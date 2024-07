Cucurella wird von deutschen Fans gnadenlos ausgepfiffen

Marc Cucurella unfreiwillig im Mittelpunkt beim Halbfinal-Spiel gegen Frankreich. IMAGO/Sportimage

Der Spanier Marc Cucurella wird im EM-Halbfinale lautstark ausgepfiffen. Im Viertelfinale gegen Deutschland hatte er mit seinem Handspiel für emotionale Diskussionen gesorgt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Nervenprobe im EM-Halbfinal zwischen Spanien und Frankreich erlebte auf der linken Seite Marc Cucurella. Der spanische Aussenverteidiger mit dem mächtigen Lockenkopf wurde deutlich hörbar bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Viele deutsche Fans verübelten dem Abwehrspieler des FC Chelsea sein Handspiel im Viertelfinale. Cucurella hatte einen Schuss von Jamal Musiala an die nicht direkt am Körper anliegende Hand bekommen. Einen Elfmeter hatte es dafür nicht gegeben. Spanische Anhänger reagierten auf die Pfiffe und initiierten mehrmals Cucurella-Sprechchöre.

Während Mitspieler und Trainer ihr Unverständnis für die Pfiffe äussern, zeigt sich Cucurella unbeeindruckt von den unsportlichen Reaktionen . Mehr anzeigen

Nach seinem Handspiel gegen Deutschland ist der spanische Fussball-Nationalspieler Marc Cucurella beim EM-Halbfinales in der Münchner Arena ausgepfiffen worden. Die Unmutsbekundungen gegen den 25-Jährigen waren während des ganzen Spiels gegen Frankreich deutlich zu hören.

Mutmasslich viele deutsche Fans im Stadion verübelten dem Abwehrspieler des FC Chelsea das Handspiel im Viertelfinale gegen die DFB-Auswahl. Cucurella hatte einen Schuss von Jamal Musiala an die nicht direkt am Körper anliegende Hand bekommen. Einen Elfmeter hatte es dafür nicht gegeben; Deutschland schied mit 1:2 nach Verlängerung aus. Schon bei der Aufstellung in der Münchner Arena hatte es Pfiffe gegeben.

«Ich denke, das ist eine Schande», betont Verteidiger Dani Vivian in München nach dem Einzug ins EM-Endspiel. «Kein Spieler verdient das. Ich denke, wer zu einem Fussballplatz geht, um jemanden auszubuhen, hat keinen Respekt für den, der seinen Job ausübt.»

Cucurella: «Ist mir egal»

Angesprochen auf die Debatte kommentierte Cucurella im ZDF: «Für mich ist das egal. Wir müssen konzentriert bleiben. Wenn darüber gesprochen wird, ist das Teil des Spiels.» Die spanischen Anhänger reagierten auf die Pfiffe, jubelten demonstrativ laut und initiierten mehrmals «Cucurella»-Sprechchöre für den Verteidiger.

Das half ihm aber nicht beim zwischenzeitlichen 0:1 durch Randal Kolo Muani. Zwar war Cucurella in der Nähe, doch am Kopfball konnte er den ehemaligen Frankfurter nicht hindern. Letztlich durfte er sich aber nach Toren von Lamine Yamal und Dani Olmo über den 2:1-Sieg und den Einzug in das Endspiel am Sonntag in Berlin freuen. Gegner ist dort England oder die Niederlande. Ob es wieder Pfiffe gibt?

«Ich weiss nicht, warum er ausgepfiffen wurde», sagte Trainer Luis de la Fuente. «Was sie gemacht habe ist, ihn noch mehr zu motivieren. Er ist ein Profi und weiss mit Druck umzugehen.» Die Menschen, die gepfiffen hätten, hätten weder den Sport noch Deutschland repräsentiert. Deutschland sei ein aussergewöhnlicher Gastgeber gewesen, sagte der Trainer.

Reaktionen aus dem Netz

Die deutschen Fans buhen und pfeifen den spanischen Verteidiger #Cucurella im Spiel zwischen #ESPFRA aus. Absolut widerlich, unsportlich und unsympathisch. Ich bin froh, dass #Deutschland aus diesem Turnier #EURO2024 ausgeschieden sind. — Hamparsum Hampikyan (@HHampikyan) July 9, 2024

Pfiffe gegen #Cucurella sind ziemlich armselig. Wer das als hier neutraler Zuschauer macht, ist ein sehr schlechter Verlierer #ESPFRA — Jean Mikhail (@JeanMunk) July 9, 2024

#Cucurella wird nicht ausgepfiffen, weil der Schiedsrichter den Elfmeter nicht gepfiffen hat.



Er wird ausgepfiffen, weil er nach dem Spiel nicht den Arsch in der Hose hatte, den Elfmeter als solchen zu benennen.#ESPFRA — Mathelehrer (@1Mathelehrer) July 9, 2024

An alle, die #Cucurella auspfeifen und dieses Land lieben - ein freundlicher Hinweis aus der Arena: Ihr blamiert gerade Deutschland auf der Weltbühne. #FRAESP #ESPFRA #UEFA2024 — Brad V (@vhmcopacopa) July 9, 2024

Kann sein, dass ich den Abpfiff vor lauter Fremdscham nicht erlebe. Es ist ja so unsagbar peinlich, nun #Cucurella bei jedem Ballkontakt auszupfeifen. Mehrere hunderte Euro ausgeben, um so seinen EM-Fußballabend zu verbringen ... Wahnsinn. #ESPFRA #euro2024 — Marc Schwitzky (@junger_herr_) July 9, 2024

