Nati-Coach Yakin kritisiert Bankdrücker Okafor

Yakin: «Okafor muss sich mit der Konkurrenz zurechtfinden» Noah Okafor muss bislang auf seine Einsatzminuten an der EM warten. Nati-Coach Murat Yakin begründet seine Entscheide exklusiv im «Heimspiel bei der Nati». 26.06.2024

Murat Yakin unterstreicht an der EM seinen Ruf als Taktik-Fuchs. Mit der Reservisten-Rolle müssen sich bisher Nico Elvedi und Noah Okafor abfinden. Okafor käme «vielleicht» weniger damit zurecht, verrät Yakin bei blue Sport.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Noah Okafor und Nico Elvedi sitzen an der EM 270 Minuten auf der Bank. Drei Spiele, keine Einsätze. Während Elvedi gemäss Yakin sich dem Dienst der Mannschaft stelle, komme Okafor «vielleicht» weniger mit der Reservisten-Rolle zurecht.

Unter Yakin steuerte Okafor in bislang 21 Länderspielen zwei Tore und zwei Assists bei. Der letzte Nati-Treffer gelang dem Milan-Stürmer vor zwei Jahren, im Juni 2022.

Yakin hält bei Okafor fest: «Es muss auch mal eine Leistung auf dem Platz stattfinden.» Mehr anzeigen

Murat Yakin überzeugt an der EM mit seiner taktischen Raffinesse. Im Auftaktspiel setzt er überraschend auf Kwadwo Duah und Michel Aebischer – beide treffen. Gegen Schottland stellt er Xherdan Shaqiri auf, der den Ball zum 1:1-Entstand ins hohe Eck zimmert. Im letzten Gruppenspiel lässt er Dan Ndoye auf dem linken Flügel tänzeln, der das 1:0 verbucht.

Während Yakins Mannen auf dem Feld stechen, schmoren zwei einstige Stammkräfte auf der Bank: Nico Elvedi und Noah Okafor. Letzterer bestritt für die Nati in der Ära Yakin 21 Spiele. Stand er im Kader, kam er auch zu Einsatzzeit – mit Ausnahme des Testkicks gegen England (März 2022, 1:2).

Okafors durchzogene Nati-Bilanz

An der EM ist Okafor noch keine Sekunde auf dem Platz gestanden. Dieser Fakt ist eine Überraschung, beim genauen Anschauen seiner Nati-Statistik aber verständlich. Zwei Jahre ist es her, als Okafor seinen letzten Treffer für die Nati erzielte. Bei der 1:2-Niederlage in der Nations League gegen Tschechien traf der Milan-Stürmer zum 1:1. Im März 2023 steuerte er beim 5:0-Sieg gegen Belarus seine bisher letzte Vorlage bei.

Bei blue Sport spricht Yakin im «Heimspiel bei der Nati» Klartext: «Es muss auch mal eine Leistung auf dem Platz stattfinden.» Okafors Statistik unter Yakin: 21 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen.

Zwischen Coach und Spieler fänden immer wieder Gespräche statt. Okafor spüre die Konkurrenz. «Er kommt vielleicht weniger damit (mit der Reservistenrolle, d.Red.) zurecht, aber damit muss er sich selbst zurechtfinden.»

Yakin über Elvedi: «Stellt sich in den Dienst der Mannschaft»

Zu Okafor gesellt sich auch Innenverteidiger Elvedi. Der gebürtige Zürcher ist in der Nati seit Jahren eine feste Grösse, an der EM muss er seinen Platz aber für Kollege Fabian Schär räumen.

Wer den Worten Yakins lauscht, vermag zu vernehmen, dass Elvedi mit seiner Rolle als Ersatzspieler offenbar besser zurechtkommt. «Er stellt sich dem Dienst der Mannschaft», so Yakin.

Bisher geht der Plan Yakins an der EM auf. Welchen Schachzug wird er für den Achtelfinal gegen Italien machen? «Wir werden gut vorbereitet sein», so Yakin. blue Sport tickert die Partie (Samstag, 18.00 Uhr) live. «Das wird taktisch ein interessantes Spiel», hält der Nati-Coach fest.