske spielt, ist in den Schlussminuten stinksauer auf den Barça-Stürmer, nachdem dieser ihm bei einer Abwehraktion mit der Hand im Gesicht getroffen hat.

Die TV-Kameras fangen Mbappés Reaktion ein – und man muss kein guter Lippenleser sein, um zu erkennen, mit welchen Worten sich der Maskenmann beschwert: «C'est ce fils de p***» (deutsch: «Dieser Sohn einer H***!»)

Lewandowski trifft Mbappé im Gesicht 25.06.2024

Lewandowski wird es egal sein. Mit seinem Treffer zum 1:1 rettet er den Polen zumindest noch einen Punkt. Die Polen scheiden trotzdem als Gruppenletzter aus, Frankreich wird im Achtelfinal den Zweiten der Gruppe E fordern.