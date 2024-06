Murat Yakin möchte auch nach dem Achtelfinal jubeln. Imago

Seit dem späten Montagabend ist klar: Die Schweizer Nati trifft am Samstag (18.00 Uhr) im EM-Achtelfinal auf Italien. Nati-Coach Murat Yakin freut sich auf das Duell und strahlt grosse Zuversicht aus.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nati-Coach Murat Yakin freut sich auf den EM-Achtelfinal gegen Italien.

Die Italiener seien «unberechenbar», doch darauf seien sie vorbereitet.

Die Nati will sich aber gar nicht zu sehr am Gegner orientieren, sondern dem Spiel den eigenen Stempel aufdrücken.

«Wir haben genug Qualität und Erfahrung in der Mannschaft, dass wir auch so ein Spiel bestehen können», gibt sich Yakin zuversichtlich. Mehr anzeigen

Nati-Coach Murat Yakin hat die Partie zwischen Italien und Kroatien am TV verfolgt. «Wir haben beide Strategien und Taktiken genauestens angeschaut und sind gut vorbereitet. Wir werden uns in den nächsten ein, zwei Tagen mit dem Gegner beschäftigen und freuen uns riesig auf das Duell gegen Italien», so der Nati-Coach.

Die Italiener seien variabel und hätten in den bisherigen Partien mit unterschiedlichen Taktiken gespielt. «Sie sind unberechenbar und auf das sind wir vorbereitet», so Yakin, der sich allerdings gar nicht zu stark auf den Gegner fokussieren will. «Ich denke auch, dass der Gegner sich Gedanken machen muss, wie wir spielen. Bis jetzt funktioniert bei uns vieles.»

In der Vorbereitung auf das Spiel werde der Staff der Mannschaft aufzeigen, dass die Italiener verschiedene Systeme spielen können. Aber: «Wir haben uns unser System angeeignet. Wir sind gut im Spiel, sind über die Gruppenphase weg.» In der K.o.-Phase gehe es aber nicht nur ums Taktieren, da spiele auch die mentale Vorbereitung eine wichtige Rolle. Yakin ist zuversichtlich: «Wir haben genug Qualität und Erfahrung in der Mannschaft, dass wir auch so ein Spiel bestehen können.»

Effizienz ist gefragt

Und wie will die Nati den formstarken Gianluigi Donnarumma und seine Vorderleute überwinden? Yakin lächelt: «Wir müssen präzise und effizient sein.» Man habe ja gegen Kroatien gesehen, dass der Goalie zwei, drei Unmögliche gehalten habe, auch den Elfmeter. Nach dem Gegentreffer habe er sich dann «extrem aufgeregt».

Donnarumma sei ein Torhüter, «der wirklich alles macht, dass er sein Tor reinhält». Gegen die Schweiz soll dies aber nicht gelingen. Yakin: «Wir haben genug Offensivstürmer bei uns, die wissen, wie sie ihn überwinden können.»

Am Mittwoch ist Murat Yakin zu Gast im Fussball-Talk «Heimspiel bei der Nati» von blue Sport. Da wird der Nati-Coach einen noch tieferen Einblick in seine Gedanken- und Gefühlswelt gewähren.

Heimspiel bei der Nati Mi 26.06. 17:30 - 18:00 ∙ blue Zoom D ∙ CH 2024 ∙ 30 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Das könnte dich auch interessieren