Yakin: «Warum sollten wir nicht auch die Engländer schlagen können?»

«Wir waren in der Quali der Favorit und sind gut gestartet. Man muss Verständnis haben, dass die Spieler, die Woche für Woche in vollen Stadien spielen, in der Quali vor leeren Rängen auflaufen müssen. Wir waren trotzdem fokussiert, aber dann kamen ein paar negative Resultate. Die Qualifikation war dennoch nie wirklich in Gefahr. Aber wir haben es uns selber eingebrockt, dass nicht alles so gut lief. Aber wir konnten es danach analysieren und jetzt sind wir da, wo wir sind. Ich denke, dass wir super in die EM gestartet sind. Wir können auch von dem profitieren, was wir uns in der Quali aufgebaut haben. Mit viel Ballbesitz und einer dominanten Spielweise.»