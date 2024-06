Hochverdient! Freuler schiesst die Schweiz in Führung 29.06.2024

Mit einer Aussage im Vorfeld des Achtelfinals verärgerte Remo Freuler die Italien-Fans. Der Bologna-Legionär entschuldigte sich daraufhin für seine ungewollte Spitze. Doch die einzig wahre Antwort gibt er auf dem Platz.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Remo Freuler erzielt im EM-Achtelfinal gegen Italien das 1:0.

Im Vorfeld der Partie entschuldigte sich Freuler bei den Italien-Fans, die eine Aussage von ihm als Provokation verstanden hatten.

Die beste Antwort gibt der Schweizer Natispieler auf dem Platz. Mehr anzeigen

An einer Medienkonferenz im Vorfeld des Achtelfinals wird Remo Freuler von einem italienischen Journalisten gefragt, was die Schweizer aus der 0:3-Pleite gegen die Italiener an der Euro 2021 gelernt haben. «Ich denke, wir haben schon daraus gelernt. Wir haben seither in der WM-Quali zweimal gegen Italien gespielt, zweimal gab es ein Unentschieden. Und wir haben es dann an die WM geschafft, sie nicht», so die nüchterne Antwort des Bologna-Söldners.

Auf Instagram machen nicht wenige Italien-Fans Freuler die Hölle heiss und decken den Schweizer mit Hasskommentaren ein. «Ratte, komm nie mehr nach Italien zurück», schreibt etwa ein User und ein anderer flucht: «Wie viele WM-Titel hast du gewonnen? Spül dir den Mund aus.»

Instagram/remo_freuler

Freuler sieht sich danach gar gezwungen, sich zu entschuldigen. Er habe grossen Respekt vor Italien und er liebe das Land, das für ihn wie eine zweite Heimat sei. «Es tut mir sehr leid, dass meine Aussage von vielen als Provokation oder Spott aufgefasst wurde. Ich hoffe auf ein gutes Spiel in Berlin!»

Ein gutes Spiel machen in Berlin aber nur die Schweizer. Einen WM-Titel hat Freuler zwar immer noch nicht gewonnen, das Spiel gegen Italien aber sehr wohl. Auch dank seines Treffers zum 1:0.